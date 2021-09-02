Nuevas victorias

Cuando Gloria Kosgei, abogada en Eldoret (Kenia), ciudad natal de Eliud Kipchoge, conoció a esta leyenda de la maratón, hizo algo que la sorprendió: presentarse.

"Cuando nos conocimos, fue supersimpático. Me dijo: 'Gloria, soy Eliud'. Se presentó. ¿Acaso hay alguien que no sepa quién es Eliud?", cuenta entre risas.

Gloria, que ahora es amiga íntima de Kipchoge, valora la modestia del corredor, una cualidad que le ha hecho ganarse la admiración y el respeto de su país y del resto del mundo.

"Todo el mundo habla de su humildad", afirma Gloria. "En Kenia, hay una comunidad increíble de atletas, pero encontrar uno como él, con su humildad, es complicado. No quiere que le traten de forma especial y espera en la cola como el resto. Eliud es un atleta de alto nivel, pero no se ve a sí mismo de esa forma. Te dice: 'Soy Eliud. A secas'".