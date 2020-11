Els beneficis de la dieta mediterrània per a la salut

Un estil de vida

Deixem-ho clar, la dieta mediterrània no és una solució ràpida. Com més constant siguis, més resultats obtindràs. De fet, fins i tot pot ajudar-te a viure més temps. Segons uns estudis publicats a la revista "American Journal of Clinical Nutrition", els seguidors més fidels de la dieta mediterrània tenen menys probabilitats de morir per qualsevol causa que les persones que segueixen una dieta per controlar el seu pes. L'explicació més probable? Tots els avantatges per a la salut que hem esmentat abans derivats de seguir una alimentació antiinflamatòria i saludable per al cor. De fet, dues de les cinc zones blaves del món (és a dir, els llocs amb el percentatge més elevat de persones que viuen fins als 100 anys) estan situades en països mediterranis, on normalment es menja la versió més saludable de la dieta mediterrània (més basada en plantes).



Tot i això, possiblement, la característica més atractiva d'aquesta dieta és que no és gens restrictiva. A diferència d'altres programes d'alimentació populars actualment, aquesta dieta té més aliments "permesos" que "prohibits", i no té restriccions de quantitats ni s'han de seguir normes estrictes. A més, hi ha tantes opcions de fruites, verdures, peixos, llegums i cereals que les possibilitats són infinites, explica Maciel. No es tracta només d'un estil de vida a llarg termini, sinó que pot ser una dieta per a tota la vida.



Per aconseguir seguir aquesta dieta tota la teva vida, pots experimentar amb receptes basades en plantes (n'hi ha moltes a Internet, i també pots trobar-ne a la Nike Training Club App). Troba noves maneres d'afegir més fruites, verdures i llegums als teus àpats preferits. Per exemple, pots afegir fruits del bosc al iogurt, verdures crues als entrepans o cigrons a un plat de pollastre. En comptes de mantega, cuina amb oli d'oliva, utilitza'l per potenciar el gust de les verdures i les amanides i evita els assaonaments artificials que compres al supermercat. Menja marisc unes quantes vegades per setmana. Si beus alcohol, que sigui vi negre (com a màxim una copa cada nit; aquí no val dir "com més, millor", ho sentim). A més, també pots substituir els aliments refinats com la pasta i l'arròs blanc per cereals integrals com la pisana o el kamut, que, a més, són més gustosos i tenen més textura.



Tot i que no segueixis la dieta mediterrània cada dia, Shively afirma que "els gestos petits també ajuden". Bon profit!