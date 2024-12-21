Es pot dormir amb sostenidors? L'opinió dels experts

És bo dormir amb sostenidors? L'opinió dels experts
Salut i benestar
Dona un cop d'ull als consells, beneficis potencials i inconvenients que has de tenir en compte segons els professionals de la salut.
Si tens pits, segurament t'hauràs preguntat alguna vegada si és saludable dormir amb sostenidors. Al cap i a la fi, per a algunes persones, portar sostenidors mentre dormen se sent com una gran abraçada i per a altres és la cosa més incòmoda del món.
A continuació, els especialistes en salut resolen el debat de si dormir amb sostenidors proporciona subjecció o és negatiu per a la salut dels pits.
És dolent dormir amb sostenidors?
La resposta curta és no. Pots fer-ho sense problema. Tanmateix, dormir amb sostenidors no és més saludable que dormir-ne sense.
"Aquesta qüestió depèn de les preferències personals", afirma Suzanna Wong, quiropràctica i experta en salut general.
Els (possibles) avantatges de portar sostenidors mentre dorms
Per a algunes persones, dormir amb sostenidors pot tenir avantatges. Però, abans que els professionals expliquen els possibles avantatges d'aquesta pràctica, és important destacar que, segons Wong, el tipus de sostenidors que portes mentre dorms no és rellevant.
Per exemple, si prefereixes dormir amb uns sostenidors amb cèrcols, fes-ho. "Hi ha molts mites que afirmen que dormir amb sostenidors amb cèrcols és dolent per a l'esquena, però aquestes històries no són certes", comenta Wong.
Igualment, si prefereixes dormir amb uns sostenidors esportius, endavant. Constance M. Chen, cirurgiana plàstica col·legiada i especialista en reconstrucció de pits, comenta que moltes persones es pregunten si és dolent dormir amb uns sostenidors esportius. Constance afirma que no. "Tot i que molta gent cregui que sí, fer això no impedeix el creixement dels pits".
1.Pot reduir el dolor de coll i d'esquena
Els sostenidors estan dissenyats per subjectar els pits i alleujar la pressió de l'esquena durant les activitats del dia a dia. Tanmateix, Wong comenta que algunes persones amb els pits més grans també necessiten reduir la pressió de l'esquena mentre dormen.
Dormir amb uns sostenidors pot proporcionar subjecció els pits i reduir el moviment excessiu, i això pot alleujar la pressió de l'esquena, segons comenta l'experta. Si et despertes amb dolor a l'esquena o al coll, o amb els músculs de la part superior del cos rígids, Wong et recomana portar uns sostenidors amb un bon ajust mentre dorms.
2.Pot reduir els dolors i les molèsties hormonals
Si els pits se t'unflen o tens els mugrons sensibles uns quants dies abans de la menstruació per l'augment de la progesterona i l'estrogen al teu cos, Wong et recomana provar de portar uns sostenidors mentre dorms aquestes nits.
Segons explica l'experta, algunes persones es desperten per la sensibilitat, sobretot si dormen de bocaterrosa o es mouen molt durant la nit. "Si tens molta sensibilitat als pits durant els dies de menstruació, portar uns sostenidors mentre dorms pot alleujar els símptomes i oferir-te més comoditat", explica Wong.
3.Pot protegir els pits si tens pírcings
Si tens pírcings als pits, Alexander Zuriarrain, cirurgià plàstic col·legiat, et recomana dormir amb sostenidors.
"Si una persona es mou mentre dorm, el pírcing es pot enganxar amb la pell i esquinçar el teixit delicat del mugró", comenta l'expert.
Tingues en compte que moltes persones no saben si es mouen o no mentre dormen. "Quan entrem en la fase REM (el son profund), no tenim ni idea de què estem fent", afirma Alexander.
4.Pot prevenir que el pit caigui
Deixem-ho clar: tots els pits són vàlids, tinguin la forma, la mida, el color i el pes que tinguin.
Tanmateix, algunes persones prefereixen tenir els pits turgents per qüestions estètiques. Si eres d'aquestes persones, et recomanem dormir amb sostenidors. "Portar uns sostenidors mentre dormis pot reduir la caiguda dels pits", comenta Zuriarrain. Els sostenidors poden evitar que els pits caiguin i es moguin cap a un costat o un altre mentre dorms, segons explica l'expert.
Dit això, encara que dormis amb sostenidors, el més probable és que els pits perdin fermesa amb el temps. Els pits cauen per factors com les hormones, el pes o l'edat, segons explica Zuriarrain.
"L'embaràs, la menopausa i la lactància moltes vegades canvien la forma i el pes dels pits", comenta l'expert. "La lactància fa que els pits perdin molta fermesa, i passa el mateix amb l'embaràs, perquè els pits s'obstrueixen i això fa que la pell s'estiri".
A més, la menopausa fa que la pell es desgasti per l'edat, la qual cosa també pot produir una pèrdua de fermesa, segons comenta Zuriarrain.
Els (possibles) riscos de portar sostenidors mentre dorms
Sí, per a algunes persones dormir amb sostenidors és positiu, però per a altres no. A continuació t'expliquem alguns dels inconvenients de dormir amb sostenidors.
1.Pot dificultar l'habilitat per inspirar i expirar
"Els sostenidors estan dissenyats per cenyir el pit", afirma el doctor Blessen Abraham. Tot i que això permet subjectar el pit quan estàs dempeus, en posició estirada pot ser un problema.
"Quan dorms en posició estirada i de panxa enlaire, la banda dels sostenidors es pot moure fins al centre del pit", comenta l'expert. "Normalment, aquest moviment no permet que el tòrax s'expandeixi totalment, i això és necessari per poder respirar correctament".
Com a conseqüència, dorms pitjor. Si et despertes amb el cos fatigat i creus que pot ser per això, et recomanem dormir sense sostenidors.
2.Potser no et resulta còmode
Moltes persones porten samarretes i pijames extragrans per dormir perquè són còmodes. Tanmateix, dormir amb sostenidors potser no et resulta còmode, i no passa res.
"Per a moltes persones, l'inconvenient principal de dormir amb sostenidors, és que fer-ho és menys còmode que dormir sense sostenidors", afirma Chen.
El nostre consell: si no et resulta còmode dormir amb sostenidors, no ho facis. És tan senzill com això.
3.Pot fer-te suar més
De la mateixa manera que les samarretes o els pantalons excessivament ajustats poden fer-te suar, uns sostenidors massa cenyits també, segons explica Chen. I la suor que no s'evapora bé pot produir males olors i fins i tot infeccions.
Si et despertes amb bassals entre els pits, no dormis amb sostenidors. Una altra opció és fer servir uns sostenidors de cotó, un material normalment més transpirable, segons comenta Chen.
El més important
Dormir amb sostenidors no és ni bo ni dolent. Per saber si hauries de dormir amb sostenidors, pensa què et resultarà més còmode per als pits, l'esquena, els mugrons i la pell.
Text: Gabrielle Kassel