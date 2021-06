Els avantatges de fer exercici en diferents moments del dia

Hi ha persones que prefereixen anar al gimnàs de bon matí abans fins i tot que obrin les cafeteries. N'hi ha que solen anar-hi al capvespre. Passa el mateix que amb el debat entre LeBron o Jordan: no hi ha cap manera de convèncer l'altra part del contrari.

Si creus que el moment en què t'entrenes és el millor, és perquè t'has acostumat a fer exercici a una hora determinada cada dia. Genèticament, hi ha persones que s'inclinen més per una hora d'entrenament concreta, segons la Dra. Karyn Esser, professora de fisiologia i directora adjunta de l'Institut de Miologia de la Universitat de Florida. Ara bé, si t'estimes més entrenar-te quan et ve de gust sense preocupar-te per cap hora, et direm que no hi ha cap hora màgica per obtenir els millors resultats. La ciència diu que no hi ha una hora del dia específica millor que les altres per fer exercici, sempre que t'hi posis de debò.

Això és molt important, perquè suprimeix una de les principals barreres per començar a fer esport. Si necessites més proves científiques per motivar-te, cada cop hi ha més estudis sobre el creixement muscular que demostren que pots gaudir de diversos avantatges segons el moment del dia en què t'entrenes. Per ajudar-te a seguir la teva rutina (o falta de rutina), t'ensenyem els avantatges que té entrenar-se en moments específics del dia per al cos i la ment.