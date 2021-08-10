Com pots superar la por escènica, segons l'entrenador Patrick Sang

Consulta el coach: "Com puc vèncer el pànic que m'agafa a la línia de sortida?"
Consells
Aquest atleta universitari es mor de ganes d'arrencar a córrer... i fugir de la pista. Patrick Sang (l'entrenador d'Eliud Kipchoge) té alguns consells pràctics per donar-li.
Consulta el teu coach és un article amb consells que t'ajudaran a centrar-te en l'esport.
P:
Hola, coach:
Vaig començar a córrer pràcticament en el mateix moment que vaig començar a caminar. Sempre ha estat el meu esport preferit. Estic fent el penúltim curs de secundària, i soc el millor corredor del meu equip i un dels millors de l'estat. Tinc tota l'atenció posada en mi, des de la família, els amics, els companys d'equip i els entrenadors fins als cercatalents universitaris, i estic començant a notar que aquesta pressió em fa trontollar. Sembla com si la gent només volgués parlar amb mi sobre la pròxima cursa. Fins i tot durant l'entrenament, els meus companys d'equip no paren de parlar de quins contrincants creuen que puc guanyar. Hi ha tant en joc que cada vegada que m'acosto a la línia de sortida és com si no pogués respirar. I com més intento relaxar-me, més pànic m'agafa. Com puc recuperar el meu valor i tornar a sentir il·lusió per córrer?
Atleta amb ansietat abans de cada cursa
Corredor de 17 anys
R:
No estàs sol. Hi ha moltíssims corredors que tenen ansietat, sobretot just abans d'una cursa.
Malauradament, als atletes de competició els pot semblar que l'ansietat és inevitable. I de vegades, en certa manera, ho és. Això és així perquè als competidors ens encanta parlar sobre la competició: amb qui ens enfrontem, els nostres rècords personals i tot el que hi ha en joc. Si se sumen molts atletes a la conversa, et pot semblar que l'ansietat forma una part inherent de la teva vida.
De vegades, els atletes creen aquest ambient sense voler. D'altres, ho fan expressament. De fet, hi ha corredors que utilitzen l'ansietat per distreure o desanimar els altres competidors. Tingues present que això passa.
Quan vaig participar en el campionat del món el 1987, vaig tenir l'honor de competir amb alguns grans atletes. N'hi havia un que tenia una manera molt curiosa de distreure els seus contrincants abans de la cursa. Anava a la línia de sortida i clavava unes puntades de peu tan fortes als blocs de sortida que se sentien des de l'altra punta de l'estadi. Crec que era una estratègia intencionada, i molt eficaç.
Tot això t'ho dic perquè entenguis que part de l'ansietat que sents abans d'una cursa pot venir del teu entorn. Per això, el primer que cal fer és canviar aquest entorn. Fixa't en qui parla sense parar sobre la competició i allunya-te'n una mica. Prova d'escoltar música, que jo he descobert que em tranquil·litza abans d'una cursa. Fins i tot llegir durant el vespre els dies abans d'una competició et pot ajudar a desconnectar una mica. Planteja-t'ho com una pràctica que et permetrà reorientar la teva atenció quan siguis a la línia de sortida.
Hi ha una altra manera en què pots alleujar l'ansietat d'abans de la cursa: parlar amb el teu entrenador i dir-li que t'agradaria assumir més responsabilitat.
Sempre que veig que un corredor pensa massa en la competició, començo a orientar-lo perquè assumeixi un rol de més responsabilitat. Potser li demano que s'encarregui de dirigir els preparatius de l'entrenament o les sessions d'entrenament. La ment vol tenir alguna cosa a fer i, quan la fa bé, tu comences a creure en tu mateix i l'ansietat es va quedant en segon pla. També és per això que, al camp d'entrenament, encomano tasques a tots els corredors que entreno, fins i tot a Eliud Kipchoge.
Després de tota aquesta xerrada sobre com pots calmar la ment, et diré una cosa que potser et sorprendrà: l'ansietat no és necessàriament dolenta. Jo sempre he sentit una certa ansietat quan em preparo per a una cursa, però he après a aprofitar-la per concentrar-me més i per recordar-me a mi mateix què hi ha en joc.
Si pots aprendre a centrar-te en el moviment del teu cos quan et poses nerviós, tindràs una eina potent que t'ajudarà a rendir sota pressió.
Jo vaig començar amb les curses d'obstacles, en què has de córrer per sobre de tanques i aigua. La ment i el cos han de col·laborar l'un amb l'altre per superar cada obstacle. Aquesta idea és la que dona forma a tot el meu mètode com a entrenador de running. Vull que els meus atletes siguin conscients de com balancegen les mans, de com mouen les cames i d'on fixen la mirada. Fins i tot en una cursa de llarga distància, en què estar pendent constantment de les teves sensacions pot arribar a resultar incòmode, la ment i el cos d'un corredor sempre han d'estar ben sincronitzats. Així, els atletes poden córrer de manera més intel·ligent, i no necessàriament amb més esforç.
En certa manera, l'ansietat és un senyal perquè et mantinguis alerta i prestis atenció. Si pots aprendre a centrar-te en el moviment del teu cos quan et poses nerviós, tindràs una eina potent que t'ajudarà a rendir sota pressió. Potser et sembla impossible ara mateix, quan se t'ha disparat l'ansietat. Però si fas servir totes les altres tècniques de què hem parlat (allunyar-te de les converses que et resultin estressants, calmar la ment amb música o un llibre i assumir un rol de líder en el teu equip) l'ansietat segurament anirà perdent força fins que no sigui més que un xiuxiueig.
Et pots prendre aquest xiuxiueig com un missatge que diu: "Ara és el moment de centrar-te. Ara és el moment de respirar. Ara és el moment de focalitzar tota la teva atenció en el moment present". Segurament, l'ansietat no desapareixerà mai del tot, però pot canviar. I potser descobriràs que necessites aquesta versió diferent.
Coach Sang
El kenià Patrick Sang és entrenador de running i corredor retirat. Des que es va convertir en l'entrenador d'Eliud Kipchoge l'any 2002, Sang l'ha ajudat a guanyar una medalla d'or, a establir el rècord mundial de marató i a convertir-se en el primer home que corre una marató en menys de dues hores. Sang és corredor internacional de Kenya. Va guanyar medalles de plata al Campionat Mundial d'Atletisme del 1991, a les competicions internacionals del 1992 i al Campionat Mundial d'Atletisme del 1993 en la cursa d'obstacles de 3.000 m. En la seva etapa universitària, Sang va competir a la Universitat de Texas (EUA), i va establir el rècord de la universitat en cursa d'obstacles de 3.000 m.
Envia un correu electrònic a askthecoach@nike.com amb una pregunta sobre com millorar la teva actitud de cara a l'esport o la forma física.
Fotografia: Kyle Weeks
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