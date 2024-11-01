Los mejores productos Nike con Air del Blueprint Pack

La tecnología Nike Air ha evolucionado y se ha desarrollado desde su lanzamiento en los años 70. En la actualidad, las innovaciones Air se incorporan a una amplia variedad de zapatillas para conseguir un mismo objetivo: proporcionar una amortiguación reactiva sin añadir peso. Nike da un gran protagonismo a su tecnología exclusiva en el próximo Nike Blueprint Pack, que llegará en el verano de 2024.

Este nuevo lanzamiento cuenta con lo mejor en Air, con 13 zapatillas diseñadas para distintos deportes. La variedad incluye zapatillas con clavos, de baloncesto y para el día a día, y botas de fútbol para ofrecer a cada atleta lo que necesita dentro y fuera del campo.

"El sentido de todo lo que hacemos es nuestra comunidad de atletas y nuestra razón de ser es superar los límites y asumir riesgos por ellos y ellas", afirma Martin Lotti, director de diseño de Nike. "Este verano, el gran retorno de energía de Nike Air marcará la diferencia. Los productos con Air me fascinan no solo por lo que hemos creado para la comunidad de atletas, sino porque siento que estamos en el principio de un camino increíble". La tecnología Nike Air ha sido parte de muchos momentos deportivos importantes: por ejemplo, contribuyó a que Eliud Kipchoge consiguiera romper la barrera de las 2 horas de maratón, una hazaña que parecía imposible.

Lo último en Air es resultado del trabajo de equipos científicos, de investigación y de diseño, inteligencia artificial y herramientas algorítmicas, aspectos que han permitido evaluar cientos de posibles soluciones a los problemas de atletas para crear un producto mejor y más basado en datos. Además, el equipo de investigación de Nike ha logrado distribuir mejor esta innovadora tecnología en todas las tallas de zapatillas.

El Nike Blueprint Pack tiene las mismas combinaciones de colores para las 13 zapatillas, con el fondo en un intenso tono blanco, el logotipo Swoosh clásico en azul y detalles en naranja brillante. La combinación de colores está inspirada en el cofundador de Nike y entrenador de atletismo Bill Bowerman, a quien le importaba tanto crear unas zapatillas ligeras que punteaba con un bolígrafo un Swoosh en el lateral de los diseños con clavos de sus atletas para reducir el peso. El Nike Blueprint Pack se ha desarrollado a partir de las notas de Bowerman, que creó un "proyecto para servir a la comunidad de atletas".

El Nike Blueprint Pack incluye las zapatillas de running Alphafly 3 y las Pegasus 41 (la nueva versión de las populares Nike Pegasus, las primeras de running con una unidad Air Zoom visible), y los modelos con clavos para atletismo Nike Victory 2 y Nike Maxfly 2. Para baloncesto, las nuevas G.T. Hustle 3 ofrecen un retorno de energía dinámico en un diseño de corte medio. Las nuevas Nike Mercurial Superfly, que también forman parte del pack, ofrecen una sujeción ligera para favorecer los movimientos explosivos en el campo de fútbol.

El Nike Blueprint Pack estará disponible en Nike.com y en tiendas seleccionadas el 3 de julio. Nike también planea lanzar otra combinación de colores especial poco después de la primera.

Texto: Korin Miller