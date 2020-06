Tu entorno afecta a tus elecciones alimenticias

En resumen, para comer de forma más saludable, tienes que prestar atención a tu entorno.



"Me lo imagino como algo continuo", dice Scott-Dixon. "No busco el entorno perfecto en cada comida, sino que intento que cada vez sea algo mejor". Una mejora podría ser no comer en la mesa donde trabajas una vez a la semana o, si durante la cena sueles mirar tus redes sociales, no mirar el teléfono un día a la semana.



La idea es que no necesitas grandes cambios en el entorno para centrarte más en el momento, relajarte y consumir comida saludable. Empieza por cosas pequeñas. Prepara un espacio acogedor para comer. Limita las distracciones. Ten en cuenta los platos, el ruido de fondo y la compañía. Dar estos pequeños pasos te ayudará a preparar tu entorno para que, con el paso del tiempo, logres grandes resultados.



Conviértelo en un hábito: piensa en un cambio pequeño y positivo que puedas realizar en tu entorno, como sentarte a comer a la mesa una vez al día. Relaciona ese hábito con otro que ya tengas, como mirar el teléfono para saber cuándo empezaste a comer. Así, cuando mires el teléfono, pensarás en que es hora de sentarse a la mesa. Cada vez que lo hagas, no olvides darte la enhorabuena, ya que te ayudará a crear una rutina.