Presentamos las Nike Ava Rover, las zapatillas perfectas para la vida urbana

Presentamos las Nike Ava Rover: las zapatillas ideales para vivir la ciudad al máximo
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Las Ava Rover, resistentes y mejoradas con la tecnología de las zapatillas de running Nike, son una opción fantástica para moverse por las impredecibles calles de la ciudad.
- Las nuevas zapatillas Nike Ava Rover son perfectas para las calles de la ciudad y cuentan con la amortiguación de la espuma ReactX reactiva de la marca.
- Diseñadas para llevarlas todo el día y en cualquier época del año, las Ava Rover incorporan una suela exterior de goma duradera y una parte superior de ligero tejido Woven que abraza el pie con delicadeza.
- Nike lanzó por primera vez estas innovadoras y modernas zapatillas a principios de junio de 2025 en una exclusiva combinación de colores en negro, en colaboración con la diseñadora de moda coreana Hyein Seo.
- Las Ava Rover se lanzarán en todo el mundo a finales de julio de 2025 en Fossil Clay y Black Muslin, además de en otras combinaciones de colores, tanto en nike.com como en algunos partners de Retail.
Las Nike Ava Rover te ayudarán a moverte por los espacios urbanos a partir del verano de 2025. Este nuevo modelo, diseñado para las impredecibles calles de la ciudad, representa el futuro del diseño de las zapatillas urbanas inteligentes.
"Diseñamos las Nike Ava Rover para que cualquier atleta sienta confianza en todos los aspectos de su día a día: en las zapatillas que lleva, en su manera de expresarse y en cómo se relaciona con el entorno urbano", afirma Edwin Cruz, responsable del diseño. "Nos aseguramos de que las Nike Ava Rover tuvieran la comodidad, sujeción, estabilidad y ligereza necesarias para llevarlas todo el día y todos los días".
Una característica destacada de las Ava Rover es su diseño inspirado en el running, tanto en lo que respecta a la forma como a la funcionalidad. Esta es una de las pocas veces en que la amortiguación de espuma ReactX de la línea de zapatillas de running Nike se ha añadido a una zapatilla Sportswear: el resultado es un modelo que ofrece la comodidad de una zapatilla de running Nike con un mayor retorno de energía para pasar el día recorriendo las calles de la ciudad.
La exclusiva parte superior de tejido Woven de las Ava Rover es ligera y ofrece la transpirabilidad y la protección necesarias para llevarlas todo el año. Los atractivos revestimientos de TPU moldeados por flujo de la parte superior proporcionan una sensación de contacto con el suelo y un ajuste ceñido. Por otro lado, la minimalista suela exterior de goma, diseñada para soportar las exigencias de las duras calles de la ciudad en diferentes condiciones climáticas, repele el agua y ofrece una tracción excepcional, además de ser flexible.
La franja de competición perforada recuerda a los estilos clásicos de las zapatillas de running Nike. Además, los detalles reflectantes ofrecen una mejor visibilidad al salir a la calle.
Los seguidores más fieles de Nike pudieron ver por primera vez las Ava Rover cuando se lanzaron a principios de junio de 2025 en una exclusiva combinación de colores en negro creada en colaboración con la diseñadora de moda coreana Hyein Seo.
Este lanzamiento a nivel global aumenta la emoción que suscitó la colaboración inicial, con nuevas combinaciones de colores, como Fossil Clay y Black Muslin, que estarán disponibles en nike.com y en algunos partners de Retail a partir del 25 de julio de 2025.