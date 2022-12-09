La millor roba Nike per entrenar-te al gimnàs, de cap a peus
Guia de compra
La roba Nike, que inclou des de parts superiors amb gestió de la suor fins a capes base de compressió, et pot ajudar a trobar el confort i a preparar-te per a qualsevol entrenament.
La roba d'entrenament per al gimnàs pot marcar la diferència. La millor roba per entrenar-te al gimnàs posa l'accent en materials que gestionen de la suor, una ventilació suficient i costures que evitin distraccions.
Aquesta roba de gimnàs de Nike és apta tant per a les persones que aixequen pesos com per a les que fan càrdio. Aquí tens la millor roba d'entrenament Nike per a home i per a dona.
La millor roba Nike per entrenar-te al gimnàs
1. Samarretes de tirants i sense mànigues Nike Dri-FIT
Aquestes samarretes de tirants estan disponibles en diversos estils, des de models amb un ajust cropped fins a dissenys amb tirants prims d'esquena creuada. Totes estan confeccionades amb materials Nike Dri-FIT, que gestionen la suor per mantenir la frescor i la transpirabilitat en els entrenaments més durs.
Algunes estan fetes amb fibres de polièster reciclat entre un 75 i un 100 % i teixits ultrasuaus. Pots triar una samarreta de tirants amb un ajust cenyit i teixit perforat per mantenir la frescor, o decantar-te per una d'ampla i suau.
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2. Samarretes Nike Sportswear
La teva samarreta d'entrenament ideal no ha de ser necessàriament la típica. Hi ha diversos models de samarretes de màniga curta Nike Sportswear, des d'estil crop top fins a oversized. Presenten uns dissenys únics i dinàmics: algunes amb l'Swoosh clàssic i altres amb estampats atractius i llampants de tots colors.
Tria samarretes Sportswear amb la tecnologia Dri-FIT per als teus entrenaments més intensos, i decanta't per mescles elaborades amb materials 100 % sostenibles, com el cotó orgànic o el polièster reciclat, per als entrenaments més suaus de recuperació.
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3. Samarretes de màniga llarga Nike Dri-FIT ADV
Aquestes samarretes de màniga llarga de Nike porten el teixit Dri-FIT un pas més enllà. La tecnologia Nike Dri-FIT ADV combina un teixit que gestiona la humitat amb detalls tècnics avançats que mantenen la transpirabilitat i la comoditat.
Aquestes parts superiors de màniga llarga presenten un estil cenyit i detalls de disseny elaborats. El teixit de nylon, polièster i elastà incorpora també degradats de malla transpirable a les espatlles, les mànigues i els costats per millorar la circulació de l'aire i mantenir la frescor. A més, també funcionen com a capa base compressiva que pots utilitzar com a part superior de recuperació després d'un entrenament especialment intens.
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4. Pantalons curts Nike Pro Dri-FIT
Els pantalons de ciclisme de cintura alta són perfectes per als entrenaments HIIT gràcies a la cintura que no rellisca i l'interior dels camals de 18 cm, que evita que s'apugin quan fas esquats i gambades. El teixit Dri-FIT de polièster i elastà gestiona la suor per més dur que sigui l'entrenament.
Aquests pantalons curts de compressió lleugers també són una capa base efectiva per entrenar-te al gimnàs. Estan dissenyats per mantenir la frescor i la transpirabilitat, i presenten malla en tota la peça, a més d'un reforç de malla de doble capa a la part frontal que afavoreix la circulació de l'aire. Les costures planes ajuden a prevenir la picor i la incomoditat.
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5. Leggings i malles Nike Pro Dri-FIT
Els leggings i les malles són una peça bàsica per al gimnàs. La línia Nike Pro Dri-FIT presenta un teixit molt elàstic, transpirable i compressiu que acompanya els moviments del cos quan fas estiraments, gambades i esprints. La malla als bessons ajuda a mantenir la frescor durant els entrenaments més intensos. La llargada de 7/8 et permet tenir els turmells destapats i lluir les teves sabatilles de gimnàs preferides.
També pots posar-te unes malles Nike Pro de 3/4 sota uns pantalons curts per tenir un ajust més compressiu i calidesa en els entrenaments a l'aire lliure. La mescla de polièster i elastà gestiona la suor, i el reforç de teixit de malla addicional aporta transpirabilitat.
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6. Sostenidors esportius de subjecció alta Nike Alpha
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Mitjons de training amb amortiment Nike Everyday Plus
Els mitjons Nike Everyday Plus han estat dissenyats per als entrenaments. Presenten amortiment a l'avantpeu i el taló per proporcionar comoditat en els aixecaments i exercicis de força. La banda al pont ofereix subjecció a la planta del peu. El material Dri-FIT, de cotó, polièster i elastà, manté els peus secs i evita que la humitat s'acumuli a les sabatilles. Estan disponibles en models invisibles, llargs o curts.
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Sabatilles de training Nike Metcon
Aquestes sabatilles de training són especialment indicades per a entrenaments com l'aixecament de pesos gràcies a característiques que incrementen l'estabilitat, com l'amplada, el taló pla i la placa interior. Les ranures a la sola permeten que l'avantpeu es doblegui de forma natural, i el revestiment de malla de la part superior afavoreix la circulació de l'aire a mesura que els peus s'escalfen.
El tancament amb veta adherent evita que els cordons es moguin de lloc, i l'escuma Nike React a la part inferior proporciona més amortiment. La goma que envolta el peu aporta durabilitat i adherència a l'hora d'escalar cordes.
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9. Nike Air Zoom Pegasus
Tot i que no portaries sabatilles de running per fer aixecament de pesos, no hi ha dubte que tenen el seu lloc al gimnàs. Les Nike Air Zoom Pegasus són una aposta segura per fer càrdio o córrer a la cinta. Les icòniques Nike Air Zoom Pegasus són lleugeres i incorporen la malla Engineered, més resistent i flexible que la malla estàndard, per oferir més transpirabilitat.
Les dues unitats Air Zoom al taló i l'avantpeu proporcionen amortiment a cada trepitjada. La llengüeta està separada de la part superior de la sabatilla, de manera que s'adapta millor a diferents formes de peus. La sola presenta ranures de goma per oferir l'adherència necessària.
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Text: Emily Shiffer