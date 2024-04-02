Tres claus per comprar els millors pantalons curts de gimnàs per al teu entrenament

Tres claus per comprar els pantalons curts adequats per al gimnàs
Guia de compra
Els pantalons curts per al gimnàs no són només una qüestió d'estil. Un entrenament eficient depèn de l'elecció del teixit i les característiques adequades.
Uns pantalons curts per al gimnàs adequats poden marcar la diferència entre la irritació de les cuixes i la consecució dels teus objectius. De fet, la majoria de persones que van al gimnàs afirmen que posar-se roba esportiva les motiva a anar-hi. Triar uns pantalons curts lleugers amb les característiques adequades pot ajudar-te a fer exercici amb més eficàcia.
Tant si et prepares per a una marató com si vols millorar la teva força, com a atleta et mereixes la màxima confiança, comoditat i rendiment que poden aportar uns pantalons curts d'entrenament adequats. Però per on podem començar?
Amb tantes opcions diferents disponibles, és difícil saber quins pantalons curts per al gimnàs s'adapten millor a les teves necessitats d'entrenament i condicionament físic. Per reduir les opcions de compra, valora en primer lloc quin teixit i quin ajust et proporcionaran més comoditat i funcionalitat. Després, tria un disseny que s'adigui amb les teves preferències d'estil.
1. Escull els materials adequats
Trobaràs pantalons curts d'entrenament fets amb tota mena de teixits, des de materials naturals com el cotó i el bambú fins a materials sintètics com el nylon, l'elastà i el polièster. Cada teixit té els seus avantatges i inconvenients. A l'hora d'escollir uns pantalons curts adequats per al gimnàs, tingues en compte el següent:
- Regulació tèrmica: tria un material adequat per al teu entorn. La majoria de teixits sintètics poden capil·laritzar la suor per ajudar-te a mantenir una temperatura corporal més baixa i disminuir la retenció de suor després de fer exercici quan fa calor. Per exemple, la roba Nike Dri-FIT està confeccionada d'una forma exclusiva per allunyar la humitat i mantenir la transpirabilitat. El cotó, en canvi, absorbeix la suor i manté la humitat durant més temps. En general, els teixits de malla són transpirables, lleugers i fàcils de netejar.
- Llibertat de moviment: alguns pantalons curts d'entrenament són elàstics en quatre direccions, com ara els dissenys de compressió fets amb elastà o nylon. Si practiques ioga o, fins i tot, aixecament de pesos, necessitaràs uns pantalons curts que acompanyin els teus moviments.
- Propietats antimicrobianes: alguns materials creats pels humans es tracten per resistir l'acumulació de bacteris o fongs. D'altres, com el cotó, la llana merina i el bambú, ho fan de manera natural. Els materials naturals retenen menys olors que els sintètics.
- Materials sostenibles: si et preocupa l'impacte mediambiental, tria productes fets amb materials sostenibles. Actualment, no hi ha cap estàndard al sector ni cap certificació acceptada per a la sostenibilitat en la roba, però pots buscar productes que redueixin els residus i la petjada de carboni. Això inclou productes fets amb teixits biodegradables de forma natural, com ara el cotó orgànic, el cànem i el bambú, o bé teixits semisintètics com el lyocell. Escull una mescla de teixits efectiva en molts sentits, com ara uns pantalons curts esportius amb combinació d'elastà o polièster reciclat. Molts productes Nike estan fets amb nylon i polièster reciclat o amb plàstics, fils i teixits reutilitzats.
2. Troba el teu ajust
Llargs o curts? Cenyits o amples? La resposta depèn de la teva activitat i comoditat. A continuació, et donem alguns consells basats en els entrenaments habituals al gimnàs:
- Running: per a càrdio d'alta intensitat i activitats amb molt de moviment, tria uns pantalons curts que afavoreixin la llibertat de moviment. Els camals curts són una opció popular per al running, la màquina el·líptica, la bici estàtica i activitats aeròbiques en què un disseny ample causa distraccions.
- Training: per a entrenaments de força intensos, tria un disseny flexible i lleuger que t'ofereixi subjecció. Et recomanem una cintura fina i còmoda que mantingui els pantalons curts a lloc durant l'activitat intensa.
- Ioga: mantenir la frescor a l'estora és una prioritat. Això es pot aconseguir amb uns pantalons curts de teixit suau i elàstic i material amb capil·larització de la humitat. També hi ha ioguis que prefereixen un ajust cenyit al cos amb costures minimalistes que ofereixi comoditat.
En general, un ajust més cenyit és menys propens al lliscament quan et mous molt, però hi ha atletes que senten més comoditat i confiança si s'entrenen amb pantalons curts amples. Els pantalons curts amb ajust relaxat i folre ofereixen el millor de tots dos tipus de disseny i ajuden a evitar els fregaments. Alguns pantalons curts inclouen folres de compressió per mantenir la subjecció i la comoditat amb un ajust cenyit i elàstic i tecnologia que capil·laritza la suor. Els pantalons curts de compressió queden bé amb altres peces amples.
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3. Troba el teu estil personal
Els pantalons curts per al gimnàs van més enllà del rendiment. T'han de quedar bé. A l'hora d’escollir el teu estil, cal tenir en compte aspectes funcionals i estètics.
Prefereixes els pantalons curts amb butxaques? Tria butxaques que et permetin seguir la rutina fàcilment. Les butxaques obertes són una bona opció si només portes les claus al gimnàs, però una butxaca amb cremallera ofereix més seguretat per tenir el telèfon a mà mentre fas exercici. Si escoltes música quan corres a la cinta, potser et convé un folre amb butxaca perquè el telèfon no es mogui.
Els materials, l'ajust i les butxaques determinaran l'aspecte dels teus pantalons curts. T'agraden els colors discrets, els detalls minimalistes i les línies impecables? O prefereixes un look més atrevit, cridaner i divertit? Posar-te els pantalons curts per al gimnàs hauria de fer-te sentir capaç de tot, així que no deixis de banda l'estil.
Preguntes freqüents a l'hora de comprar pantalons curts
Quant m'he de gastar en pantalons curts d'entrenament?
Els pantalons són, amb tota probabilitat, la peça de roba esportiva que més es desgasta. Per tant, hauràs d'invertir-hi en conseqüència. El preu depèn en bona part de la marca i el material, però oscil·la entre els 25 $ a la gamma baixa i uns 80 $ per uns pantalons curts d'entrenament de qualitat. Els pantalons curts especialitzats i els dissenys compressius poden ser més cars.
Quants pantalons curts he de comprar?
Amb tants models diferents disponibles, és possible que tinguis la temptació d'emportar-te tota la botiga, però només has de tenir els pantalons curts per al gimnàs que necessitis per aguantar entre els dies de bugada. Evita posar-te els mateixos pantalons curts d'entrenament durant aquest temps. Segurament no causa cap problema de salut, però pot provocar infeccions i inflamacions i, sobretot, més olors. Una fórmula senzilla: si rentes la roba un cop per setmana i t'entrenes cinc vegades a la setmana, hauries de comprar-ne cinc.
Quina diferència hi ha entre els pantalons curts d'entrenament per a dona i per a home?
Actualment, no hi ha tantes diferències entre els pantalons curts per a home i per a dona, ja que hi ha atletes que prefereixen roba d'entrenament unisex. En termes generals, els pantalons curts per a home acostumen a ser més llargs i tenen més subjecció a l'engonal. Els pantalons curts per a dona normalment són més curts, tenen una cintura més alta i menys espai a la part frontal.
Què són els pantalons curts 2 en 1?
Els dissenys 2 en 1 estan formats per uns pantalons curts interiors ajustats que estan units a uns d'exteriors més amples. Sovint s'utilitzen per al running i són una bona opció per als atletes que volen transpirabilitat amb menys fregaments.
Com s'han de rentar els pantalons curts per al gimnàs?
Segueix les indicacions específiques per al teu model. Si has tallat les etiquetes, renta'ls amb aigua freda a la rentadora i fes servir una temperatura baixa a l'assecadora. Si asseques els pantalons curts en un estenedor, et duraran encara més. Mullar-los prèviament amb vinagre ajudarà a eliminar-ne les olors i les taques.
Què m'he de posar a sota dels pantalons curts per al gimnàs?
Uns pantalons curts de compressió o una capa base a sota dels pantalons curts per al gimnàs són elements que tant homes com dones han de tenir en compte. Alguns homes poden optar per no portar res si els pantalons curts d'entrenament tenen malla o un folre de subjecció. En qualsevol cas, és recomanable triar materials amb capil·larització de la suor i no pas absorbents.