Com pots fer que els nens i les nenes siguin més actius, segons els experts

De 6 a 9 anys: simplifica les coses

Segons Hasson, la capacitat d'atenció dels més petits és bastant breu, d'entre dos a tres minuts per any. Per sort, els nens i nenes d'aquestes edats responen naturalment als intervals i, per això, és recomanable crear activitats divertides que incloguin moviments ràpids i intermitents, com ara un ball improvisat o una cursa de relleus.

És important centrar-se en la coordinació pel que fa a les habilitats. "Les barres d'equilibri, reals o imaginàries, són una bona eina", afirma Rosante, qui normalment recomana que els més petits juguin al joc de la lava. Aquest joc consisteix a caminar per sobre d'una barra o d'una línia, agafar una pilota i tornar caminant per sobre de la barra o línia, mentre imaginen que al terra i al seu voltant hi ha lava. Tingues en compte la seva capacitat d'atenció a l'hora de preparar les activitats i fes que siguin breus.