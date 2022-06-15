Tenir cura de la roba d'entrenament bruta sense esforç
Cura dels productes
La roba d'entrenament d'alt rendiment necessita que la tractis amb cura. Segueix els passos senzills següents perquè la teva roba d'entrenament estigui neta i faci bona olor.
Si ho dones tot en un entrenament, segurament notaràs avantatges immediats, com la reducció de l'ansietat i un son de més qualitat. No obstant això, també saps que tornaràs a casa amb la roba que hagis fet servir plena de suor i amb mala olor, i hi hauràs de posar remei, sobretot si està confeccionada amb teixits d'alt rendiment, com ara materials sintètics que gestionin la suor, que requeriran una cura especial a l'hora de rentar-los.
A continuació, t'expliquem com pots mantenir la roba d'entrenament neta i et donem consells per tenir cura de les teves peces quan les rentis.
Neteja estàndard
En primer lloc, si vols que la roba d'entrenament et duri més, hauràs d'adoptar una certa rutina. Per tenir-ne cura, l'hauràs de rentar sovint i hauràs de parar especial atenció a les peces més brutes.
Renta els sostenidors esportius, els pantalons curts i els leggings després de cada ús, perquè la part dels engonals i de sota el pit són susceptibles a les infeccions de fongs. Les sabatilles també poden contenir bacteris nocius, així que neteja'n el folre si és extraïble i posa els mitjons a la rentadora. I, tot i que les samarretes de cotó es poden dur fins a dues vegades abans de rentar-les si no tenen suor, els teixits sintètics poden ser imants per als bacteris. A més, comencen a fer mala olor més ràpid i s'han de rentar després de cada ús.
Com pots rentar la roba d'entrenament bruta
1.Aireja la roba suada immediatamentDeixar la roba d'entrenament a la motxilla o a la bossa del gimnàs després de fer-la servir pot fer que es floreixi o que hi apareguin fongs i faci mala olor. Quan tornis a casa després d'entrenar-te, penja la roba d'entrenament de seguida fins que s'eixugui o fins que posis una rentadora.
2.Separa la robaPosa la roba de teixits similars en un mateix rentat. Separa les samarretes de cotó i les tovalloles de gimnàs dels pantalons curts d'entrenament o els leggings de materials sintètics. Si no ho fas, les pelusses que es desprenen del cotó es poden enganxar a la roba d'entrenament. També hauries de separar els teixits densos com el texà i les peces amb botons o cremalleres, perquè poden provocar abrasió i fer malbé els teixits delicats de la roba esportiva.
3.Gira la roba d'entrenamentGira del revés les samarretes, les parts interiors i la roba interior abans d'introduir-les a la rentadora per facilitar la neteja de les zones més exposades als bacteris. Això optimitzarà l'efectivitat de la rentadora, ja que la majoria de bacteris que causen males olors s'acumulen a la part interior de la roba.
4.Posa la roba en remull amb vinagre abans de rentar-laSi la roba manté les males olors fins i tot després de rentar-la, prova de submergir-la amb una mesura de vinagre blanc destil·lat i quatre mesures d'aigua freda. Deixa-la en remull durant uns 20-30 minuts mentre la solució fa efecte. L'àcid del vinagre desenganxa el greix, la brutícia i els bacteris del teixit de la roba d'entrenament, de manera que la rentadora podrà eliminar-ne la mala olor millor.
5.Fes servir la quantitat correcta de detergentSi la roba està molt bruta, potser tindràs la temptació de fer servir més detergent, però això no farà que la roba quedi més neta. De fet, farà que el sabó s'acumuli a les fibres de la roba, cosa que atraurà més bacteris, i la roba començarà a fer mala olor més ràpid. Per evitar-ho, utilitza una mica menys de detergent del que faries servir per a la roba normal. També és recomanable utilitzar detergent en pols per tenir més cura de les peces Nike Dri-FIT.
6.Afegeix-hi bicarbonat de sodi o potenciador de detergent per reduir les males olorsSi afegeixes entre quatre i vuit cullerades de bicarbonat de sodi a la rentadora, podràs neutralitzar els àcids que causen males olors. També pots posar una mica de bicarbonat de sodi a les sabatilles si no es poden rentar per reduir-ne les males olors. Una altra opció és comprar potenciadors de detergent especials per a roba esportiva, que tenen agents que eliminen les males olors i es poden afegir al mateix compartiment on poses el detergent.
7.Evita els suavitzants i els papers assecantsEls suavitzants deixen un residu a la roba d'entrenament que pot atreure els bacteris que provoquen males olors, sobretot si s'acumula. Això fa que sigui encara més difícil per a l'aigua i el detergent netejar la roba. Passa una cosa semblant amb els papers assecants, ja que poden obstruir els teixits i fer que el detergent no pugui penetrar-hi correctament. Si vols que la roba d'entrenament mantingui la suavitat en contacte amb la pell, pots fer servir boles d'assecat, que la suavitzen i fan que no s'arrugui.
8.Renta la roba amb aigua freda i un programa delicatPer no trencar les fibres dels teixis delicats de rendiment, evita els programes amb un centrifugat ràpid o amb temperatures altes. Per mantenir l'efectivitat de la roba esportiva durant més temps, renta-la amb aigua freda i amb un programa delicat.
9.Si pots, deixa que s'eixugui a l'airePer tal que l'equipament d'entrenament sintètic et duri més, et recomanem posar el programa més fred de l'assecadora o deixar assecar la roba a l'aire. L'escalfor pot agreujar les males olors, fer malbé el teixit, encongir o deformar la roba, o endurir-ne o debilitar-ne l'elasticitat. Pots posar la roba de cotó a l'assecadora, però assegura't de no exposar els teixits d'alt rendiment com ara Nike Dri-FIT a temperatures elevades.
Preguntes freqüents sobre rentar la roba d'esport bruta
Per què la suor fa que la roba faci mala olor?
Què passa si et deixes posada la roba suada?
Es pot posar la roba d'entrenament a l'assecadora?
Es poden posar les sabatilles a la rentadora?
Què és el rentatge en remull? Funciona amb la roba per al gimnàs?
El rentatge en remull és una tendència popular que consisteix a submergir la roba en una barreja de bòrax, detergent, bicarbonat de sodi i aigua tèbia o calenta durant 12 hores per netejar-la a fons. El rentatge en remull és una opció per rentar en profunditat la roba d'esport molt suada i eliminar-ne la brutícia, però hi has d'invertir molt de temps i no cal que ho facis cada dia.