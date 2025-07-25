Presentamos las Nike Ava Rover, las zapatillas perfectas para la vida urbana

Una característica destacada de las Ava Rover es su diseño inspirado en el running, tanto en lo que respecta a la forma como a la funcionalidad. Esta es una de las pocas veces en que la amortiguación de espuma ReactX de la línea de zapatillas de running Nike se ha añadido a una zapatilla Sportswear: el resultado es un modelo que ofrece la comodidad de una zapatilla de running Nike con un mayor retorno de energía para pasar el día recorriendo las calles de la ciudad.

La exclusiva parte superior de tejido Woven de las Ava Rover es ligera y ofrece la transpirabilidad y la protección necesarias para llevarlas todo el año. Los atractivos revestimientos de TPU moldeados por flujo de la parte superior proporcionan una sensación de contacto con el suelo y un ajuste ceñido. Por otro lado, la minimalista suela exterior de goma, diseñada para soportar las exigencias de las duras calles de la ciudad en diferentes condiciones climáticas, repele el agua y ofrece una tracción excepcional, además de ser flexible.

La franja de competición perforada recuerda a los estilos clásicos de las zapatillas de running Nike. Además, los detalles reflectantes ofrecen una mejor visibilidad al salir a la calle.