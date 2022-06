Què i com pots menjar durant l'embaràs

El factor més important de la dieta durant l'embaràs és alimentar-te, diu Jarosh. La cultura de la dieta (la idea tòxica que hi ha una manera "correcta" de menjar i que tots hem de ser prims) ens fa creure que hauríem de menjar el mínim possible i només quan tinguem molta gana. Si hi ha un bon moment per abandonar aquesta norma, és quan dobles el teu volum de sang, et creix un òrgan nou i estàs creant una vida, compaginant-ho tot plegat amb els teus problemes habituals, diu Jarosh. Conclusió: els aliments són energia i haurien d'ajudar-te a sentir-te bé, el millor és recarregar-se sovint.



Picar i menjar porcions petites poden ser una bona jugada si els àpats copiosos estan descartats durant aquest període perquè tens nàusees o perquè el nadó que creix dins teu et va deixant sense espai a l'abdomen, diu Jarosh. Tenir a mà iogurts, formatgets o fruita seca et pot ajudar a mantenir-te saciada i nodrida de nutrients clau, com el calci i la proteïna. O copia-li el truc a Amanda Williams, doctora en medicina, obstetra i ginecòloga certificada a Oakland, Califòrnia: talla un sandvitx en triangles i agafa'n un cada dues hores acompanyant-lo de fruita.



Durant el dia, introdueix verdures com el bròquil i la coliflor per afegir fibra i àcid fòlic. Combina-les amb hummus i fes-te un aperitiu. Els peixos blaus d'aigua freda també són una font d'energia excel·lent per a l'embaràs gràcies als àcids grassos omega-3. Afarta't de tonyina (la tonyina clara és millor per evitar alts nivells de mercuri, segons l'FDA, l'organisme oficial d'alimentació i fàrmacs dels EUA) o prova amb el salmó quan estiguis preparada per a un plat més copiós.



Si tens problemes per escoltar els senyals de gana o estàs tan ocupada que els ignores, sempre pots planificar-te per estar segura que t'alimentes amb regularitat.