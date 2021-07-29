Com afrontar l'exclusió segons l'entrenadora Courtney Banghart

Consulta el teu coach: què faig si el meu equip no m'accepta?
Consells
És l'únic jugador asiàtic de l'equip i els seus companys no són, precisament, els més inclusius del món. L'entrenadora Courtney Banghart el vol ajudar.
Consulta el teu coach és un article amb consells que t'ajudaran a centrar-te en l'esport.
P:
Hola, coach:
Estic en un equip de beisbol, però no em sento part de l'equip. No sé si té sentit. Soc l'únic jugador asiàtic i sento que els companys només em veuen si aconsegueixo corregudes. M'assec sol a l'autobús de camí als partits. Entre ells es gasten bromes, tenen un xat grupal i fan plans els caps de setmana, però no m'hi inclouen. I ho sé perquè en parlen durant els entrenaments. A més, fan bromes de mal gust. No sobre mi personalment, sinó en general. Aquesta situació està perjudicant la meva confiança i el meu rendiment. M'agradaria que m'incloguessin (i que guanyéssim un campionat junts, perquè crec que som capaços!), però com puc formar part d'un grup en el qual no em sento benvingut?
Un company que no és benvingut a l'equip
Jugador de beisbol de 17 anys
R:
Tinc moltíssimes coses a dir.
Comencem amb això de les bromes de mal gust. Són inacceptables. Estan fora de lloc per moltes raons ètiques. Però, com que soc entrenadora i tu ets un jugador que m'ha demanat ajuda, em centraré a explicar per què aquestes bromes son inacceptables en el teu equip.
Els millors equips són els que estan units i creen un ambient on tothom es preocupa tant pels seus companys de manera individual com per l'equip com a grup. Les bromes o el sarcasme per qüestions de raça, d'identitat de gènere, d'orientació sexual o socioeconòmiques creen un ambient negatiu a l'equip, encara que els protagonistes de les bromes no siguin presents.
Això és així en tots els àmbits i en tots els esports. Jo soc entrenadora de bàsquet a l'NCCA i et puc assegurar que si alguna persona del meu equip se sent infravalorada o no respectada, el grup estarà menys unit i la nostra manera de jugar tindrà punts febles. A més, els oponents noten aquestes debilitats de seguida i les aprofiten als partits.
D'altra banda, si entenem el veritable valor de la connexió, entenem que formar part d'un equip és una responsabilitat molt important i que el vestuari ha de ser un espai segur. Passi el que passi fora, quan som al vestuari amb el nostre equip, podem parlar amb sinceritat. Aquesta confiança és l'element que fa possible que molts tipus diferents de persones treballin juntes i a una, i això és un aspecte molt únic i poderós dels esports d'equip. Sento moltíssim que els teus companys encara no s'hagin adonat d'això, però vull que sàpigues que trobar un ambient positiu és possible, i t'ho dic per experiència.
Ara bé, jo soc una dona blanca de Nou Hampshire (EUA). Al meu equip, gairebé totes les persones són negres. Evidentment, no puc fer-me una idea de què significa formar part de la comunitat negra o asiàtica en aquesta societat.
Per això, la inclusivitat sempre ha sigut una prioritat per a mi. Com que entreno dones que pateixen injustícia racial, a la meva feina he de tenir converses que, sincerament, de vegades estan fora de la meva zona de confort. Quan comença la temporada, m'agrada parlar d'això amb el meu equip i, durant la temporada, em dedico a qualsevol tracte d'exclusió, sense excuses.
Et dono un exemple: quan estava treballant a Princeton, Colin Kaepernick va començar a agenollar-se durant l'himne a la pretemporada de l'NFL. Quan vam haver de decidir com actuaria el nostre equip, sabia que el més important era que tothom pogués expressar-se.
Els millors equips són els que estan units i creen un ambient on tothom es preocupa tant pels seus companys de manera individual com per l'equip com a grup.
Jo sempre dic que "quan formes part d'un equip, has de fer dues coses: pensar molt bé el que dius i escoltar amb atenció". Vam formar un cercle i tothom va compartir els seus pensaments i sentiments. Tothom va utilitzar la paraula "jo" per parlar, per exemple, "jo em sento així" o "jo he experimentat això". D'aquesta manera, cap persona es va sentir sola. Totes vam compartir els nostres sentiments amb la resta de l'equip.
Al següent partit, gairebé la meitat de l'equip va acabar agenollant-se. I et dic una cosa: tot i que teníem punts de vista diferents, encara manteníem una connexió. Totes vam participar en aquesta conversa tan difícil. Vam mostrar el nostre costat més vulnerable a la resta de l'equip. Vam entendre les situacions de la resta de persones i no vam deixar que les diferències ens separessin. Una conversa difícil pot unir un equip, en comptes de dividir-lo. Ho he comprovat moltes vegades. M'agradaria explicar-te més històries, però, com jo dic, el que es parla al vestuari es queda al vestuari.
Tornem a la teva situació. És evident que s'han de parlar les coses. Però no et demanaré que comencis tu la conversa. No és just que una persona de 17 anys hagi de passar per això. Demanar a una persona que ha estat exclosa per motius racistes que solucioni ella mateixa el problema és molt injust.
Et recomano que demanis ajuda als teus entrenadors. La seva feina és ajudar-te, sobretot en una situació com aquesta. Primer de tot, has de ser valent i explicar-los què està passant i com et sents. A continuació, si actuen com haurien d'actuar, passaran a l'acció. Si alguna persona del meu equip deixés de banda a altres jugadors, jo actuaria de seguida.
Així i tot, és possible que els teus entrenadors no estiguin a l'altura. Si et passa això, recorda que hi ha molts equips als quals se celebra la diversitat i que estan formats per persones que s'estimen i confien les unes en les altes. Estic segura que, en algun moment, formaràs part d'un equip com aquest. T'ho mereixes.
Coach Banghart
Courtney Banghart és l'entrenadora de bàsquet en cap de l'equip femení de la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill (EUA). Abans, va ser entrenadora en cap a la Universitat de Princeton, va obtenir el premi Naismith el 2015 com a entrenadora de l'any i va ser entrenadora adjunta a la selecció femenina de bàsquet dels EUA de menys de 23 anys el 2017. Banghart, que va ser una jugadora destacada a la Universitat de Dartmouth, va batre el rècord de triples a l'Ivy League (que encara ningú no ha superat). Ara forma part de la junta directiva de l'Associació d'Entrenadors de Bàsquet Femení i del Comitè de Supervisió de Bàsquet Femení de l'NCAA.
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Fotografia: Jayson Palacio
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