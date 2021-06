Com recuperar-se després d'una derrota important

D'acord, els jugadors del teu equip aquesta temporada no són tan bons. Són coses que passen. Com t'adaptaràs a aquesta circumstància? Si l'equip el formen principalment jugadors joves, podries ser un líder per a ells. Inspira'ls per jugar al màxim. Sempre m'ha fascinat l'aspecte mental de l'esport. De fet, vaig estudiar neurociència a la universitat. Segurament ja has intuït que, quan et sents segur, jugues millor i aprens més ràpid, així que tenir una bona confiança en tu mateix és un bon punt de partida.



Quan jugava en un equip, ajudava les meves companyes a sentir-se segures de moltes maneres diferents: els feia xocar les mans, els deia que havien jugat molt bé, m'oferia a portar-les a casa amb cotxe i, durant el camí, xerràvem sobre el que havia anat bé. Aquests petits detalls donen molta confiança a les persones per superar els límits que potser elles mateixes s'imposen. A més, aquest tipus de relacions és el que t'aporta satisfacció a llarg termini, no guanyar o perdre un partit.



També dius que aquesta és la teva última oportunitat, però tu ets l'únic que es posa aquests límits. El 2000, quan em van oferir la meva primera feina com a entrenadora de tennis i bàsquet, no m'ho vaig prendre gaire seriosament. Ara fa 20 anys que em dedico a això i soc la mar de feliç. Bé, potser serà l'últim any que portaràs la samarreta de l'institut, però no serà el final de la teva carrera esportiva si tu no vols. Tu ets l'únic que pot decidir quan i com vols que s'acabi.



Coach Banghart