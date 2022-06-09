El mejor equipamiento de natación de Nike

La natación es un ejercicio cardiovascular de cuerpo completo excelente que puede aumentar la frecuencia cardiaca sin el impacto del running, por lo que es una opción de cross-training efectiva. Cuando nadas consigues los beneficios de un ejercicio aeróbico de intensidad alta a la vez que el cuerpo descansa.

Necesitarás más que un bañador para moverte como pez en el agua, no importa si estás aprendiendo a nadar, probando una nueva rutina de largos o completando tu programa de entrenamiento con un poco de natación de vez en cuando. Te traemos 6 productos básicos de equipación para nadar que te acompañarán cuando vayas a la piscina a entrenar.