Aliments per hidratar-se després d'un entrenament a l'exterior

Un estudi del 2017 del Journal of Athletic Training va suggerir que, en el cas de les persones que fan esport regularment, es pot aconseguir una hidratació òptima si no es perd més del 2 o el 3 % de la massa corporal quan es fa exercici. Perquè te'n facis una idea, si abans de començar l'activitat pesaves 70 kg, un cop acabis no hauries d'haver perdut més d'1,5 o 2 kg.

Tingues en compte que la quantitat de líquids que cal consumir durant l'entrenament per mantenir una bona hidratació és molt diferent per a cada persona. Tot i que et pot semblar temptador esperar a tenir set per agafar l'ampolla d'aigua, aquest sol ser un senyal que ja t'estàs començant a deshidratar. A més, quan fas exercici, pot ser difícil reconèixer els símptomes de la set. En general, és millor tenir un pla preparat per mantenir un bon nivell d'hidratació quan t'entrenis o facis exercici.

L'aigua segurament és la forma d'hidratació més senzilla, però hi ha moltíssims altres líquids i aliments hidratants que et poden servir després d'entrenar-te a l'exterior durant l'estiu. De fet, els adults mitjans als Estats Units consumeixen al voltant d'un 20 % de la ingesta diària total de líquids a través del menjar. Per estrany que et sembli, els cogombrets són un dels millors aliments per hidratar-te. Un cogombret conté un 94 % d'aigua, així com electròlits importants com ara el sodi, el calci, el magnesi i el potassi, substàncies que se solen perdre quan se sua.

Contingut relacionat: Necessites electròlits quan t'entrenes?

A més, així com els cogombrets t'ajuden a hidratar-te, el suc que els acompanya pot alleujar les rampes musculars. Tot i que encara cal fer més recerca sobre aquest tema, el 2010 es va publicar un article al Journal of Medicine and Science in Sports and Exercise que va descobrir que prendre una mica de suc de cogombrets podia suprimir les rampes musculars. La teoria dels investigadors és que aquest efecte no es produeix gràcies al contingut d'electròlits, sinó perquè el gust fort del suc dels cogombrets estimula el sistema nerviós per aturar les rampes.