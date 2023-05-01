Cómo tomarte las medidas para conocer tu talla de pantalones para mujer Nike

Ya sea para ir al trabajo, sumar kilómetros, jugar al tenis o apoltronarte cómodamente en el sofá, es imprescindible contar con unos pantalones que se ajusten bien. En esta guía de tallas te enseñamos a medirte la cintura y la cadera para encontrar tu talla de pantalones Nike para mujer.

Una vez tengas tu talla de pantalones, te será más fácil elegir el ajuste adecuado entre los diferentes modelos que tenemos. Sigue leyendo para conocer tus medidas y encontrar el ajuste que mejor se adapte a tu cuerpo.

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