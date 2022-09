Si tens un producte fet amb Nike Forward, ja saps com és d'especial. És suau, lleuger i queda increïblement genial. A més, la seva petjada de carboni és un 75 % més petita de mitjana en comparació amb el teixit Fleece de punt tradicional.



Per mantenir el material Nike Forward en bon estat durant anys, és essencial tenir en compte uns quants conceptes senzills. Si tu en tens cura, el material també et cuidarà a tu.

Renta les peces de roba Nike Forward amb aigua freda. Això és clau per mantenir l'estructura del material i evitar l'encongiment. Estén la roba Nike Forward en una superfície plana per eixugar-la. Fer servir aquesta tècnica i evitar l'assecadora és important per mantenir la forma i l'estructura dels productes. Utilitza un raspall per a roba per treure les boletes que es formin. L'aborrallonament és el resultat de la confecció única de Nike Forward i és una part natural del cicle de vida del material.

Segueix aquestes pautes per tenir cura de les teves peces Nike Forward i continuaran sent un bàsic del teu armari. A més, tenir cura de la roba i fer servir menys energia per rentar-la és bo per al planeta, així que tothom hi guanya.