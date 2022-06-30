Por qué deberías diversificar tus habilidades según el autor David Epstein

Si le preguntamos qué opina sobre 2020 a David Epstein, autor superventas del "New York Times" y periodista especializado en ciencias del deporte, nos dirá algo parecido a esto: es el tipo de entorno impredecible o "imperfecto" que nos empuja a crecer si contamos con las herramientas adecuadas. Desarróllalas con este episodio de "Trained", en el que Epstein habla con el presentador Ryan Flaherty, director experto de rendimiento en Nike y miembro del Nike Performance Council, que entrena a atletas de élite. Epstein razona por qué tener un poco de experiencia en muchas áreas (deportes, temáticas y habilidades) es mejor que especializarse en un solo campo. También explica que el éxito no es lineal y no depende de la edad, y qué debemos plantearnos para llevar una vida más plena dentro y fuera del gimnasio.