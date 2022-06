Ioga durant l'embaràs: què pots fer i què no pots fer

El cos experimenta molts grans canvis durant l'embaràs que tenen un impacte en la teva postura i que causen dolor i incomoditat.



Per exemple, el dolor lumbar és habitual entre la gent embarassada, especialment perquè la panxa creix i el pes comença a desplaçar-se cap endavant. Això pot sobrecarregar els músculs de la zona lumbar i causar dolor per l'arc que s'hi forma, diu Love. Fer ioga, però, pot prevenir aquests desequilibris musculars perquè reforça el tors. A més, algunes postures són com un massatge per a la zona lumbar que alleuja la incomoditat.



El ioga també pot reduir les inflamacions durant l'embaràs perquè millora la circulació, indica Kristoffer. Fer algunes postures afavoreix la circulació sanguínia als braços, les mans, les cames i els peus, les zones que normalment s'inflamen.



"L'estrès tampoc no és bo ni per a la mare ni per al fetus, però el ioga et porta al present, connecta la ment amb el cos i la respiració amb el moviment", explica Kristoffer. "A més, et permet prendre't un moment del teu calendari ocupat per connectar amb el teu futur nadó".



Hi ha molts estils de ioga que pots fer durant l'embaràs, de manera que el prenatal no és l'única opció. A mesura que descobreixes quin et va millor, pots necessitar roba de ioga de maternitat que aporti subjecció i comoditat per tenir llibertat de moviment quan canvies de postura. Tot seguit, et deixem alguns punts que has de tenir en compte abans de fer cap rutina de ioga durant l'embaràs, fins i tot si ja en practicaves abans amb regularitat.