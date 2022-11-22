Los mejores looks para ir de acampada para hombre y mujer

La mejor equipación Nike para ir de acampada
Guía de compra
Disfruta al máximo del tiempo que pases en la naturaleza con la equipación de acampada adecuada para evitar el frío y la humedad y protegerte del mal tiempo.
Cuando te imaginas el viaje de acampada definitivo, quizá pienses en una hoguera crepitante, unos aperitivos deliciosos o mirar el cielo de noche antes de acurrucarte en el saco de dormir. Pero, para que una acampada acabe yendo como la seda, llevar el equipamiento adecuado es fundamental. Sigue leyendo para descubrir los mejores conjuntos de acampada Nike y qué debes llevar para que cualquier excursión sea una experiencia inolvidable.
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8 artículos básicos para cualquier acampada
Primero, hablemos de las capas: llévate las que necesites (cuantas más, mejor). En las acampadas, son habituales los cambios de temperatura. Por eso, es importante regular la temperatura corporal mediante tejidos ligeros con capilarización del sudor (para evitar el exceso de calor durante el día) y prendas de abrigo cálidas (para no acabar tiritando por la noche).
1. Capa base Nike Dri-FIT
Las camisetas Nike Dri-FIT están diseñadas para capilarizar el sudor de la piel y favorecer su evaporación, por lo que podrás mantener la transpirabilidad y la comodidad mientras haces senderismo o cualquier otra actividad bajo el sol. Las partes de arriba diseñadas para runners son ligeras y transpirables, lo que las convierte en una opción versátil para ir de acampada.
Elige el largo de las mangas según el tiempo que vaya a hacer. Las partes de arriba de running Nike Dri-FIT están disponibles con diseños de manga larga, corta y sin mangas. Si tu piel necesita protección adicional, prueba una camiseta con protección UV y ponte crema solar de calidad en las partes del cuerpo que vayas a exponer al sol.
2. Partes de abajo con capilarización del sudor
Combina una parte de arriba ligera con un pantalón corto o largo que integre tecnología de capilarización del sudor y tejidos duraderos. Las partes de abajo de la colección Nike All Conditions Gear (ACG) están diseñadas específicamente para tus aventuras al aire libre. Esta colección se ha confeccionado con tejido de poliéster reciclado de alto rendimiento. Los materiales están fabricados con botellas de plástico que se han limpiado, triturado hasta hacerlas virutas y transformado en bolitas para después convertirse en hilo de alta calidad. Los pantalones cortos y largos de trail running Nike ACG cuentan con bolsillos funcionales para guardar tus cosas y estampados inspirados en la naturaleza.
3. Parte de arriba cálida
Cuando se ponga el sol, elige una prenda de tejido Fleece o una sudadera con capucha para mantener la calidez. La colección Nike Tech Fleece ofrece tejidos suaves y cálidos sin añadir más volumen, por lo que puedes llevarlos contigo sin que ocupen demasiado espacio.
4. Parte de abajo cómoda
Al igual que ocurre con la parte de arriba, es recomendable llevar una prenda cálida para las piernas. Por la noche, agradecerás cambiarte el pantalón de trail running ligero por un pantalón de chándal o de tejido Fleece más grueso. Tanto la colección ACG como las prendas Nike Tech Fleece te ofrecen un montón de opciones cómodas. Además, puedes combinar las partes de arriba y de abajo para crear conjuntos completos.
5. Calcetines duraderos
Un buen par de calcetines puede ayudarte a evitar ampollas y rozaduras. Nike ofrece calcetines de diferentes alturas y materiales, entre los que se encuentran los diseños de lana para el frío y los calcetines Dri-FIT, con tecnología de secado rápido, para que el sudor de los pies no te moleste. Si te vas a poner botas de senderismo que te lleguen hasta los tobillos, unos calcetines largos pueden ayudarte a proteger la piel del roce contra la bota.
6. Gorra
No te olvides de añadir unas gafas de sol y una gorra ligera y transpirable a tu equipaje para protegerte frente a los rayos UV y los destellos. Si tienes espacio y se prevé que bajen las temperaturas a última hora del día, te recomendamos que lleves también un gorro para tener un poco más de calidez.
7. Chaqueta con protección contra el viento y la lluvia
Cuando compruebes la previsión del tiempo antes de irte de acampada, piensa en las prendas de abrigo que te resultarán útiles. La colección Nike ACG cuenta con una gama de chaquetas que te ofrecen protección contra las inclemencias del tiempo, lo que incluye modelos resistentes al viento, diseños con un revestimiento impermeable y chaquetas con aislamiento que están pensadas para mantener la calidez incluso cuando están mojadas.
Por si eso fuera poco, algunos modelos ACG presentan un diseño plegable, como la chaqueta Nike ACG Therma-FIT ADV "Rope De Dope". Esta chaqueta se puede guardar en uno de sus bolsillos para ofrecerte una opción de transporte sencilla y compacta.
8. Calzado impermeable
Por último, si durante la acampada harás senderismo por rutas sin asfaltar u otras superficies desiguales, te recomendamos que lleves unas zapatillas de senderismo duraderas con características impermeables o que ofrezcan más tracción. Tanto las zapatillas de trail running como las zapatillas ACG ofrecen una amplia amortiguación y adherencia para hacer frente a los terrenos más difíciles.
Si debes enfrentarte a las condiciones más exigentes, te recomendamos las Nike Pegasus Trail GORE-TEX, que están diseñadas para repeler el agua y mantener los pies secos. Además, cuentan con una polaina adicional en la zona del tobillo que evita que la suciedad y el agua se cuelen en las zapatillas.
Consejo: Atarte y desatarte los cordones de las zapatillas de senderismo en el campamento puede ser un engorro. Las chanclas y las sandalias son una opción cómoda y práctica para los momentos de descanso junto a la tienda o caravana.
¡Que lo pases en grande de acampada!
Texto: Jennifer Davis-Flynn