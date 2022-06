Què pots fer quan els teus pares controlen el teu rendiment esportiu, segons l'entrenador Patrick Sang

Potser ara no ho sembla, però ja estàs a mig camí.



Jo també vaig sentir certa pressió quan vaig començar a fer running a la Universitat de Texas, a Austin (EUA). L'entrenador en cap va reclutar nous corredors basant-se principalment en les nostres estadístiques. Quan ens vam reunir amb ell per primera vegada, ens va fer preguntes sobre nosaltres i la nostra experiència com a runners. A mesura que avançava, em vaig adonar que estava cada vegada més decebut amb el nostre nivell d'experiència. Ja portava unes expectatives preconcebudes i no érem el que ell esperava. Estava furiós, podia veure-ho en els seus ulls, i aquesta sensació és terrible.



Amb el temps, vaig entendre que l'entrenador estava sotmès a molta pressió per construir un equip guanyador i ens transmetia aquesta pressió a nosaltres. Conèixer la seva situació em va ajudar a separar la seva ansietat de la meva i em va permetre parlar amb ell amb empatia i no amb ràbia. Aviat vam fer algunes proves contra rellotge i vaig poder demostrar-li del que era capaç. Vaig sentir una satisfacció especial quan vaig demostrar-li que les seves expectatives eren errònies, però no podria haver-ho fet sense arribar a entendre la seva perspectiva.



Per això, et dic que ja estàs a mig camí. T'has esforçat per entendre per què els teus pares actuen així. Com bé has dit, intenten viure els seus somnis a través de tu, i saps que no es tracta del teu rendiment, sinó dels seus propis remordiments. Entendre això et dona avantatge a l'hora de superar aquesta situació. T'explicaré una altra anècdota que et podria ajudar...



Quan vaig començar amb l'atletisme, als anys 80, el running estava canviant molt al meu país natal, Kenya. La gent començava a veure l'esport com una oportunitat per aconseguir una feina, obtenir una beca i fins i tot per anar als Estats Units. Vaig començar a veure com les parelles i els familiars dels corredors els veien com una font d'ingressos. Esperaven el seu rendiment, i no precisament en termes esportius, sinó econòmics. Exercir aquesta pressió sobre un atleta és com fer que carregui amb un pes físic i segurament no podrà mantenir el ritme.