Guia per a corredors sobre pantalons curts de compressió

Guia de pantalons curts de compressió per a runners
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A molts runners els encanta la sensació de comoditat i estabilitat que ofereixen els pantalons curts de compressió.Com funciona aquesta peça de roba? Quins avantatges aporta? Quina és la manera correcta de portar-la?
Els pantalons curts de compressió ofereixen avantatges únics per als runners.Afegir-ne un parell a la teva col·lecció de running pot millorar la comoditat, reduir el fregament i optimitzar així el rendiment.Alguns atletes fins i tot creuen que els pantalons curts de compressió ajuden a reduir el risc de lesions, estabilitzen les articulacions i potencien la recuperació després de l'entrenament.
Tanmateix, als runners els passen diverses preguntes pel cap: com funcionen els pantalons curts de compressió?Com s'han de portar?Hi ha una manera correcta i incorrecta de córrer?Què són exactament els pantalons curts de compressió?Deixa'ns ajudar-te a arribar al fons de la qüestió.
Què són els pantalons curts de compressió?
Els pantalons curts de compressió són pantalons curts elàstics amb una compressió gradual que s'adapta a la forma del cos i aplica pressió als glutis, als quàdriceps i als isquiotibials.Tot i que semblen pantalons curts esportius habituals, els pantalons curts de compressió s'han dissenyat per aplicar una pressió mecànica al cos i oferir estabilitat, subjecció i compressió.Per aquest motiu, són populars entre els runners.
Els millors pantalons curts de compressió estan confeccionats amb una combinació de polièster i elastà.Aquests materials són duradors, ferms i lleugers, i capil·laritzen la suor.La primera vegada que et poses uns pantalons curts de compressió, t'han de quedar cenyits.És important.Els pantalons curts folgats no tindran prou compressió ni t'oferiran els avantatges previstos.
Quins són els avantatges de la compressió per als runners?
En aplicar pressió sobre els músculs, la compressió augmenta el flux sanguini i proporciona més nutrients als músculs, de manera que els dona allò que necessiten per rendir al màxim durant les activitats intenses.La compressió, però, pot oferir altres avantatges per al running.
Córrer amb pantalons curts de compressió afavoreix un moviment més aerodinàmic.El disseny estilitzat dels pantalons curts suaus i cenyits redueix l'arrossegament.Segons un estudi de referència publicat a la revista Medicine & Science in Sports and Exercise, "una petita reducció de l'arrossegament aerodinàmic" pot augmentar el rendiment,la qual cosa aporta beneficis en esports d’alta velocitat com el running.
L'elasticitat dels pantalons curts de compressió també pot facilitar els moviments articulars.Un assaig clínic publicat al Journal of Sports Science va concloure que l'elasticitat de l'equipament de compressió podia augmentar el parell de forces flexió i extensió i "ajudar els isquiotibials a controlar la cama al final de la fase de gir en un esprint".Els investigadors també van descobrir que els pantalons curts de compressió reduïen la força d’impacte.
Aquest estudi posa de manifest els possibles avantatges que ofereixen els pantalons curts de compressió.Les articulacions es reforcen a través del moviment per millorar el rendiment, mentre que la força d’impacte es redueix i limita el risc de lesions.
Finalment, els pantalons curts de compressió ajuden a regular la temperatura corporal.Per exemple, la tecnologia Nike Dri-FIT capil·laritza la humitat i la suor de la pell a la superfície de la peça, des d'on s'evapora.La termoregulació millorada augmenta el rendiment esportiu.Quan la teva temperatura augmenta, el cos s'ha d'esforçar més per refredar-se. L'energia que es requereix la podries invertir millor a l'esport.
Com funcionen els pantalons curts de compressió?
Els pantalons curts de compressió exerceixen una pressió suau sobre els teixits de sota.Aquesta pressió accelera el flux sanguini de les venes, és a dir, la tornada de la sang sense oxigen cap al cor.La sang que va del cor cap als músculs conté oxigen i molts nutrients, i proporciona tot el que necessiten els músculs durant l'exercici.Gràcies a la millora de la circulació i del flux sanguini, aquests pantalons curts poden oferir més resistència, més potència i una recuperació més ràpida.
Però quins són els mecanismes clau que generen aquests avantatges?L'ús de pantalons curts de compressió pot contribuir a:
- Filtrar l’acumulació d’àcid làctic als músculs.
- Augmentar la producció d'adenosinatrifosfat (ATP), l'energia que fan servir els músculs per al moviment.
- Augmentar el flux limfàtic per eliminar els residus i reduir la inflamació.
- Minimitzar les oscil·lacions musculars (les vibracions que es propaguen a través del cos), que causen danys musculars i microtraumes.
- Proporcionar comoditat alleujant els símptomes associats al cruiximent muscular.
Córrer amb pantalons curts de compressió és adequat per a tu?
Portar pantalons curts de compressió mentre corres és una qüestió de preferència personal,però no és fàcil ignorar els avantatges que comporten.
Pros
- Millora de la circulació i reducció de la inflamació.
- Moviment aerodinàmic millorat.
- Suport per a les articulacions i reducció de l'impacte.
- Augment de la termoregulació.
Per a molts atletes, fer servir pantalons de compressió després d'una carrera els ajuda a reduir la inflamació gràcies a l'augment del flux limfàtic.La sensació d'inflor després d'una carrera és molt comuna, i alenteix el període de recuperació.
Si el que vols és restar segons de la teva marca personal, has d'aprofitar qualsevol avantatge.Amb una millor aerodinàmica, la roba ofereix menys resistència i et pot ajudar a augmentar la velocitat, encara que només sigui una mica.
El running és un esport d'alt impacte.Els peus impacten amb el terra amb cada trepitjada, cosa que provoca una gran pressió als músculs i les articulacions.Aquesta força té un efecte oscil·lant, que fa vibrar el teixit tou i causa danys i fatiga muscular.L'oscil·lació muscular pot arribar a provocar lesions.Els pantalons curts de compressió poden reduir l'oscil·lació muscular i oferir més suport a les articulacions.
Contres
- Incomoditat per l'ajust cenyit.
- Pocs avantatges de cara al rendiment.
- No tots els pantalons curts de compressió són iguals.
D'altra banda, córrer amb pantalons curts de compressió no està fet per a tothom.Tot i que la majoria d'atletes poden adaptar-se a l'ajust cenyit amb el temps, alguns runners senzillament no se senten còmodes quan la roba és massa ajustada.Si a tu també et passa, segurament prefereixes uns pantalons curts més folgats.
Tot i que els avantatges esmentats anteriorment són atractius, portar pantalons curts de compressió segurament no serà el que diferenciï una victòria d'una derrota.
Finalment, la qualitat dels pantalons curts és important.Assegura't de trobar-ne uns que t'ofereixin la comoditat i la subjecció que necessites, i que també siguin transpirables i capil·laritzin la suor.
Com es porten els pantalons curts de compressió
Degut a la naturalesa dels pantalons curts de compressió, molts compradors tenen preguntes sobre com cal portar-los.A continuació, et donem alguns consells per ajudar-te a portar-los còmodament i amb confiança.
1. Troba la talla adequada
Els pantalons curts de compressió folgats no aplicaran pressió als teixits.Com a conseqüència, no gaudiràs dels avantatges associats a aquest tipus de peces de roba.Dit això, portar pantalons curts més cenyits no sempre és millor que dur-los amples.Els pantalons curts de compressió massa petits poden provocar dolor i sensació de restricció.
Tria la teva talla habitual i tingues en compte que els notaràs cenyits quan te'ls posis per primera vegada.Aquesta sensació inicial desapareixerà a mesura que els pantalons s'adaptin a la forma del teu cos. Els pantalons curts de compressió Nike Pro estan dissenyats per crear una sensació semblant a la d'una segona pell.La combinació de polièster i elastà ofereix una compressió suau i manté la flexibilitat i la transpirabilitat,cosa que et permet moure't de forma natural mentre el cos gaudeix de comoditat i subjecció.
2. No portis roba interior
Les peces de compressió han d'estar en contacte amb la pell,és a dir, s'han de dur sense roba interior.D'aquesta manera, la pressió s'aplica directament als teixits de la pell i no té interferències d'altres materials.A més, els pantalons curts de compressió Nike Dri-FIT inclouen la tecnologia Dri-FIT, que allunya la humitat de la pell perquè s'evapori.Això es tradueix en una termoregulació millor que afavoreix la transpirabilitat.
Si els pantalons curts et van bé, hauries de notar-los cenyits i segurs sense roba interior.Si prefereixes tenir més protecció, pots portar pantalons curts o llargs Nike d'ajust folgat sobre els pantalons curts de compressió.Aquesta opció és popular entre persones de climes més freds que volen una capa addicional per mantenir la calidesa al llarg de l'entrenament.
3. Allisa els pantalons curts
Si et poses els pantalons curts de compressió massa ràpid, és possible que se t'arruguin.Assegura't d'allisar-los primer i posar-te'ls a poc a poc per evitar que es creïn arrugues.Si tenen plecs, poden provocar un excés de compressió als músculs i restringir la circulació sanguínia.Aquest punt és especialment important si tens pensat posar-te més capes, ja que llavors no veuràs els pantalons curts de sota.
Què pots portar amb els pantalons curts de compressió
Pots portar els pantalons curts de compressió sols o amb una peça més folgada a sobre.Dur-los durant l'entrenament i després és només qüestió d'un petit canvi amb grans avantatges.Aprofita'ls.Si busques altres peces de compressió, a Nike en tenim una gran varietat.
Les malles de compressió Nike Pro estan disponibles en diverses longituds i colors.Les malles, igual que els pantalons curts de compressió Nike Pro, ofereixen una capa base ferma, segura i fresca per quan l'entrenament s'intensifica.El material lleuger i transpirable fa que siguin especialment còmodes per a les sessions d'entrenament o per combinar-les amb altres peces.
Si necessites més subjecció, sempre tens l'opció de comprar protectors de compressió Nike.Es tracta d'unes peces que contenen la mateixa tecnologia elàstica per comprimir els músculs.Els protectors estan dissenyats específicament per a les articulacions, com ara els genolls, els colzes, els turmells i les extremitats superiors i inferiors.
Fonts
- Els efectes de les peces de compressió de la part inferior del cos en l'oscil·lació muscular i les lesions tissulars durant l'exercici intens