Crear el teu propi entrenament HIIT és senzill. El que requereix disciplina és fer-lo seriosament, segons Thomas Roe, entrenador personal certificat per l'ACE que treballa al Local Moves Studio de San Antonio (EUA), un centre especialitzat en entrenaments de HIIT. "Un mètode que funciona és fer els teus exercicis preferits durant l'entrenament", afirma.

Per exemple, ell diu que li encanta saltar a corda, així que salta durant tres minuts i després descansa o fa un exercici de baix impacte i d'intensitat menor com ara unes flexions o una planxa. Alguns dies, repeteix aquesta seqüència durant una mitja hora. El fet que l'exercici principal sigui saltar a corda li permet introduir opcions noves quan no salta, cosa que l'ajuda a variar una mica l'entrenament.

"La intensitat de l'entrenament fa que sigui molt eficient, així que, si només fas 20 o 30 minuts, sents que has aprofitat el temps", comenta.

Altres opcions populars d'exercicis HIIT són:

Burpees

Esquats amb salt

Llançament de pilota medicinal

Salts de caixa

Salts de tisora

Aixecament de genolls

A més, tingues en compte que, encara que aquestes opcions són d'alt impacte, també pots triar exercicis de baix impacte, sobretot si t'ho recomana un professional de la salut. Recorda consultar-ho amb l'especialista abans de començar qualsevol programa d'exercici. Aquestes són algunes opcions de baix impacte:

Escaladors

Esquats

Balancejos amb pes rus

Flexions

Gambades alternes

Tocs d'espatlla en planxa

"Pots practicar de manera senzilla quan estiguis preparant l'entrenament per entendre el que necessites per a les transicions", suggereix Aaron Leventhal, especialista certificat en entrenament de força i condicionament i propietari de Fit Studios, a Minneapolis (EUA). Per exemple, passar dels salts amb planxa als escaladors és prou fàcil, però intentar passar d'un llançament de pilota medicinal a un balanceig amb pes rus requereix un canvi d'equipament. Si no ho tens tot preparat anticipadament, pots acabar consumint el temps de recuperació agafant el que necessites.

"El que sempre s'ha dit és que el millor entrenament per a tu és el que realment ets capaç de fer", diu Leventhal. "En el cas de l'entrenament d'intervals, això vol dir trobar els millors exercicis amb la millor combinació de temps d'entrenament i de descans. T'ha de suposar un repte però no ha de fer que tinguis por del pròxim entrenament ni que el posposis".

