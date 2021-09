Per què hauries d'incorporar l'entrenament primari a la teva rutina

Si veiem un gos caminant amb les potes del darrere, ens semblarà divertit (i segurament en compartirem un vídeo a les xarxes socials). En canvi, una persona que camini de quatre grapes no ens sembla tan adorable, però això no vol dir que no sigui un exercici beneficiós. T'ho expliquem.

El moviment que fan els nadons i els nostres amics de quatre potes s'anomena "entrenament de moviment quadrúpede" o "moviment primari", i és tan antic com l'evolució humana. Aquest entrenament no consisteix només a gatejar, sinó que inclou exercicis com ara planxes d'os, el moviment del cranc, l'eruga o l'escorpí en posició d'atac (pots buscar-los tots a YouTube). Et sonen la postura del gos mirant avall o els salts de granota? Doncs també formen part de l'entrenament de moviment quadrúpede. Segur que has notat que tots els exercicis tenen nom d'animal; no és casualitat.

Tots aquests exercicis requereixen un moviment simultani de les quatre extremitats, cosa que no acostumem a fer habitualment. Tot i que et pot semblar una mica absurd, aquest entrenament té uns quants avantatges importants. Per exemple: