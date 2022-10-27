Els millors sostenidors esportius Nike per a ioga

Com triar els sostenidors esportius de ioga Nike adequats
Guia de compra
Troba la peça ideal amb aquests consells.
Sigui quin sigui l'objectiu de la teva sessió de ioga, és fonamental que el cos pugui fluir. Sovint, les persones que n'ensenyen et diuen que facis les postures fins allà on et sentis comoditat, o que modifiquis un moviment complex per fer-lo més suau.
Aquesta personalització també és aplicable a la roba, i els sostenidors de ioga no en són una excepció, tal com explica la dissenyadora tècnica de sostenidors esportius Nike Tara Sweeney.
"No et fixis únicament en la manera en què es classifiquen els sostenidors", comenta. "Si sents més comoditat fent ioga amb uns sostenidors de subjecció alta que amb uns de baixa, endavant".
Sweeney també explica que, per trobar els millors sostenidors esportius de ioga, potser te n'hauràs d'emprovar uns quants. "No hi ha uns únics sostenidors esportius per a tothom", diu. La tria pot variar en funció de la mida dels pits, el tipus de cos i el nivell de subjecció que prefereixis.
Segueix llegint per trobar els millors sostenidors esportius de ioga Nike en funció del teu estil personal i les teves preferències pel que fa a la comoditat.
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Els millors sostenidors esportius de ioga si vols que no estrenyin i ofereixin una sensació lleugera: Nike Alate
1.Escot tancat: Nike Yoga Alate Curve
- Els tirants amples ofereixen una pressió uniforme a les espatlles.
- El disseny d'esquena creuada fa que els omòplats es puguin moure amb llibertat.
- La tecnologia Nike Dri-FIT evita que la suor s'acumuli a la pell.
2.Enconxat lleuger i tirants regulables: Nike Yoga Alate Versa
- El teixit és superelàstic i ofereix més llibertat de moviment.
- La part inferior envolta la caixa toràcica amb suavitat i no pessiga.
- La tecnologia Nike Dri-FIT evita la humitat.
3.Secció més llarga al tors: Nike Alate Solo
- El disseny més llarg i l'escot rodó obert fan que aquests sostenidors semblin una samarreta de tirants.
- El teixit InfinaSoft sedós envolta la pell amb suavitat.
- La tecnologia Nike Dri-FIT evita la humitat.
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Els millors sostenidors esportius de ioga si vols un ajust cenyit: Nike Swoosh
Si vols evitar que els pits es moguin durant la sessió de ioga, els sostenidors esportius Nike Swoosh són ideals, ja que el teixit amb costures proporciona més compressió per envoltar el cos amb més fermesa. En pots trobar de dos tipus diferents:
1.Escot tancat: sostenidors esportius d'escot tancat Nike Yoga Swoosh
- El disseny amb obertures a l'esquena manté la frescor.
- El teixit suau és prou ferm per evitar que els pits es moguin.
- La butxaca interior especial amb folre permet desar-hi un telèfon o les claus per quan acabes la sessió.
2.Tirants regulables: sostenidors esportius enconxats de subjecció mitjana Nike Swoosh
- L'ajust cenyit ofereix subjecció a la zona del pit i a la panxa.
- Els tirants creuats minimalistes a l'esquena fan que els omòplats es puguin moure amb llibertat.
- La tecnologia Nike Dri-FIT ajuda a evaporar la suor.
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Els millors sostenidors esportius de ioga per al teu estil: Nike Indy
Els sostenidors Nike Indy, igual que els Alate, permeten que els pits es moguin de manera natural. La diferència és que aquest model està dissenyat per oferir un estil més divertit, més expressiu i amb més colors, així que segur que en trobes uns que t'agradin. N'hi ha de tres tipus diferents:
1.Escot únic: Nike Yoga Indy
- L'escot tancat amb diferents materials separats afavoreix una circulació de l'aire addicional a la zona del pit.
- El teixit Infinalon fi envolta la zona del pit amb suavitat.
- Els dos conjunts de tirants faciliten un ajust personalitzable.
2.Més capil·larització de la suor: Nike Yoga Dri-FIT ADV Indy
- El disseny no té coixinet i redueix els materials al mínim.
- El teixit sedós queda pla en contacte amb la pell.
- La tecnologia Nike Dri-FIT ADV evita la humitat al llarg de la sessió.
3.Comoditat i lleugeresa: Nike Indy Luxe
- El teixit prèmium minimitza les distraccions.
- El coixinet cosit evita que te'ls hagis de reajustar sovint.
- Les costures segellades són suaus i gairebé no es veuen.
Text: Julia Sullivan, entrenadora certificada per l'American Council of Exercise