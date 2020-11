Com poden millorar el teu rendiment les patates?

Mantén l'energia més temps

Si ets aficionat als esports de resistència, la patata té el potencial per proporcionar l'energia que necessites per als entrenaments. En un estudi dirigit per Salvador, els atletes van consumir o bé un puré de patata vermella o bé un gel amb carbohidrats cada 15 minuts durant dues hores de ciclisme. Les dues opcions contenien un total de 120 g de carbohidrats (l'equivalent a dues patates grans) i les dues van ser igual d'efectives per mantenir el rendiment durant l'exercici.



"Els gels poden ser útils, però estan més processats i tenen menys nutrients que les patates, i per això aquesta representa una font d'energia més senzilla i neta", explica Salvador. A més, els gels són més cars. No t'apassionen els purés? Per a entrenaments més llargs, pots cuinar patates a trossos petits amb una fregidora d'aire. Fica-les en una bossa i agafa'n un tros cada 15 o 20 minuts (no mengis més d'una patata per hora). Si t'entrenes menys d'una hora, probablement no necessitaràs carbohidrats addicionals, afirma Kimball.