Els millors regals Nike per a nen/a
Guia de compra
Dona un cop d'ull a les millors idees de regals Nike per a nens i nenes, des de calçat fins a roba i accessoris.
Trobar els millors regals per als petits de casa pot semblar tot un repte. Els seus gustos canvien a cada moment i és com si es fessin grans d'un dia per l'altre. Tanmateix, pots triar regals que els motivin a jugar i que tinguin en compte el seu estil personal, encara que d'aquí a un any hagin canviat totalment d'aficions i d'alçada.
Hi ha moltes opcions de regals Nike per a nens i nenes que segur que els encantaran. Podràs comprar des de pantalons de xandall còmodes fins a sabatilles elegants que els permetran presumir d'estil a la sessió d'entrenament de futbol o al pati.
Per a nens i nenes que volen destacar: Nike Dunk
Al pati, no hi ha cap model de sabatilles tan distintiu ni tan a l'última com les atrevides Nike Dunk. Les Dunk es van llançar originàriament com a sabatilles de bàsquet, però avui dia es poden veure tant al carrer com a la pista. L'enconxat al turmell i la sola de tracció de goma fan que siguin perfectes per córrer per casa, pel pati o pel barri.
Per a adolescents que aposten per l'estil urbà: C1TY
Les sabatilles Nike C1TY Surplus, que són tan elegants com pràctiques, seran un regal perfecte per a adolescents. Es tracta d'un model molt rellevant dins de la llista de millors opcions de regal, ja que té detalls únics com ara una puntera robusta i colors inspirats en la ciutat.
Per a nens i nenes que valoren la comoditat: Nike Vomero
Tot i que és possible que el nen o la nena per a qui compres el regal encara no hagués nascut a principis dels 2000, segur que li encantaran les Vomero, unes sabatilles inspirades en els models elegants i esportius d'aquella època. Els panells de malla de la part superior afavoreixen una transpirabilitat òptima al llarg de tot el dia, i l'escuma suau sota el peu manté la comoditat.
Per a infants que fan els seus primers passos: Nike Swoosh 1
Si vols fer un regal a un nen o una nena de mesos, aquestes sabatilles duradores i suaus l'ajudaran a fer els primers passos amb estil. Com que tenen el segell d'aprovació de l'American Podiatric Medical Association, són una opció fantàstica.
Per a nens i nenes que necessiten roba càlida: Nike Tech Fleece
Els millors regals per a nens i nenes que no paren de moure's són aquells que els permetin expressar el seu estil i facin sentir segurs els pares o les mares. La col·lecció Nike Tech Fleece inclou dessuadores amb caputxa i pantalons lleugers i suaus que mantenen la calidesa quan fa fred. Gràcies a l'àmplia varietat de colors clàssics i atrevits, podràs triar un to que s'adigui amb els gustos del nen o la nena per a qui compris. A més, els detalls pràctics com ara les butxaques amb cremallera permeten desar-hi snacks i joguines.
Per a nens i nenes que volen roba còmoda: Club Fleece
De vegades, el millor regal per als més petits és un producte senzill, intemporal i pràctic. Tant si el petit o la petita de casa té un any com si ja és adolescent, segur que gaudirà d'una gran comoditat amb un conjunt de xandall Club Fleece. Gràcies a la varietat de colors divertits, podrà expressar el seu estil al pati, alhora que l'ajust elàstic li permetrà portar les peces Club Fleece durant molts anys.
Per a estudiants que no paren: motxilles Nike
Vagin on vagin, necessiten una motxilla duradora i amb estil. Per això, aquest és un dels regals estrella per a nens i nenes durant les festes. Poden ficar-hi el dinar, els llibres o l'equipament esportiu. Busca models amb una butxaca principal gran per a objectes voluminosos i butxaques més petites per a elements com ara l'ampolla de l'aigua o el telèfon.
Text: Aemilia Madden