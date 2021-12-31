Las rodilleras pueden mejorar tus sentadillas

Consigue más sujeción en las sentadillas con las rodilleras adecuadas
Guía de compra
En los entrenamientos intensos, es probable que las rodillas necesiten más atención. Aunque no son sustitutas del entrenamiento, las rodilleras pueden ser de ayuda. Descubre cómo con esta guía.
La articulación de la rodilla suele soportar mucha presión. Si te duelen las rodillas y la sensación es cada vez peor, puede que prefieras no practicar ejercicio. Sin embargo, los deportes de carga de peso, como el running, pueden mejorar la calidad y la fuerza del cartílago, y los ejercicios de resistencia, como las sentadillas y las zancadas, pueden fortalecer los músculos que se encuentran alrededor de la articulación de la rodilla, de manera que ayudan a evitar el dolor y las lesiones.
Si estás empezando tu rutina de entrenamiento, es probable que las sentadillas empeoren el dolor y aumenten la rigidez de las rodillas. Incrementar el número de repeticiones poco a poco puede ser útil, pero quizá necesites más sujeción y aliviar el dolor mientras fortaleces las rodillas. Unas rodilleras pueden ayudarte a hacer sentadillas de forma adecuada y a aliviar el dolor y la hinchazón. A continuación te explicamos lo que debes saber sobre rodilleras, tanto si practicas levantamiento de peso o potencia como si solo buscas sujeción en las rodillas mientras corres o entrenas.
Ventajas de las rodilleras en las sentadillas
Las rodilleras ofrecen ventajas a la hora de hacer sentadillas, practicar peso muerto y realizar otros movimientos de levantamiento de peso y de potencia que involucran a las rodillas. No tienes que llevarlas en todos los entrenamientos, pero las personas que hacen levantamiento de potencia o que tienen rodillas débiles deberían barajar la posibilidad de llevarlas para levantar pesos pesados o realizar movimientos pliométricos que ejercen presión sobre esta articulación. Aunque no deberías usarlas para tratar una lesión de rodilla actual o pasada, ofrecen varias ventajas en el levantamiento de peso y de potencia:
1.Sujeción y alineación
Las rodilleras sujetan la articulación de la rodilla, limitando el movimiento de la rótula sin restringir la amplitud de movimiento, lo que puede proteger las rodillas de futuras lesiones. Las rodilleras también mejoran la propiocepción, es decir, la capacidad de conocer la posición de tus rodillas, lo que ayuda a realizar sentadillas en una buena postura y con la alineación adecuada en el levantamiento de peso o de potencia.
2.Alivio del dolor y la hinchazón
Las rodilleras de compresión aumentan el flujo sanguíneo y la calidez en la rodilla, lo que alivia el dolor y la hinchazón. Si sientes dolor en las rodillas, las rodilleras de compresión lo alivian mientras desarrollas la fuerza, pero recuerda que no son un sustituto de la mejora de fuerza y la técnica de levantamiento de potencia.
3.Recuperaciones más rápidas
En una revisión bibliográfica de 2020 se demostró que la compresión puede ayudar a cualquier atleta a recuperarse más rápido tras el ejercicio. Además, las prendas de compresión ayudan a eliminar toxinas del tejido muscular. La compresión también reduce la inflamación, la acumulación de ácido láctico y las vibraciones musculares responsables del dolor después de entrenar. Una recuperación más rápida implica poder incorporar sesiones de entrenamiento de fuerza de forma más habitual a tu rutina, por lo que conseguirás una buena forma física en menos tiempo.
Cómo elegir las mejores rodilleras para ti
- Elige el grosor adecuado: las rodilleras tienen varios grosores diseñados para diferentes tipos de entrenamiento. Puedes elegir rodilleras de 3 mm, que proporcionan suficiente sujeción para los entrenamientos de fuerza y resistencia en el gimnasio; de 5 mm, que son las mejores para los movimientos de cross training, y de 7 mm, que ofrecen más estabilidad, por lo que suelen usarlas quienes practican levantamiento de potencia.
- Presta atención a las funciones clave: muchas rodilleras están hechas de neopreno, que aumenta el calor, pero no es tan transpirable como otros tejidos como el poliéster o el nylon. Si sueles sudar, opta por una rodillera de tejido Nike Dri-FIT, diseñado para una máxima capilarización de la humedad. Quizás también te interesen unas con un sistema antideslizante o elasticidad en cuatro direcciones. Algunas rodilleras cuentan con amortiguación de espuma alrededor de la rodilla.
- Encuentra el ajuste perfecto: las rodilleras deben quedar ceñidas sin cortar la circulación ni pellizcar la piel alrededor de la rodilla. Para saber cuál es tu talla, mide el contorno de la rodilla extendida con una cinta métrica o una regla y un cordel. Después, compara la medida con la tabla de tallas de rodillera de Nike.
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una rodillera y una rodillera ortopédica?
Las rodilleras normales suelen usarlas atletas que quieren prevenir lesiones de rodilla, mientras que las rodilleras ortopédicas están diseñadas para proporcionar sujeción o limitar el movimiento mientras se cura una lesión. Las rodilleras ortopédicas funcionales suelen indicarse para dar sujeción a un ligamento dañado, las de rehabilitación se llevan justo después de una lesión o una operación, y las de descarga están diseñadas para ayudar con la osteoartritis. Algunas rodilleras ortopédicas se usan en los deportes de contacto, pero la mayoría de atletas y personas que levantan peso pueden llevar una rodillera normal para evitar lesiones.
¿Cuál es la diferencia entre las rodilleras y las vendas para rodillas?
Quienes participan en competiciones de levantamiento de peso usan a veces vendas para rodillas, diseñadas para proporcionar energía durante el movimiento de elevación de la sentadilla. Además, ayudan en el levantamiento de potencia, ya que disminuyen la tensión en el tendón del cuádriceps, evitando así las lesiones. Si tu objetivo es mejorar tu forma física, pero no te planteas competir en levantamiento de potencia, una rodillera normal te proporcionará la sujeción que necesitas.
¿Cómo funciona una rodillera de compresión?
Una rodillera de compresión aumenta el flujo sanguíneo y la calidez en la zona de la rodilla, lo que ayuda a reducir la inflamación y el dolor. Además, ofrece la sujeción y la alineación de rodilla necesarias para evitar lesiones mientras haces sentadillas y levantas peso muerto como parte de tu rutina de levantamiento de pesas o de potencia.
¿Cómo se cuidan las rodilleras?
Tanto si las usas para cross training como para levantamientos de peso o de potencia, da la vuelta a las rodilleras y deja que se sequen antes de ponértelas. Puedes lavarlas en la lavadora en un ciclo delicado con agua fría y una pequeña cantidad de detergente normal. Después, déjalas secar al aire. Si huelen muy mal, puedes sumergirlas en vinagre blanco destilado antes de meterlas en la lavadora.