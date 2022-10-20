Nike Forward: amb una mica de cura, s'arriba molt lluny
Nike Forward és un material especial que requereix una cura específica. Renta les peces Nike Forward amb aigua freda i estén-les perquè s'assequin. Fes servir un llevapelussa elèctric per eliminar les boletes que hi surtin.
Si tens un producte fet amb Nike Forward, ja saps com és d'especial. És suau, lleuger i queda increïblement genial. A més, la seva petjada de carboni és un 75 % més petita de mitjana en comparació amb el teixit Fleece de punt tradicional.
Els productes Nike Forward estan dissenyats per resistir fàcilment el desgast provocat per l'ús diari, però com que tenen una confecció especialitzada, va bé que els deixis descansar de tant en tant. Si vols mantenir-los en bon estat durant anys, és essencial tenir en compte uns quants conceptes senzills. Si tu en tens cura, el material també et cuidarà a tu.
- Renta les peces de roba Nike Forward amb aigua freda. Això és clau per mantenir l'estructura del material i evitar que s'encongeixin.
- Estén la roba Nike Forward en una superfície plana per eixugar-la. Fer servir aquesta tècnica i evitar l'assecadora és important per mantenir la forma i l'estructura dels productes.
- Utilitza un raspall per a roba per treure les boletes que es formin. L'aborrallonament és el resultat de la confecció única dels productes Nike Forward i és una part natural del cicle de vida del material.
Segueix aquestes pautes per tenir cura de les teves peces Nike Forward i continuaran sent un element bàsic del teu armari. A més, tenir cura de la roba i fer servir menys energia per rentar-la és bo per al planeta, així que tothom hi guanya.
Move to Zero
Move to Zero és la iniciativa de Nike per reduir les emissions de carboni i els residus amb l'objectiu de protegir el futur de l'esport. La col·lecció Nike Forward inaugural ens impulsa cap a aquesta meta amb una petjada de carboni un 75 % més petita, de mitjana, en comparació amb el teixit Fleece de punt tradicional.
Això només és el principi.