Set idees de regals Nike per al teu millor amic o amiga

Set idees de regals Nike per a la teva millor amiga
Guia de compra
Troba els regals més encertats per a la teva millor amiga, tant si prefereix animar el seu equip esportiu preferit des del sofà com si vol anar a la ciutat amb conjunts originals fantàstics.
Segur que tens una amiga que ha estat amb tu tant en els moments bons com en els dolents. Molta gent considera que fer un regal és una de les millors maneres d'expressar afecte i amor. Tant si vols comprar productes per a les festes com per a un aniversari o simplement perquè et ve de gust, fer un regal a la teva millor amiga et pot semblar arriscat. Al cap i a la fi, vols que sigui personal i també que en pugui gaudir.
Per sort, Nike té molts regals pràctics que agradaran a qualsevol amiga que tinguis, independentment dels seus interessos. A continuació t'oferim set idees de regals per a millors amigues que segur que li alegraran el dia en qualsevol ocasió. Tenim des d'accessoris d'entrenament fins a conjunts que quedaran bé amb la seva col·lecció de joies.
Per a les amants de les sabatilles
Si a la teva amiga li encanten les sabatilles, segur que l'encertes amb un model icònic com ara les Nike Air Max. Es van dissenyar a finals dels anys 80 i des de llavors han mantingut la seva popularitat, així que són un complement ideal per a la col·lecció de qualsevol amant de les sabatilles.
Si bé el disseny continua evolucionant, hi ha una característica que no ha variat: la "finestra" a la cambra d'aire exclusiva tallada a l'entresola, que proporciona amortiment i comoditat en cada pas. Compra'n unes del color preferit de la teva amiga i, si pots, afegeix un conjunt de neteja a la bossa de regal perquè les porti sempre impecables.
Per a fans de l'aire lliure
Les gorres són un regal de petit format ideal per a les festes, però també són pràctiques per a l'ús diari, sobretot si els agrada sortir a l'aire lliure. Si practiquen esquí o snowboard, segur que els agradarà tenir una nova gorra. En canvi, si fan senderisme, running o golf sempre els pot anar bé una nova visera o gorra de beisbol elegant.
Les gorres de pescador són una altra bona opció, sobretot si a la persona li encanta passar temps a la platja. Combina una gorra que li pugui agradar amb un conjunt de regal de cremes solars perquè pugui protegir-se dels raigs ultraviolats i marcar estil cada vegada que surti a l'aventura.
Per a amants dels leggings
És igual que la teva amiga ja tingui el calaix o l'armari ple de leggings; és impossible tenir-ne massa. Tanmateix, no compris uns leggings qualssevol. Opta pels últims models Nike per fer un bon regal que li agradi.
Per exemple, els Nike Go són superversàtils i són ideals per a persones aficionades tant a aixecar pesos com a córrer i fer senderisme. Les diverses butxaques permeten entrenar-se sense tenir les mans ocupades, ja que hi caben perfectament un telèfon, un joc de claus i targetes de crèdit.
Si a la teva millor amiga li agrada el ioga, una opció fantàstica són els leggings Zenvy, que estan confeccionats amb un teixit suau que ofereix un tacte d'allò més agradable. Afegeix-hi una nova ampolla d'aigua reutilitzable i elegant o una bossa per al gimnàs i tindràs un dels regals més generosos per a aquesta persona.
Per a persones que van sempre d'un lloc a l'altre
Si la teva amiga fa moltes activitats i no para quieta, regala-li una bossa creuada Nike que, a part de quedar d'allò més bé, és funcional. Triïs el model que triïs, podrà tenir les mans lliures quan corri per la ciutat, tregui el gos a passejar o cuidi els més petits.
La majoria de bosses creuades Nike inclouen característiques pràctiques, com ara corretges regulables i compartiments a l'interior per desar-hi objectes bàsics com la cartera o el telèfon. I si tens ganes de mostrar la teva generositat, fica altres accessoris útils a la bossa, per exemple un carregador portàtil i elegant per al telèfon, un petit pot de gel hidroalcohòlic de qualitat o un bàlsam de llavis que faci bona olor.
Per a les que prefereixen quedar-se a casa
De vegades, les millors idees de regals per a amigues són les que tenen a veure amb la cura personal. Si la teva millor amiga és més de quedar-se a casa que de sortir, regala-li alguna cosa de què pugui gaudir durant un vespre relaxat. Per començar, tria una dessuadora còmoda i de qualitat de teixit Fleece de la col·lecció Nike Sportswear. Afegeix a la bossa de regal espelmes balsàmiques, unes sabatilles amb folre de llana d'ovella jove o un joc de cartes divertit per tenir un conjunt perfecte per estar per casa.
Per a fans de l'esport
La teva amiga és d'aquelles que sempre vol veure un partit quan té un televisor al davant? El millor regal per a ella és alguna cosa relacionada amb el seu equip preferit. Una samarreta, per exemple, podria ser una bona idea. I si va amb un equip diferent per a cada esport, Nike disposa de moltes samarretes diverses per a aficionats al futbol, al bàsquet i al futbol americà, així que pots començar a buscar per aquí. Una bona manera de potenciar el regal (i també el look) és amb un braçalet o collaret amb el número de la samarreta de la seva jugadora o el seu jugador preferit.
Per a les amigues més difícils
Potser les targetes de regal no són l'opció més glamurosa, però sí que són un bon detall. Si vols donar-li un toc més personal, pots comprar-ne més d'una i afegir una nota a cadascuna explicant com et sembla que li pot resultar pràctica.
Per exemple, pots incloure un missatge que digui "per quan vulguis cuidar-te una mica" juntament amb una targeta de regal per a la seva perruqueria o el seu centre de manicura preferits. També pots posar "Obra-ho quan vulguis anar de compres" en una targeta de regal Nike.
Text: Dana Leigh Smith