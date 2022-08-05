Els millors sostenidors esportius Nike d'escot alt

Els millors sostenidors esportius Nike d'escot tancat que pots comprar ara mateix
Guia de compra
Des d'estil fins a suport, aquests sostenidors esportius d'escot tancat t'ofereixen tot allò que necessites.
Uns sostenidors esportius d'escot alt són un bàsic que hi ha d'haver en qualsevol armari de roba d'entrenament. A més, pots fer-los servir fora del gimnàs combinats amb uns pantalons curts, uns leggings o qualsevol peça del teu estil.
Els sostenidors esportius d'escot tancat proporcionen protecció i un ajust segur, i per això són una bona opció per a entrenaments d'alt impacte que impliquen moviments ràpids, com ara els entrenaments d'intervals d'alta intensitat (HIIT), en què es fan moviments multidireccionals.
També aporten avantatges en les activitats que inclouen inversions, com el ioga i la gimnàstica, perquè no t'hagis de preocupar de lliscaments quan et trobis en posició invertida. Dona un cop d'ull als millors sostenidors esportius d'escot tancat de Nike, amb diversos nivells de subjecció.
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Els millors sostenidors esportius Nike d'escot tancat amb subjecció lleugera
Els sostenidors esportius de subjecció lleugera estan dissenyats per oferir un ajust suau i confortable, i una subjecció completa per fer activitats de baix impacte, com el ioga o el pilates, o per dur-los tot el dia. Solen estar fets amb materials lleugers i elàstics, i incorporen un enconxat mínim.
1.Sostenidors esportius Nike Indy Rainbow Ladder
Els sostenidors esportius d'escot tancat Nike Indy Rainbow Ladder proporcionen un look ple de color per als entrenaments de baix impacte, i el disseny posterior amb tirants aporta frescor i transpirabilitat. Aquests sostenidors incorporen coixinets extraïbles que permeten regular-ne la forma i l'ajust segons les teves preferències.
2.Sostenidors esportius Nike Yoga Dri-FIT Indy
Aquests sostenidors ultrasuaus de subjecció lleugera estan dissenyats per ajustar-se perfectament al cos, sense fricció ni distraccions. El teixit Nike Infinalon és un material elàstic més fi, més lleuger i més resistent que altres fils de Nike, i ofereix un ajust suau i lleugerament compressiu que abraça el cos.
Aquests sostenidors presenten dos tirants: un de suau i elàstic amb canalé de teixit Infinalon i un altre de més prim que es pot regular per quan necessitis canviar-ne l'ajust.
Els millors sostenidors esportius Nike d'escot tancat amb subjecció mitjana
Si busques uns sostenidors esportius amb una mica més de subjecció, dona un cop d'ull als dissenys de subjecció mitjana. Aquest tipus de sostenidors ofereixen més estructura i control (i, en alguns casos, també més enconxat) per adaptar-se a diversos esports, com el senderisme, el ciclisme o els entrenaments de força.
1.Sostenidors esportius d'escot tancat Nike Dri-FIT Swoosh
Els sostenidors Nike Dri-FIT Swoosh són el disseny clàssic dels sostenidors esportius Nike, amb tirants amples i materials Nike Dri-FIT transpirables per a una evaporació ràpida de la suor. Aquest disseny presenta petites variacions als sostenidors Nike Swoosh icònics: un escot més tancat i tres combinacions de colors de camuflatge.
Incorporen un coixinet extraïble d'una peça, dissenyat perquè no es desplaci quan et mous. La butxaca del coixinet s'obre des de la part superior i pot servir per desar-hi el telèfon quan necessites tenir les mans lliures.
2.Nike Dri-FIT Swoosh Run Division
Aquest disseny, semblant al d'altres sostenidors Nike Dri-FIT Swoosh, incorpora teixits que gestionen la suor, tirants amples i enconxat extraïble d'una peça. Aquests sostenidors, però, estan dissenyats especialment per a les corredores.
Els panells de malla a les parts frontal i posterior milloren la ventilació per mantenir la frescor durant les carreres més sufocants, mentre que els detalls amb un disseny reflector potencien el teu estil a la carretera.
3.Sostenidors esportius amb mitja cremallera Nike Air Dri-FIT Swoosh
Sostenidors esportius de coll tancat i crop top per a entrenaments: aquests sostenidors proporcionen un disseny de mitja cremallera regulable que permet adaptar el nivell de protecció i canviar-te fàcilment després de l'entrenament.
A més, tenen totes les característiques dels bons sostenidors esportius: enconxat extraïble, teixit transpirable i banda suau al pit que aporta subjecció sense fer mal.
Els millors sostenidors esportius Nike d'escot tancat amb subjecció alta
Els sostenidors esportius de subjecció alta proporcionen una subjecció superior per a activitats d'alt impacte, com el running o els entrenaments HIIT. Solen presentar materials més gruixuts i característiques de disseny que aporten més subjecció i seguretat.
Nike Dri-FIT ADV Alpha
Els sostenidors Nike Dri-FIT ADV Alpha són una peça de roba d'entrenament única i alhora increïblement funcional. És igual si corres, saltes o fas la vertical, el revestiment de la banda del pit ajuda a minimitzar el rebot i el lliscament, i afegeix una capa addicional de subjecció.
Aquests sostenidors ofereixen durabilitat i subjecció alta alhora que proporcionen una sensació de lleugeresa, frescor i transpirabilitat. Les copes modelades amb repunts estructurats aporten més estructura i els tirants regulables permeten personalitzar l'ajust.
Text: Hannah Singleton