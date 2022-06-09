El mejor equipamiento de natación de Nike

6 básicos Nike para principiantes en natación
Guía de compra
Antes de volver a la piscina, asegúrate de conseguir equipación de natación Nike para sacar el máximo partido al entrenamiento.
La natación es un ejercicio cardiovascular de cuerpo completo excelente que puede aumentar la frecuencia cardiaca sin el impacto del running, por lo que es una opción de cross-training efectiva. Cuando nadas consigues los beneficios de un ejercicio aeróbico de intensidad alta a la vez que el cuerpo descansa.
Necesitarás más que un bañador para moverte como pez en el agua, no importa si estás aprendiendo a nadar, probando una nueva rutina de largos o completando tu programa de entrenamiento con un poco de natación de vez en cuando. Te traemos 6 productos básicos de equipación para nadar que te acompañarán cuando vayas a la piscina a entrenar.
1.Bañador
Aunque la mayoría de los bañadores sirven, para la natación necesitas uno con un buen ajuste que te ofrezca sujeción y no se caiga cuando te sumerjas en la piscina o hagas un viraje. A las mujeres les recomendamos un bañador de una pieza de ajuste ceñido o una parte de arriba de un bikini que proporcione la sujeción adecuada. Por ejemplo, la parte de arriba del bikini Crossback para mujer de Nike cuenta con malla transpirable y copas extraíbles perforadas que añaden sujeción y se secan rápidamente.
A un hombre que busque un poco más de resistencia en el agua le vendrá bien un bañador normal, solo hay que asegurarse de apretar el cordón regulable antes de saltar al agua. Si se prefiere menos resistencia al agua, es mejor optar por un bañador tipo jammer o uno slip.
2.Gafas
Las gafas de natación son básicas para que el agua no entre en los ojos. La colección Nike Swim incluye gafas para hombre, mujer y niño/a en una variedad de colores y, además, fundas para protegerlas de los arañazos. Si vas a nadar en una piscina exterior o en la naturaleza, escoge unas gafas con lentes de color para reducir los reflejos y la exposición a los rayos UV. Muchos diseños permiten personalizar el puente de la nariz para conseguir el ajuste perfecto.
3.Gorro de natación
El cloro de las piscinas puede secar y estropear el pelo con el tiempo, así que lo mejor es llevar un gorro de natación para protegerlo. Además, no podemos olvidar que estos gorros reducen la resistencia al agua y alejan el pelo de la cara y de los ojos cuando nadas. Nike ofrece gorros de natación de silicona en una variedad de colores y también en tallas más grandes con espacio adicional para las personas con el pelo largo o más densidad capilar. El hiyab de natación Nike Victory para mujer proporciona mayor protección y una banda elástica interior para sujetar el pelo.
4.Tablas de natación o boyas de arrastre
Para aumentar el nivel de las sesiones de natación, plantéate utilizar una tabla de natación para practicar la técnica de patada y aumentar la fuerza de las piernas y del tren superior. Nike cuenta con una tabla compacta y fácil de llevar que funciona también como boya de arrastre. Te la puedes poner entre las piernas para que floten mientras te centras en la postura y el tren superior.
5.Aletas de natación
Las aletas de natación son otro equipamiento que puede hacer que un entrenamiento de natación sea más interesante y optimizar la eficiencia y la velocidad de las patadas. Las zonas con estrías en los laterales de las aletas y las partes más suaves y flexibles crean la máxima propulsión en cada patada. Además, la puntera abierta con ranuras en la punta de la aleta proporciona un ajuste cómodo. Nike ofrece una selección de aletas de natación negras y elegantes con detalles de color brillante.
6.Bolsa para la equipación de natación
Tener una bolsa para llevar la toalla, el bañador, las gafas y todo el material de natación puede resultar útil. Nike ofrece varias opciones de bolsas de natación pensadas para transportar todo el equipamiento de natación necesario. Además, tienen perforaciones por las que se drena el agua, así que el bañador, la toalla y el resto de cosas se secarán rápidamente aunque estén dentro de la bolsa.
Texto: Emilia Benton