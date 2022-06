Hauria de córrer abans o després d'un entrenament?

Si la teva intenció és desenvolupar la musculatura, l'objectiu principal de la teva rutina d'entrenament ha de centrar-se en l'aixecament de pesos ; concretament, ha de ser un entrenament per a la hipertròfia. Aquest entrenament consisteix a sobrecarregar de manera progressiva els músculs aixecant pesos cada vegada més pesats, amb sèries d'entre 8 i 12 repeticions. Aixecar pesos pesats i posar a prova els límits del cos pot causar microtraumes i inflamació al teixit muscular i consumir les reserves de glicogen (carbohidrats).Durant el procés de reparació, es produeix la síntesi de proteïnes musculars , que enforteix i fa augmentar el volum del teixit muscular. Així, la propera vegada que els músculs pateixin els mateixos estímuls d'entrenament, estaran més ben preparats per resistir-los.Per què és important tenir en compte aquesta informació? Perquè necessites tenir energia per aixecar pesos i obtenir més bons resultats. Si els pesos que aixeques són massa lleugers o no pots fer el nombre de repeticions, sèries o volum total indicat, segurament no exposaràs els músculs a un estímul d'entrenament prou intens.Per tant, el procés hipertròfic fonamental no es produirà i els músculs no creixeran.Si vols desenvolupar la musculatura, has de fer servir la teva energia per aixecar els pesos. Si corres abans de fer-ho, consumiràs les reserves d'energia que necessites per als pesos. A més, el moviment repetitiu del running redueix l'eficàcia de les contraccions musculars, és a dir, que et cansaràs i les contraccions musculars ja no seran tan efectives. Segons un estudi publicat l'any 2016 al Journal of Strength and Conditioning Research, la fatiga i les contraccions repetitives necessàries per córrer poden afectar negativament la forma física. Els investigadors van analitzar els efectes de fer una sessió de running en una cinta de córrer d'intensitat moderada abans de fer exercicis de resistència hipertròfics. Van mesurar l'índex de percepció de l'esforç (IPE) i les repeticions fetes, entre altres mètriques, per definir els efectes del running en l'entrenament hipertròfic.Aquests investigadors van observar que el nombre total de repeticions, la potència mitjana i la velocitat es reduïen de manera notable en el cas del grup que havia fet càrdio abans d'aixecar pesos. A més, l'IPE d'aquests participants va ser més alt, fins i tot encara que el volum fos inferior.Si el teu objectiu principal és millorar la força i desenvolupar la musculatura, fes exercici aeròbic després de l'entrenament. Tanmateix, és millor fer-lo a una intensitat moderada. Fer un sobreesforç després d'un entrenament intens de cames o de cos complet només incrementarà el temps de recuperació necessari. L'ideal és evitar fer exercicis de pesos i de càrdio seguits.