Què és un entrenament metcon de CrossFit?

Metcon fa referència al condicionament metabòlic. El cos té diferents vies metabòliques que produeixen energia. L'entrenament metcon és qualsevol cosa que augmenti l'eficiència d'aquestes vies, comunament conegudes com a sistemes d'energia.

"El nostre cos té tres sistemes principals per produir energia en qualsevol moment", explica Connor Derrickson, entrenador personal certificat per l'NSCA i futur entrenador de rendiment. "Cada sistema té un propòsit diferent. Per exemple, el sistema de fosfagen permet ràfegues curtes i potents d'esforç, com els esprints. D'altra banda, el sistema de glicòlisi proporciona energia per als esforços intermedis que duren entre 10 i 60 segons. Per últim, el sistema oxidatiu permet fer esforços més llargs, com córrer una carrera de 10 km".

Un entrenament metcon utilitzarà una de les tres vies metabòliques. Els exercicis que es realitzin dependran de quin dels sistemes d'energia intentis millorar. Les persones que busquen millorar el seu nivell de fitnes general haurien d'intentar involucrar cadascun d'aquests sistemes en el seu entrenament.