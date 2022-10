Avantatges principals d'escalar cordes

Estàs davant d'una corda normal. I ara què?

El punt de partida clau és aixecar els braços tan amunt com puguis per agafar bé la corda. Després, salta per aixecar les cames amunt i seguir, segons indica Caroline Grainger, entrenadora personal certificada a FitnessTrainer.

Una vegada que tinguis les cames aixecades, hauràs d'utilitzar els peus i els panxells per agafar la corda mentre aixeques els braços més amunt i estens el cos cap amunt, afirma l'experta. "Les cordes amb nusos són ideals per a principiants, ja que proporcionen el màxim suport per als peus. A més, cal utilitzar mesures de seguretat, com ara un sòl encoixinat sota la corda", diu Graigner.

Quan la gent rellisca cap avall, normalment no és perquè la subjecció trontolli, sinó per la col·locació dels peus i la pèrdua de força a les cames, segons Holland. Per això, pots provar diferents maneres d'agafar la corda amb els peus, és a dir, fer "nusos de peu". Això pot oferir-te estabilitat, sobretot quan deixes anar les mans per continuar escalant, i proporcionar un descans als braços, així com un fre perquè no llisquis.

El més fàcil és un embolcall i nus bàsic, també anomenat llaç en forma de J, que s'utilitza sovint a CrossFit. Amb la corda al centre del cos i els genolls cap amunt, baixa per la corda amb el peu dominant mentre aixeques l'extrem solt amb l'altre peu. Això posa la corda entre els peus, col·locant-la sobre el peu no dominant. Per a més seguretat, col·loca aquest peu a sobre del dominant per "bloquejar" la corda a lloc.

A mesura que t'acostumis al moviment de l'escalada de corda, pots jugar amb altres variacions de nusos de peu per veure què et sembla més còmode i eficient. Tot i que és més avançat, també pots fer que sigui un exercici de braços si no utilitzes els peus ni les cames.

Trobar una corda pot ser més difícil que utilitzar altres tipus d'equipament de fitnes, però si vols un entrenament de tot el cos divertit i que augmenti la confiança, val la pena.

Text: Elizabeth Millard