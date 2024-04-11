Com prendre mides de la talla de gorra

Com t'has de mesurar el cap per trobar gorres de la teva talla
Guia de compra
Esbrina com prendre mides del cap i troba les gorres Nike que et vagin millor.
Tant si portes una gorra de running com si t'estimes més una gorra de punt còmoda o una gorra tipus pescador, saber les mides que tens t'ajudarà a trobar accessoris que se t'ajustin correctament al cap.
Però com funcionen les talles d'accessoris per al cap i com pots prendre't mides per trobar la correcta? En aquesta guia, t'explicarem com pots mesurar-te el cap i traduir les mides en la talla de gorres Nike adequada per a tu.
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Com calcular la teva talla de gorra
1. Per trobar la talla de gorra correcta, comença mesurant-te la circumferència del cap amb una cinta mètrica. Envolta el cap amb la cinta des del front, a uns 2,5 cm per sobre de les celles.
2. Perquè les mesures siguin tan precises com es pugui, la cinta hauria de passar una mica més amunt de les orelles i just per sota del nus de l'occípit.
Si no tens cinta mètrica, pots fer servir un tros de cordill seguint les mateixes instruccions. Llavors, mesura el cordill amb un regle. Apunta el nombre de centímetres que surti, que indicarà la circumferència del cap.
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Com pots trobar la teva talla de gorra Nike
Compara aquesta mida amb la taula de talles de gorres Nike amb visera i sense per descobrir quina és la teva. Per exemple, si el teu cap fa 56 centímetres, això vol dir que tens una talla S/M.
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Què són les gorres de talla única?
Algunes gorres Nike, com ara les de punt, només estan disponibles en una talla. Les gorres de talla única se solen adaptar a caps que fan des de 54 centímetres fins a 61 centímetres. Les gorres de punt tendeixen a estirar-se, així que són adequades per a caps de diverses mides. Alguns models permeten personalitzar-ne l'ajust gràcies a elements regulables com ara tancaments amb sivella i botons de pressió.
Text: Jessica Murri