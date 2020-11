Com preparar-se per a una cursa virtual

01. Canvia de perspectiva.

"La raó per la qual la majoria de persones participen en una cursa és afirmar una característica positiva d'ells mateixos: són capaços de començar i acabar un repte", explica Waite. I sí, les curses virtuals són el repte definitiu.



Per què? Segons Waite, la temptació d'abandonar la carrera pot ser més intensa o freqüent que mai. Això és, en part, perquè les curses virtuals són molt més flexibles, però sobretot perquè no es basen en un esdeveniment emocionant, cosa que pot fer-te sentir que el procés no és tan important. Així doncs, és encara més difícil continuar quilòmetre rere quilòmetre. En lloc de deixar que això s'interposi en el teu objectiu, pots aprofitar-ho a favor teu. "És una gran manera de dir 'correré una marató o una mitja marató, i potser ho faré sense l'ajuda de ningú'", explica Bennett.



Si encara tens dubtes sobre si val la pena, Waite recomana fer una llista amb tot el que et va motivar per apuntar-te a la cursa. Et servirà per recordar que, encara que no hi hagi aficionats ni medalles (tot i que algunes organitzacions les envien per correu), persegueixes un objectiu personal. I, per assolir-lo, no necessites cap persona ni cap objecte.



02. Comprova la distància.

Que t'hagis inscrit a una marató de tardor, per exemple, no vol dir que hagis de fer una marató virtual a la tardor. Pensa-ho bé tenint en compte les teves circumstàncies (potser has de seguir un munt de classes online o no has pogut entrenar-te com de costum) i tria una distància que et motivi. Potser això vol dir que faràs una cursa de poc més d'un quilòmetre per tal de comprovar la velocitat o, fins i tot, una distància menys exigent que una marató (una cursa de 10 km, per exemple). "És més probable que vulguis continuar amb l'entrenament i que gaudeixis més del dia de la cursa si tries alguna cosa que t'ajudi a seguir motivat, ja que la necessitaràs més que mai per mantenir el ritme", explica Waite.



03. Cenyeix-te al pla.

Dissenyar la teva carrera no vol dir que puguis fer allò que vulguis. "Si no segueixes el pla, pots acabar abandonant", adverteix Waite. "La ruta i el temps de sortida han de prendre's seriosament, ja que faran que tot sembli més real". A més, poden ajudar-te a evitar els nervis el dia de la cursa. Per tant, si decideixes que el tret de sortida sonarà a les 7:30 del matí, comença a escalfar un quart d'hora abans.



04. Visualitza les parts més difícils.

"Quan deixes de banda els altres atletes i la multitud, perdre la concentració, sentir-se ridícul o abandonar pot ser encara més temptador", diu Bennett. Aquí és on entra en joc la imaginació. Has d'imaginar-te creuant la línia de meta, però també has de pensar en com salvaràs els obstacles que puguin sorgir. Et prepararàs un mantra? O recordaràs la llista de les teves raons per córrer? Així, quan sorgeixin obstacles mentals durant la carrera virtual, serà menys probable que hagis de tirar la tovallola malgrat que no hi hagi ningú per veure com ho dones tot.



05. Mantén els rituals d'abans de la carrera.

"Si et comportes com si fos el dia de la cursa, el cos i la ment reaccionaran amb una rapidesa increïble", assenyala Waite. Prepara la roba i les sabatilles que portaràs (fins i tot, pots escriure-hi el teu nom!) i puja una foto a les xarxes socials. Pren un sopar saludable i ves a dormir aviat. Desperta't i pren un esmorzar especial d'abans de la carrera. "Aquestes coses generen l'expectació i l'emoció que necessites abans d'una cursa". A més, que la cursa sigui virtual no vol dir que hagis d'estar completament sol. Pots instal·lar estacions d'ànim per als amics i familiars als punts més difícils.



06. Celebra els èxits!

Naturalment, després de la marató de Londres ens prenem una pinta, o una porció de pizza si som a Chicago. Després de fer una cursa virtual, Waite i els seus companys d'entrenament van passejar per un parc proper amb els seus gossos i més tard van prendre una copa de vi. "Si podem representar aquesta positivitat i esperit de celebració després de córrer, potser podrà ajudar-nos a reafirmar per què hem participat en aquest repte. A més, pot servir-nos per recordar que l'esforç val la pena", reflexiona Waite.