Las rodilleras pueden mejorar tus sentadillas

La articulación de la rodilla suele soportar mucha presión. Si te duelen las rodillas y la sensación es cada vez peor, puede que prefieras no practicar ejercicio. Sin embargo, los deportes de carga de peso, como el running, pueden mejorar la calidad y la fuerza del cartílago, y los ejercicios de resistencia, como las sentadillas y las zancadas, pueden fortalecer los músculos que se encuentran alrededor de la articulación de la rodilla, de manera que ayudan a evitar el dolor y las lesiones.

Si estás empezando tu rutina de entrenamiento, es probable que las sentadillas empeoren el dolor y aumenten la rigidez de las rodillas. Incrementar el número de repeticiones poco a poco puede ser útil, pero quizá necesites más sujeción y aliviar el dolor mientras fortaleces las rodillas. Unas rodilleras pueden ayudarte a hacer sentadillas de forma adecuada y a aliviar el dolor y la hinchazón. A continuación te explicamos lo que debes saber sobre rodilleras, tanto si practicas levantamiento de peso o potencia como si solo buscas sujeción en las rodillas mientras corres o entrenas.