Tres beneficis de la pastanaga per a la salut, segons els nutricionistes
Nutrició
Aquesta verdura tan popular pot ajudar a reduir la inflamació i és beneficiosa per al sistema immunitari.
La pastanaga és molt més que una verdura que millora la salut ocular. Menjar pastanaga regularment és beneficiós per al sistema immunitari i pot ajudar a prevenir la inflamació crònica, ja que conté molts nutrients associats a una gran quantitat de beneficis per a la salut.
Hi ha pastanagues de diversos colors, i cada color ofereix uns beneficis diferents per a la salut. Per exemple, les pastanagues taronges són una bona font de vitamina A, però també contenen betacarotè (un precursor de la vitamina A), antioxidants potents i fibra. Aquests nutrients tenen un paper important a l'hora de reduir la inflamació, millorar el funcionament del sistema immunitari i optimitzar la salut intestinal.
A més, hi ha moltes maneres de gaudir de les pastanagues. Hi ha diverses formes d'aprofitar els beneficis de la pastanaga, sigui crua, al forn, triturada en una sopa o batut, o fins i tot deshidratada, en forma de xips saludables.
Contingut relacionat: Quatre receptes de galetes saludables, segons una nutricionista
Tres beneficis de la pastanaga per a la salut
1.Pot reduir la inflamació
Abans d'explicar la funció de la pastanaga a l'hora de mantenir la inflamació crònica a ratlla, és important destacar que no hi ha cap aliment que, per si sol, pugui reduir la inflamació. L'alimentació, l'exercici i altres factors del dia a dia (com no fumar, per exemple) ajuden a alleujar la inflamació crònica.
No obstant això, la pastanaga té un nutrient que és un antioxidant potent i que també és el que li dona el color taronja. Aquest pigment vegetal, conegut com a betacarotè, es troba en abundància en les pastanagues taronges. Així doncs, com ajuda el betacarotè a prevenir la inflamació exactament? Els antioxidants redueixen la inflamació neutralitzant els radicals lliures.
Els radicals lliures són molècules perjudicials que es poden acumular a les cèl·lules i danyar l'ADN i altres proteïnes vitals que hi ha al cos. A la llarga, si no es mitiguen, aquests danys poden comportar un risc elevat de malalties cròniques, com ara càncer o malalties cardiovasculars.
El betacarotè és un precursor de la vitamina A, i això vol dir que, en consumir betacarotè, el cos pot produir vitamina A, en comptes d'obtenir-la directament dels aliments. La vitamina A es pot obtenir directament d'alguns aliments, sobretot d'origen animal, o es pot produir al cos consumint els components necessaris per fer-ho, com el betacarotè.
Vols saber un altre benefici de la vitamina A? Reforça el sistema immunitari, i quan el sistema immunitari està en plena forma és capaç d'ocupar-se ràpidament de la inflamació i, d'aquesta manera, es redueix el risc d'inflamació crònica.
2.Afavoreix el sistema immunitari
Una altra raó per menjar aliments rics en vitamina A, com la pastanaga, és que aquest nutrient té molts beneficis per al sistema immunitari. De fet, fa gairebé 100 anys, a la vitamina A també se l'anomenava "vitamina antiinfecciosa" pel seu paper clau en la immunitat. Per fer-nos-en una idea, mitja tassa (64 grams) de pastanaga crua porta el 50 % de la quantitat de vitamina A diària necessària per als homes, i un 60 % de la necessària per a les dones.
Segons un article de revisió publicat l'any 2018 a la revista Journal of Clinical Medicine, la vitamina A és una part integral de la capa mucosa de les vies respiratòries i de l'intestí. Tot i que no és gaire agradable pensar-hi, la mucosa és un component molt important pel que fa a la capacitat del cos de defensar-se de bacteris nocius i virus.
A més de tenir beneficis per a les membranes mucoses, la vitamina A és necessària per al que s'anomena el sistema immunitari innat. El sistema immunitari innat és la primera resposta del cos a una substància nociva. És com el porter d'una discoteca, que s'assegura que no hi entri cap perill.
3.És una bona font de fibra
La fibra és un nutrient important que es troba sobretot en fruites, verdures, fruita seca, llavors i cereals integrals. Per a les persones que no segueixen una dieta diversa pot resultar difícil consumir la quantitat de fibra necessària.
Segons un estudi publicat el 2022 a la revista BMJ, gran part de la població mundial no consumeix prou fibra. No obstant això, les recomanacions exactes de consum de fibra varien lleugerament en diferents països del món.
Als Estats Units, l'Academy of Nutrition and Dietetics recomana consumir 25 grams de fibra al dia en el cas de les dones adultes i uns 38 grams al dia en el dels homes adults per conservar una bona salut i prevenir malalties cròniques.
Un article publicat el 2017 a la revista American Journal of Lifestyle Medicine apuntava que només un 5 % de nord-americans adults i nens consumeixen la quantitat de fibra recomanada. La fibra és important per fer una bona digestió, ja que evita el restrenyiment, regula els nivells de sucre a la sang i redueix el colesterol d'LDL, i la pastanaga conté una bona quantitat de fibra.
Per situar-nos, una tassa (128 grams) de pastanaga trossejada conté aproximadament 4 grams de fibra, que és més o menys la mateixa quantitat de fibra que hi ha en una tassa (234 grams) de civada cuita, però amb gairebé un 50 % de grams menys de carbohidrats.
Afegir pastanagues crues i ja trossejades als batuts, a algun àpat cuinat al forn o menjar-te-les com a snack amb la teva salsa preferida és una manera senzilla de consumir la quantitat de fibra necessària.
Contingut relacionat: Quatre receptes que pots fer en una sola olla per a després d'un entrenament, segons una nutricionista
Conclusió
Abans que comencis a menjar pastanagues tot el dia, has de saber una cosa. El betacarotè és un component liposoluble. Això vol dir que s'ha de consumir amb greixos per poder-lo absorbir correctament, i el mateix passa amb la vitamina A. Una bona manera d'afegir greixos a aquesta verdura és cuinar-la al forn amb oli d'oliva, menjar-te-la crua amb guacamole o fer-ne una sopa amb llet de coco.
Text: Sydney Greene, titular d'un màster, nutricionista i dietista col·legiada.