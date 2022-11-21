Per què no t'hauries de centrar en l'IMC quan et vols quedar embarassada

Deixem de relacionar l'índex de massa corporal amb la fertilitat
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Si estàs provant de tenir fills, amoïnar-te pel pes és un patiment totalment innecessari. T'expliquem en quines coses sí que t'has de fixar.
- És possible que el que t'hagin explicat sobre l'índex de massa corporal no sigui del tot cert, sobretot pel que fa a com afecta la fertilitat. A més, preocupar-se excessivament per aquesta xifra capritxosa pot ser contraproduent.
- Limitar la ingesta de calories no afecta la fertilitat.
- El moviment, sempre que no sigui excessiu, és molt positiu per a la salut física i mental quan s'està provant de tenir fills. Si vols modificar la teva rutina, et recomanem el programa (M)ove Like a Mother (Mou-te com una mare) amb Nike de l'NTC App.
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* Aquest contingut s'ha dissenyat per informar i inspirar altres dones, però no està concebut com a prova diagnòstica, tractament o consell mèdic. Parla amb el teu metge per saber com pots mantenir les condicions òptimes abans, durant i després de l'embaràs.
La fertilitat no és fàcil d'estudiar. Hi ha moltíssims factors que afecten la capacitat d'una persona per quedar-se embarassada i mantenir l'embaràs, com ara la genètica, l'historial mèdic i la forma de l'úter, a més de la fertilitat de la persona que aporta l'esperma, però n'hi ha un d'especialment delicat i polèmic: l'índex de massa corporal.
Et fa mandra, tot aquest tema? A nosaltres també. L'índex de massa corporal no es va crear per fer-lo servir en medicina. És una fórmula matemàtica (es divideix el pes per la potència de dos de l'alçada i es multiplica el resultat per 703) que va inventar l'estadístic Adolphe Quetelet el segle XIX per mesurar la mida corporal mitjana de la població (homes, blancs i d'Europa Occidental). Es va adoptar com a mesura estàndard per determinar el pes corporal entre els anys setanta i els noranta, bàsicament perquè es va considerar que era millor que altres mètodes. Avui dia, els investigadors i les autoritats sanitàries afirmen que "no permet diagnosticar el greix corporal ni la salut de les persones".
Aleshores, quina relació hi ha entre aquesta fórmula més aviat arbitrària i el teu úter? En molts tractaments de fertilitat, no s'accepten pacients que superin un índex de massa corporal determinat; se'ls exigeix que perdin pes. Aquest criteri polèmic pot ser descoratjador per a totes les persones implicades en el procés. Encara que sigui cert que tenir un índex de massa corporal per sobre o sota d'un valor considerat normal (recordem la polèmica) té correlació amb un descens de la fertilitat per diverses raons, "es pot ser fèrtil amb pesos molt diferents" (i infèrtil amb pesos considerats normals). Ens ho explica Lora Shahine, doctora, endocrinòloga reproductiva, obstreta i ginecòloga a la clínica Pacific NW Fertility de Seattle, a més de presentadora del pòdcast Baby or Bust. "Tenir una persona en un box i dir-li que el seu índex de massa corporal és massa alt o baix, i que per això no es queda embarassada, és veure només una part del problema".
La doctora Shahine afegeix que segur que hi té alguna cosa a veure, però que centrar-se només en el pes pot ser poc útil. Segons els estudis, la pèrdua de pes voluntària sol ser un canvi temporal (de vegades, amb efecte rebot) que, normalment, genera un cicle marcat per la pèrdua i la recuperació del pes i augmenta el risc de patir un accident cerebrovascular, afeccions cardíaques i diabetis. Dit d'una altra manera, perjudica la salut general, que té un efecte molt important en la salut reproductiva.
Així doncs, en comptes de patir per un número que, segons la doctora Shahine, és arbitrari, podem triar mètodes menys polèmics per buscar l'embaràs.
1. Menja, potser més del que et sembli adequat
Limitar el menjar és un comportament molt acceptat socialment. Les persones que fan una dieta cetogènica o que no mengen aliments processats, per exemple, no s'adonen que s'estan limitant el menjar. Segons Willow Jarosh, nutricionista i dietista professional que treballa a Nova York, aquesta pràctica no té cap efecte positiu pel que fa a la fertilitat. Jarosh recomana que les persones que estiguin intentant quedar-se embarassades deixin de pensar en dietes i que s'assegurin que reben l'aportació calòrica i de nutrients adequada. Molt sovint, això s'aconsegueix senzillament fent àpats regulars i adequats.
Un altre problema per a la fertilitat que esmenta Jarosh és menjar per estabilitzar el sucre a la sang; aquest recurs és molt important per a les persones amb síndrome d'ovari poliquístic i resistència a la insulina, una de les principals causes d'infertilitat en dones segons els Centres per al Control i Prevenció de Malalties dels Estats Units. Tot i que aquesta síndrome genera efectes complexos en la fertilitat i no té cap solució senzilla, menjar per estabilitzar el sucre a la sang és fàcil. "Cal mirar d'incorporar proteïnes, hidrats de carboni i greixos a cada àpat", explica Jarosh. Els snacks també són una bona manera d'estabilitzar aquest nivell i complementar la dieta amb nutrients i grups d'aliments que no sempre es poden incorporar als àpats principals.
I quins aliments hem de triar? Jarosh diu que no cal pensar-hi massa. La doctora Shahine hi està d'acord, i afegeix que algunes persones amb problemes de fertilitat poden arribar a obsessionar-se amb la nutrició i deixar-se portar per les modes de salut. "Ens agrada sentir que, si eliminem el gluten, tindrem un embaràs el mes que ve, però no és una solució universal". Evidentment, si tens cap afecció o al·lèrgia que exigeixi canvis de dieta específics, convé que en parlis amb dietistes professionals de manera individual.
2. Que no et domini l'estrès: mira de conviure-hi
És cert que l'estrès pot alterar el cicle menstrual i perjudicar la fertilitat, però, si no hi hagués cap probabilitat d'aconseguir-ho, ja no hi hauria ningú al món. "Parlo molt del fet que no es pot eliminar l'estrès, però sí que es poden treballar mecanismes per reduir-ne l'impacte", afirma la doctora Shahine. De fet, l'estrès no és dolent per si mateix. La reacció de "lluita, fugida o paràlisi" pot ser molt important. Explica que, quan el cos està intentant salvar-se, oblida les hormones de l'embaràs. Proposa que ens imaginem que estem fugint d'un os i que ens preguntem si preferim ovular o córrer.
Si tenim un os al davant, no el podem ignorar. D'altra banda, si el problema és mental, podem parlar amb amics, passejar, fer ioga, mirar una pel·lícula que ens faci petar de riure, escriure llistes o dedicar una estona a qualsevol activitat relaxant. No són accions determinants, però. La doctora Shahine explica que les persones es poden quedar embarassades també en tota mena de situacions estressants (és evident que, durant la prehistòria, s'hi quedaven envoltades de depredadors). Sigui com sigui, aprendre a gestionar l'estrès mai és sobrer.
3. Mou-te sense arribar a esgotar-te
Abans, es creia que les persones que estaven provant de quedar-se embarassades no podien fer exercici. Ara, se sap que sol ser positiu per a tothom, també per a les persones que volen tenir fills. De fet, hi ha estudis en què s'indica que l'activitat física pot millorar la fertilitat i la funció menstrual, independentment de la mida corporal o els canvis de pes. De totes maneres, "exercici" és un terme molt ampli i, tant si ja segueixes una rutina com si vols posar-t'hi, primer hauràs de parlar amb els metges.
De la mateixa manera que l'estrès mental, la capacitat del cos per recuperar-se de l'estrès físic és fonamental. "Quan exposem el cos a l'estrès, físic o emocional, comença a generar endorfines i cortisol, a més de deixar de banda la funció reproductora", afirma la doctora Shahine. Per aquest motiu, els metges solen recomanar que no es comenci cap rutina d'entrenament intensa mentre es busca l'embaràs. Si ja hi ha una rutina en marxa, la doctora Shahine sovint proposa moderar-la o provar alternatives menys intenses. Recomana, fins i tot als perfils més actius, que no s'arribi a l'esgotament o a perdre calories perquè es podrien provocar problemes hormonals i d'ovulació. A banda de tot això, segons la doctora, "el moviment és bo".
Al capdavall, és possible que mai se sàpiga quines dificultats tenia un embaràs. Si aprenem a cuidar-nos (sense dietes que no ens ajudin), disposarem d'eines potents per enfrontar-nos a la vida.
Text de Kelsey Miller
Fotografia: Vivian Kim
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