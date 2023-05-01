Cómo tomarte las medidas para conocer tu talla de pantalones para mujer Nike

Cómo saber tu talla de pantalones Nike para mujer
Guía de compra
Sigue esta guía para aprender a medirte y conocer la talla de pantalones Nike para mujer que usas.
Ya sea para ir al trabajo, sumar kilómetros, jugar al tenis o apoltronarte cómodamente en el sofá, es imprescindible contar con unos pantalones que se ajusten bien. En esta guía de tallas te enseñamos a medirte la cintura y la cadera para encontrar tu talla de pantalones Nike para mujer.
Una vez tengas tu talla de pantalones, te será más fácil elegir el ajuste adecuado entre los diferentes modelos que tenemos. Sigue leyendo para conocer tus medidas y encontrar el ajuste que mejor se adapte a tu cuerpo.
Contenido relacionado: Cómo encontrar la talla de sujetador deportivo Nike correcta para ti
Cómo saber tu talla de pantalones para mujer
Busca una cinta métrica flexible con la que medirte siguiendo las instrucciones que te dejamos a continuación. Nota: Para que las medidas sean lo más exactas posible, mídete con ropa ceñida que no abulte.
Encuentra tu talla de pantalones Nike
Bien, ahora que ya te has medido la cintura y las caderas, consulta la guía de tallas de pantalones Nike para mujer y busca la que te corresponde.
¿Cómo influye la altura en la talla de pantalones?
Algunos pantalones Nike para mujer están disponibles en tallas cortas y largas. Esto significa que la longitud de la prenda desde la ingle hasta los bajos (es decir, el largo de la entrepierna) es menor o mayor que la estándar.
¿No sabes si los pantalones de tallas largas o cortas son adecuados para ti? Descúbrelo a continuación:
- Pantalones de tallas cortas: están diseñados para estaturas de 163 cm o menos. En comparación con los pantalones Nike para mujer estándar, la entrepierna es 5 cm más corta y el tiro es 1 cm más corto.
- Pantalones de tallas largas: están diseñados para estaturas de entre 173 y 183 cm. En comparación con los pantalones Nike para mujer estándar, la entrepierna es 5 cm más larga y el tiro es 1,5 cm más largo.
Eso sí, ten en cuenta que algunos modelos difieren en función de los detalles de la entrepierna. Echa una ojeada a las páginas de los productos antes de comprarlos.
Consejo: Si te gustan unos leggings de largo completo, pero no están disponibles en tallas cortas, puedes optar por un par con una longitud de 7/8.
Contenido relacionado: Los mejores leggings Nike de entrenamiento para mujer
¿Elijo una talla más o menos?
Si estás entre dos tallas, pide la menor para que la prenda te quede más ceñida o la mayor para que quede más holgada.
Si las medidas de tus caderas y cintura se corresponden con tallas distintas, elige la que más se acerque a las caderas.
En las guías de tallas Nike encontrarás recomendaciones en función de tus medidas. Sin embargo, ten en cuenta que el ajuste es una cuestión subjetiva. Puede que dos personas con las mismas medidas busquen un ajuste diferente. Sigue leyendo para saber más sobre el ajuste.
¿Cómo me deberían quedar los pantalones?
Si estás buscando un pantalón en nike.com o en la Nike App, dirígete a la sección Talla y ajuste en la página de cada producto para hacerte una idea de cómo te quedará. En esta sección encontrarás información sobre el ajuste de la prenda, como la talla que lleva la modelo en las fotos, el largo de la entrepierna y demás.
Elige el ajuste de los pantalones en función de cómo, dónde y cuándo quieras ponértelos. Por ejemplo, los joggers oversize son perfectos para combinar con un look cómodo e informal, pero para jugar al golf o hacer yoga, es mejor elegir unos pantalones más ceñidos. Aunque uses la misma talla en los dos, ten en cuenta que el ajuste exacto varía dependiendo del estilo.
La colección Nike para mujer incluye joggers de tejido Fleece, pantalones cargo, joggers de running, leggings de entrenamiento… en cinco ajustes principales: estándar, holgado, oversize, entallado y ceñido. Sigue leyendo para conocer a fondo cada uno de ellos.
- Pantalones ceñidos
Estilos: leggings, pantalones de entrenamiento, Nike Sportswear
Usos: entrenar, practicar deportes, relajarse en casa, usar a modo de capa
Ajuste: adaptable al cuerpo
- Pantalones entallados
Estilos: joggers, leggings, pantalones de tejido Fleece, pantalones de running, pantalones de tenis, pantalones de golf, pantalones de fútbol
Usos: golf, tenis, fútbol, running, entrenamiento
Ajuste: elegante y a medida
- Pantalones estándar
Estilos: joggers, pantalones de entrenamiento, pantalones de tejido Fleece, pantalones de pernera ancha, pantalones cargo, pantalones de golf, pantalones de fútbol, pantalones de trail, pantalones de tenis
Usos: jugar al golf, jugar al tenis, hacer senderismo, jugar al fútbol, entrenar, practicar deportes, usar en el día a día, descansar en casa
Ajuste: sencillo y tradicional
- Pantalones holgados
Estilos: joggers, pantalones de tejido Fleece, pantalones cargo, pantalones de baloncesto, pantalones de running, pantalones de pernera ancha
Usos: jugar al baloncesto, descansar en casa, usar en el día a día, correr
Ajuste: amplio y holgado
- Pantalones oversize
Estilos: joggers, pantalones de tejido Fleece, pantalones cargo, pantalones de pernera ancha
Usos: usar en el día a día, practicar deportes, entrenar, descansar en casa, usar a modo de capa
Ajuste: extragrande y espacioso
Texto: Julia Sullivan