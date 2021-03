Quatre consells per entrenar amb una banda de resistència

Les bandes fan treballar els músculs durant més temps

Si vols crear tensió (que simula la sensació de pes) només has d'estirar la banda. Com més l'estiris, més tensió crearàs. La Dra. Zeena Hernandez, fisioterapeuta i propietària del centre Good Reps Physical Therapy de Nova York (EUA), explica que, a diferència dels pesos lliures, les bandes generen tensió al llarg de tota una repetició, així que augmenten el temps que fas treballar els músculs.



La fisioterapeuta posa l'exemple dels rulls de bíceps: si en fas amb unes manuelles, treballes els músculs quan apuges el pes i, quan la gravetat et venç, fas una pausa mentre les abaixes i et prepares per a la repetició següent. Tanmateix, quan fas rulls amb una banda de resistència sota els peus, amb un extrem a cada mà, els músculs de la part superior del braç han de resistir sempre la gravetat per mantenir el control i evitar que la banda es deixi anar.



Et fan treballar més el core

Encara que et pensis que t'estàs centrant només en les cames, per exemple, les bandes de resistència fan treballar el core al mateix temps. "Com que has de controlar la banda durant tot l'exercici, has d'activar tots els músculs estabilitzadors del core, més que si fessis el mateix exercici amb manuelles", explica la Nike Master Trainer Flor Beckmann. En funció del moviment, també pots fer entrar en acció alguns músculs petits i infrautilitzats de la part superior i inferior del cos per mantenir el control.



Es poden incorporar a gairebé qualsevol rutina

Les bandes de resistència també et poden ajudar a treballar la força després d'una lesió sense sobrecarregar els músculs, segons Hernandez. N'hi ha algunes (sobretot les més llargues i elàstiques, en lloc de les minibandes més rígides que tenen una circumferència de menys de 30 cm) que són ideals per millorar la mobilitat i l'equilibri, comenta Beckmann. La Nike Master Trainer explica que les bandes també són una eina clau per dominar exercicis més difícils, com ara les dominacions o els esquats de pistola, ja que les pots agafar per ajudar-te a fer el moviment. Si fas una cerca ràpida a Google amb el nom d'un exercici i "banda de resistència", veuràs com es fa. Busca instruccions d'un entrenador o un fisioterapeuta acreditat.



Evidentment, per molt que t'agradin les bandes de resistència, les has de fer servir correctament per aprofitar-ne els avantatges. Comença llegint això: