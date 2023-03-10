Beneficis del suc de síndria segons dietistes certificats
Nutrició
Assaboreix aquesta beguda refrescant després d'entrenar-te.
No hi ha res com fer una mossegada a un tall sucós de síndria. Per si sola, aquesta fruita ja és sensacional, però has pensat mai a beure-te'n un suc? A part de ser refrescant, aquesta beguda aporta molts nutrients que poden ajudar a millorar el rendiment esportiu i la recuperació.
A continuació, t'expliquem quatre beneficis del suc de síndria basats en estudis científics segons dietistes certificats.
Beneficis del suc de síndria segons dietistes certificats
1. Millora la hidratació
"Prendre síndria és una de les millors maneres d'hidratar-se", explica Emma Drackford, nutricionista certificada per l'Sport and Exercise Nutrition Register. La síndria conté un 92 % d'aigua, per això el suc de síndria és una beguda perfecta per hidratar-se, afegeix Drackford.
"Beure prou aigua ajuda a regular la temperatura corporal, manté els òrgans en funcionament, és beneficiós per a la salut digestiva, contribueix a eliminar els residus del cos i millora l'alliberament de nutrients cap a les cèl·lules", explica Mariana Dineen, dietista certificada. Beure suc de síndria pot ajudar-te a consumir la quantitat d'aigua diària recomanada. Tanmateix, no t'oblidis de seguir bevent aigua com a part de la teva rutina normal. Els experts diuen que, de mitjana, les dones necessiten 2,7 litres d'aigua al dia per dur a terme les activitats diàries (sense incloure-hi els entrenaments), i els homes 3,7 litres.
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2. Aporta una dosi saludable d'electròlits
Segons Dineen, la síndria conté dos electròlits clau, el magnesi i el potassi, que ajuden a millorar el rendiment esportiu i retenen líquids per hidratar el cos. Per a més context, els electròlits són minerals essencials que garanteixen que les cèl·lules rebin prou nutrients i expulsin els residus. També ajuda a mantenir estable el nivell d'aigua del cos.
Dit això, beure suc de síndria no hauria de reemplaçar altres formes d'electròlits, ja que li falta sodi, que és un electròlit fonamental. "Cal tenir en compte que, com que la síndria és baixa en sodi, no t'aportarà la hidratació adequada per fer esport", adverteix Drackford.
3. Millora la salut cardiovascular
La síndria conté un antioxidant anomenat licopè, que és el que li dona aquest to rosa vermellós.
"Els antioxidants són molècules beneficioses per a la salut que poden interactuar de forma segura amb radicals lliures i reduir la seva capacitat de provocar danys a les cèl·lules", explica Dineen. "Dades d'estudis epidemiològics indiquen que el licopè pot millorar els lípids en sang i la pressió sanguínia", afegeix. A més, el licopè que es troba en la síndria fresca és biodisponible. La biodisponibilitat està relacionada amb l'absorció i significa que una substància pot ser absorbida pel cos. Així doncs, en aquest cas, el cos pot absorbir el licopè quan consumim una síndria.
Els components de la síndria també poden ajudar a reduir la pressió sanguínia. La síndria conté citrul·lina, que un cop al cos es transforma en un aminoàcid anomenat arginina i ajuda a sintetitzar l'òxid nítric, que actua com a vasodilatador i redueix la pressió sanguínia", explica Dineen. Malgrat que tota la síndria conté citrul·lina, Dineen assenyala que és més abundant a la part blanca. Per sort, la majoria de sucs de síndria que pots comprar a les botigues contenen suc de premsatge en fred obtingut tant de la part blanca com de la polpa, així que quan beus suc de síndria també pots beneficiar-te dels efectes de la citrul·lina.
4. Pot facilitar la recuperació muscular
La citrul·lina torna a ser l'estrella d'aquest benefici clau del suc de síndria.
"Aquest aminoàcid millora la circulació sanguínia cap als músculs, cosa que ajuda a reduir el dolor muscular després dels entrenaments", explica Drackford. A més, els aminoàcids "poden augmentar la quantitat d'òxid nítric que reben els músculs i fer que l'exercici sembli més fàcil", afegeix.
Com fer suc de síndria
Fer un suc de síndria és més fàcil del que sembla. De fet, no et fa falta una espremedora ni cap utensili sofisticat.
"Amb una cullera, extreu la polpa d'una síndria petita, tritura-la durant uns 30 segons i ja tens el suc de síndria fet", explica Dineen. Per aconseguir un suc sense grumolls, Dineen recomana colar la síndria triturada amb un colador de malla fina. Una opció més fàcil és anar a comprar un suc de síndria fresca en una botiga, que inclogui tant la part blanca com la polpa.
"Si vas a la botiga a comprar el suc de síndria, tria'n un que contingui entre 80 i 100 % de suc i sense sucres afegits", recomana Dineen.
Amanda Sauceda, titular d'un màster i nutricionista i dietista col·legiada, també recomana anar amb compte amb els sucres afegits. Segons l'American Heart Association, les dones no haurien de consumir més de sis culleradetes de sucre afegit al dia, i els homes no haurien de superar les nou culleradetes. Per evitar el risc de consumir sucre afegit, és millor buscar sucs de fruita fresca, en lloc de comprar sucs envasats que tenen un període de conservació més llarg.
Qui hauria de limitar el consum de suc de síndria?
Com assenyala Dineen, la síndria es considera una fruita amb un alt contingut de FODMAP. FODMAP és l'acrònim en anglès d'oligosacàrids, disacàrids, monosacàrids i polialcohols fermentables, que són un grup de sucres difícils de digerir i absorbir per l'intestí. Les persones que tinguin la síndrome de l'intestí irritable, per exemple, poden provar de seguir una dieta baixa en FODMAP per identificar quins aliments empitjoren els símptomes.
"Si estàs en la fase d'eliminació d'una dieta baixa en FODMAP, és recomanable que evitis consumir síndria", explica Dineen.
No obstant això, no tothom té sensibilitat als aliments amb alt contingut de FODMAP i, mentre segueixes la dieta baixa en FODMAP, pots reintroduir-hi la síndria si l'has tolerat bé. En qualsevol cas, és recomanable consultar dietistes certificats a l'hora de seguir qualsevol dieta d'eliminació.
A més, Dineen explica que les persones que tenen intolerància a la fructosa alimentària, que a vegades s'anomena malabsorció de la fructosa, o intolerància a la fructosa hereditària, haurien d'evitar la síndria. Les persones amb hiperpotassèmia també han d'anar amb compte de no consumir massa suc de síndria.
"La hiperpotassèmia és quan hi ha massa potassi a la sang", explica Drackford. Com que la síndria és una bona font de potassi, Drackford recomana a les persones amb aquesta condició que l'evitin completament.
Text: Jessie Quinn