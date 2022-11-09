Com et pots centrar en la salut mental després de tenir un bebè

Consells de professionals per millorar la mentalitat postpart
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Has descuidat la teva salut mental per culpa de l'embaràs? Doncs és el moment de cuidar d'una mateixa de manera fiable.
- Pensa que has de cuidar la teva salut mental després del part, i més després de tots els canvis hormonals, l'estrès de tenir fills i la proesa física que suposa donar a llum.
- Demanar ajuda d'amics, familiars i professionals també és ser bona mare.
- Quan puguis tornar a moure't una mica (i rebre endorfines), dona un cop d'ull al programa Nike (M)ove Like a Mother de l'NTC App.
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* Aquest contingut s'ha dissenyat per informar i inspirar altres dones, però no està concebut com a prova diagnòstica, tractament o consell mèdic. Parla amb el teu metge per saber com pots mantenir les condicions òptimes abans, durant i després de l'embaràs.
Després de tenir un ésser humà creixent dins teu durant aproximadament 40 setmanes i moltes hores, minuts i segons de part, és normal que et sentis esgotada, aclaparada i enmig de muntanyes russes d'emocions. Això que direm a continuació és ben cert: durant el postpart, moltes dones experimenten una sensació de pèrdua i xoc que sembla impensable, mentre que d'altres pateixen ansietat, depressió o altres problemes mèdics. Si és el teu cas, parla amb el teu metge com abans millor per obtenir ajuda.
Ara bé, encara que tot sembli que rutlli, és molt normal sentir que ser mare és massa complicat. De fet, aproximadament el 80 % de mares que acaben de donar a llum senten la sensació coneguda com a "baby blues" (tristor postpart) durant les dues primeres setmanes.
La doctora Amanda Williams, ginecòloga i obstetra certificada a Oakland, Califòrnia (EUA), i membre del comitè consultiu de Nike (M)ove Like a Mother ens explica que "sovint, subestimem les complicacions del període postpart. Molta gent s'amoïna massa sobre el naixement i ignora com pot ser de complicada la següent fase".
Entre la recuperació física, els canvis hormonals i la nova realitat de cuidar un nadó, és impossible predir exactament com aniran les primeres setmanes. Tanmateix, hauràs de trobar maneres de cuidar-te. A continuació, et presentem cinc consells d'expertes que t'ajudaran a superar l'aclaparament de les primeres setmanes i reforçar la teva salut mental.
1. Pren-t'ho amb calma encara que vulguis fer més.
Pot ser que et sentis amb molta energia quan arribis a casa a causa de la secreció d'adrenalina i oxitocina, però és millor que vagis a poc a poc, encara que depenguis de l'exercici per millorar la teva salut mental. El teu úter encara s'està contraient i tornant a la seva forma original, perds sang i tindràs un dolor intens al cul. Si pots, deixa que el cos es recuperi perquè millori el teu benestar mental. Comença sense presses, que ja aniràs recuperant les sensacions i la funció a les quals estaves acostumada.
Com es fa això? Cherie Seah, una doula nascuda a la zona de la badia de San Francisco, recomana el principi xinès del confinament; que consisteix a passar tant de temps com sigui possible al llit o al sofà durant el mes posterior al part. Per contra, Williams ens recomana una mica de moviment cada dia per reduir el risc de formació de coàguls. Pots, per exemple, caminar dins de casa a ritme lent durant uns quants minuts, fer estiraments senzills i sortir fora de casa per millorar el teu estat d'ànim. La idea és aconseguir un equilibri. Un cop hagis descansat prou, podràs afegir més temps a les teves caminades, així com exercicis de respiració i més estiraments. Això sí, recorda que has de descansar després d'aquestes activitats.
Quan el metge et doni el vistiplau per fer exercici, practica alguna activitat que et faci sentir bé físicament i mentalment. L'activitat física et proporcionarà una sensació d'assoliment i orgull quan estiguis esgotada. Les endorfines també t'aniran bé, afirma la Dra. Williams. No allarguis l'entrenament i no oblidis de recompensar-te per fer-ho bé.
2. Demana ajuda i sigues concreta.
Si tens la sort de disposar de gent de confiança al teu voltant, sens dubte voldran ajudar-te. Això sí, has de permetre que t'ajudin. Segons la Dra. Williams, "no és el moment de voler ser una heroïna i fer-ho tot". Seràs una bona mare si no ho fas tot.
Si pots, planifica les tasques. Organitza els àpats abans del part o demana a una amiga que t'ajudi a fer-ho. Si la teva família vol ajudar-te (i no només venir a veure el teu nadó), demana que no vinguin tots alhora perquè et puguin ajudar durant més temps. Escriu una llista de les tasques que poden fer quan et visiten, com ara anar a comprar, netejar la cuina, passejar el gos o passar temps amb la resta de fills i filles perquè puguis connectar amb el nadó. D'aquesta manera, evitaràs escoltar repetitivament la maleïda pregunta sobre com poden ajudar. T'assegurem que el teu jo futur t'agrairà aquesta planificació.
3. Aprèn a tranquil·litzar-te.
Les primeres setmanes són el moment en què sentiràs més ansietat. Les teves hormones estan a flor de pell, dormir sembla un somni llunyà i relaxar-se (i acceptar ajuda) resulta complicat, sobretot si ets una persona independent. És normal que et sentis d'aquesta manera, però has d'aprendre a descansar. La teva vida canviarà radicalment i necessites recuperar-te, conèixer el teu nadó i aprendre a cuidar-vos els dos en aquest nou capítol de la teva vida. Aquesta és la recomanació d'Andreka Peat, Dra. en Psicologia clínica especialitzada en salut mental maternal a Decatur, Geòrgia (EUA).
Peat explica que has de cercar moments al llarg del dia per centrar-te en tu mateixa. Fes que la dutxa sigui una mica més llarga mentre algú et subjecta el nadó. Demana a la teva parella o un familiar que li doni el biberó perquè puguis fer una becaina. Dedica mitja hora al dia per fer una activitat que t'agradi i connectar amb la teva tu anterior al part, com ara llegir o fer uns mots encreuats. Això també ho pots fer mentre li dones menjar.
4. Demana ajuda a experts.
És complicat saber si tens tristor postpart o un problema més greu. Peat afirma que és normal plorar o tenir canvis d'humor sobtats durant les dues primeres setmanes. Si l'estat d'ànim baix persisteix i no deixes de plorar tota l'estona, no superes l'ansietat en cap moment o et sents completament desconnectada del nadó, parla amb una psicòloga.
Encara que només necessitis una sessió d'exploració, l'ajuda d'una terapeuta pot ser vital en aquesta transició. Com que els especialistes bons tenen llistes d'espera llargues, la Dra. Williams recomana demanar cita mentre estiguis embarassada. Sigues previnguda i programa una cita després del part si has tingut problemes de salut mental en el passat.
Què pots fer sobre la sensació de culpa per donar prioritat als teus problemes? Recorda que primer has de cuidar de tu mateixa abans de cuidar els altres. Segons Peat, "no hi ha cap regal millor que puguis fer al teu nadó i la teva família que el teu benestar".
Text: Ashley Abramson
Fotografia: Vivian Kim
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