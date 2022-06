Com afrontar l'exclusió segons l'entrenadora Courtney Banghart

Jo sempre dic que "quan formes part d'un equip, has de fer dues coses: pensar molt bé el que dius i escoltar amb atenció". Vam formar un cercle i tothom va compartir els seus pensaments i sentiments. Tothom va utilitzar la paraula "jo" per parlar, per exemple, "jo em sento així" o "jo he experimentat això". D'aquesta manera, cap persona es va sentir sola. Totes vam compartir els nostres sentiments amb la resta de l'equip.



Al següent partit, gairebé la meitat de l'equip va acabar agenollant-se. I et dic una cosa: tot i que teníem punts de vista diferents, encara manteníem una connexió. Totes vam participar en aquesta conversa tan difícil. Vam mostrar el nostre costat més vulnerable a la resta de l'equip. Vam entendre les situacions de la resta de persones i no vam deixar que les diferències ens separessin. Una conversa difícil pot unir un equip, en comptes de dividir-lo. Ho he comprovat moltes vegades. M'agradaria explicar-te més històries, però, com jo dic, el que es parla al vestuari es queda al vestuari.



Tornem a la teva situació. És evident que s'han de parlar les coses. Però no et demanaré que comencis tu la conversa. No és just que una persona de 17 anys hagi de passar per això. Demanar a una persona que ha estat exclosa per motius racistes que solucioni ella mateixa el problema és molt injust.



Et recomano que demanis ajuda als teus entrenadors. La seva feina és ajudar-te, sobretot en una situació com aquesta. Primer de tot, has de ser valent i explicar-los què està passant i com et sents. A continuació, si actuen com haurien d'actuar, passaran a l'acció. Si alguna persona del meu equip deixés de banda a altres jugadors, jo actuaria de seguida.



Així i tot, és possible que els teus entrenadors no estiguin a l'altura. Si et passa això, recorda que hi ha molts equips als quals se celebra la diversitat i que estan formats per persones que s'estimen i confien les unes en les altes. Estic segura que, en algun moment, formaràs part d'un equip com aquest. T'ho mereixes.



Coach Banghart