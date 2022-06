Com pots superar la por escènica, segons l'entrenador Patrick Sang

Jo vaig començar amb les curses d'obstacles, en què has de córrer per sobre de tanques i aigua. La ment i el cos han de col·laborar l'un amb l'altre per superar cada obstacle. Aquesta idea és la que dona forma a tot el meu mètode com a entrenador de running. Vull que els meus atletes siguin conscients de com balancegen les mans, de com mouen les cames i d'on fixen la mirada. Fins i tot en una cursa de llarga distància, en què estar pendent constantment de les teves sensacions pot arribar a resultar incòmode, la ment i el cos d'un corredor sempre han d'estar ben sincronitzats. Així, els atletes poden córrer de manera més intel·ligent, i no necessàriament amb més esforç.



En certa manera, l'ansietat és un senyal perquè et mantinguis alerta i prestis atenció. Si pots aprendre a centrar-te en el moviment del teu cos quan et poses nerviós, tindràs una eina potent que t'ajudarà a rendir sota pressió. Potser et sembla impossible ara mateix, quan se t'ha disparat l'ansietat. Però si fas servir totes les altres tècniques de què hem parlat (allunyar-te de les converses que et resultin estressants, calmar la ment amb música o un llibre i assumir un rol de líder en el teu equip) l'ansietat segurament anirà perdent força fins que no sigui més que un xiuxiueig.



Et pots prendre aquest xiuxiueig com un missatge que diu: "Ara és el moment de centrar-te. Ara és el moment de respirar. Ara és el moment de focalitzar tota la teva atenció en el moment present". Segurament, l'ansietat no desapareixerà mai del tot, però pot canviar. I potser descobriràs que necessites aquesta versió diferent.



Coach Sang