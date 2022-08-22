Tot allò que et cal saber sobre la millor estora de ioga de Nike

Tot el que has de saber sobre la millor estora de ioga Nike
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Desenrotlla aquesta estora lleugera i antilliscant per practicar ioga o entrenar-te a casa.
Un dels avantatges del ioga és que en pots fer pràcticament a tot arreu amb molt poc equipament. Troba un espai tranquil i serè, desenrotlla l'estora i ja estaràs a punt per començar.
Per aprofitar la sessió al màxim, busca una estora de ioga que et sigui útil per a tots els aspectes de la pràctica d'aquesta disciplina. Una estora de ioga perfecta hauria de tenir molta tracció i ser prou lleugera perquè puguis dur-la còmodament a un estudi o en un viatge.
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La millor estora de ioga Nike: Nike Mastery
L'estora de ioga Nike Mastery està dissenyada per oferir una base ferma per a qualsevol classe de ioga allà on sigui: a casa, al parc o en un estudi. Té un gruix de 5 mil·límetres i està fabricada amb goma natural que crea una superfície adherent i antilliscant.
També té propietats contra les males olors perquè no faci pudor. Nota: Dona sempre un cop d'ull a les instruccions de manteniment abans de netejar una estora de ioga. Per netejar la Nike Mastery, el millor és centrar-te en les taques.
Només pesa 1.500 grams, cosa que fa que sigui fàcil de transportar, i un cop la desenrotlles a terra, fa 70 x 200 cm.
Les estores Nike Mastery estan confeccionades amb material reciclat almenys en un 20 %, i presenten una mescla d'elastòmer termoplàstic i cautxú natural (més endavant t'expliquem els materials més comuns de les estores de ioga). L'elastòmer termoplàstic ajuda a reduir les olors i el pes, alhora que la goma natural ofereix un tacte fresc sota els palmells i aporta més adherència.
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Preguntes freqüents
Quin és el gruix ideal d'una estora de ioga?
Les estores de ioga tenen un gruix variable, que sol anar des dels 2 fins als 6 mil·límetres.
- Les estores fines (de 2 o 3 mil·límetres) ofereixen un contacte proper amb el terra, cosa que facilita l'estabilitat en les seqüències d'equilibri. Això sí, no proporcionen gaire amortiment.
- Les estores gruixudes (de 6 mil·límetres o més) ofereixen molt d'amortiment, així que són ideals per a postures en què no hagis d'estar dempeus i que no requereixin gaire equilibri o per a persones que necessitin una base més enconxada per a les articulacions.
- Les estores de gruix mitjà (de 4 o 5 mil·límetres) són les que prefereixen molts aficionats al ioga, ja que combinen l'amortiment amb l'equilibri.
Quins són els materials ideals per a una estora de ioga?
L'estora de ioga Nike Mastery conté un 80 % d'elastòmer termoplàstic i un 20 % de goma, i el disseny inclou materials reciclats en una proporció d'almenys el 20 %.
Els diversos materials amb què poden estar fetes les estores de ioga ofereixen textures diferents, i també poden afectar el rendiment i la durabilitat del producte.
- PVC: aquest plàstic adherent és un material d'ús comú en estores de ioga, ja que és molt elàstic i durador. Tanmateix, està fabricat amb ftalats, que, com ja se sap, tenen efectes nocius per a la salut dels humans i del medi ambient.
- Goma natural: aquesta alternativa a les estores sintètiques ofereix una superfície suau, estable i adherent. Tanmateix, les estores confeccionades amb aquest material solen pesar força.
- Elastòmer termoplàstic: aquest material de goma natural està format per polímers. Les estores de ioga que hi estan confeccionades solen ser resistents als bacteris i fàcils de netejar, i també n'hi ha de reciclables.
Quina és la manera ideal de netejar una estora de ioga?
La millor manera de netejar una estora de ioga és barrejar unes gotetes de sabó suau (com ara el natural de rentar plats) en una ampolla d'esprai amb aigua tèbia. Dilueix sempre el sabó amb l'aigua. Llavors, ruixa l'estora amb la barreja i eixuga-la amb un drap de microfibra.
Text: Hannah Singleton