Protege del frío a los más pequeños con estas chaquetas Nike de tejido Fleece
Guía de compra
Las chaquetas Nike de tejido Fleece para niño/a están fabricadas con tecnología de retención del calor y un tejido muy suave para ofrecer un diseño técnico, resistente y cómodo.
Las mejores chaquetas de tejido Fleece para niño/a mantienen la sensación de calidez en el cole, al hacer deporte y en casa. Las chaquetas Nike de tejido Fleece para niño/a están fabricadas con tecnología de retención del calor y un tejido muy suave para ofrecer un diseño práctico y duradero que resistirá temporada tras temporada.
Compra chaquetas de tejido Fleece para niño/a de 3 a 15 años y descubre desde modelos con cremallera hasta cómodas sudaderas.
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Las mejores chaquetas Nike de tejido Fleece para niño/a
1.Chaquetas de tejido Fleece Nike ACG
La colección All Conditions Gear, también conocida como ACG, está pensada para jugar al aire libre. La tecnología Nike Therma-FIT de estas chaquetas de tejido Fleece ayuda a regular la temperatura corporal para que los más pequeños puedan saltar, correr y jugar en el parque, de campamento o por los caminos sin coger frío.
Cuentan con muchos bolsillos y cremalleras fáciles de usar, que hacen que sean aún más prácticas. El tejido antidesgarro en los codos y otras zonas de mayor desgaste aumenta la durabilidad. Además de ser cómodas y prácticas, estas chaquetas de tejido Fleece siguen las tendencias de la moda urbana, así que también son perfectas para el cole.
2.Chaquetas de tejido Fleece Nike Sportswear
Los diseños informales y deportivos de Nike Sportswear hacen que estas chaquetas de tejido Fleece sean ideales para entrenamientos de fútbol, clases de baile o el recreo.
Además, las chaquetas de esta colección tienen un ajuste holgado y un forro mullido de tejido Fleece. El Club Fleece ofrece comodidad para el día a día y el Tech Fleece tiene propiedades de gestión de la humedad para cuando la temperatura corporal aumenta con el movimiento. El clásico logotipo Swoosh no pasa de moda, así que las podrán llevar año tras año.
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3.Nike Tech Fleece
Los modelos Nike Tech Fleece son supercómodos. El tejido Knit es cálido, ligero y suave al tacto con la piel. Gracias a este tejido transpirable que mantiene la humedad a raya, estas chaquetas son ideales para actividades y deportes que les hagan sudar.
Como no tienen un tejido voluminoso, las chaquetas Tech Fleece son perfectas para combinar con otras prendas. Si hace fresco, pueden usar solo la chaqueta y, en días más fríos, pueden llevarla debajo de abrigos más tupidos. Algunas sudaderas con capucha y cremallera incluyen bolsillos en el pecho o en el brazo para guardar objetos básicos pequeños, mientras que otros modelos más sencillos tienen un bolsillo delantero de canguro.
4.Nike Therma-FIT
En los días fríos, las chaquetas de tejido Fleece Nike Therma-FIT permiten a tus peques jugar al aire libre. Esta tecnología avanzada se ha diseñado específicamente para hacer actividades con frío en las que es necesario regular la temperatura corporal, evitar que se acumule la humedad y mantener la calidez en condiciones de bajas temperaturas.
Estas chaquetas de tejido Fleece ofrecen un buen rendimiento en acampadas, en el campo de fútbol o de camino al autobús escolar. Elige entre modelos con cremallera o con capucha para que los más pequeños no pasen frío.
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Texto: Hannah Singleton