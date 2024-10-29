LeBron TR1: las zapatillas de training definitivas para la nueva generación de atletas

LeBron TR1: las zapatillas de entrenamiento definitivas para la nueva generación
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Las versátiles TR1 se han concebido para convertirse en las favoritas de entrenamiento de cada atleta con un diseño técnico óptimo, mucha comodidad y un estilo perfecto para todo el día.
- Las primeras zapatillas de entrenamiento Nike de LeBron James son las versátiles LeBron TR1 (Trainer 1), un modelo que proporciona comodidad, un estilo urbano innovador y unas características técnicas óptimas para cualquier deporte.
- Su estructura ligera y ergonómica tiene un antepié muy flexible que hace que las TR1 reflejen el enfoque con el que esta estrella del baloncesto se enfrenta al entrenamiento.
- Las LeBron TR1 estarán disponibles para todo el mundo en nike.com y en tiendas seleccionadas a partir del 19 de septiembre de 2024 en la combinación de colores Dunk Man en gris y neon green. En las semanas siguientes lanzaremos más combinaciones de colores llamativas.
La leyenda del baloncesto LeBron James lanza sus primeras zapatillas de entrenamiento Nike: las LeBron TR1. Conocido por su incomparable tenacidad e intensidad a la hora de entrenar, este grande del baloncesto ha trasladado esa energía al diseño de las TR1 de Nike. El resultado son unas zapatillas de entrenamiento versátiles con una innovadora combinación de elementos técnicos y de estilo.
LeBron quería que las TR1 se centraran no solo en el lado técnico, sino también en la versatilidad para ofrecer un estilo fácil de llevar todo el día y para distintas disciplinas.
"Las TR1 son para quienes siempre quieren mejorar y trabajan al máximo cada día", comenta LeBron. "Entrenar es una parte muy importante de mi día a día. Por eso, estas zapatillas están diseñadas para que el público las pueda usar en cualquier entrenamiento, momento o lugar".
Las TR1 se han desarrollado contando con la información del Nike Sports Research Lab. Como resultado, ofrecen un elegante estilo urbano con elementos técnicos para el deporte en interiores y versatilidad para salir al exterior. Las TR1 cuentan con un diseño ergonómico y ligero centrado en la estabilidad, y con un antepié altamente flexible para impulsar el rendimiento. Además, no llevan strobel, que es la zona más baja de la parte superior de las zapatillas. Esto permite un mayor contacto con la amortiguación de espuma, lo que da al modelo su característica reactividad.
La suela exterior tipo gofre invertida única de las TR1 proporciona una tracción superior donde más se necesita, al tiempo que la mediasuela añade estabilidad, sujeción y comodidad. Además, tienen una forma ancha y un botín totalmente adaptable que dejan espacio para cuando los pies se hinchan durante el entrenamiento.
Las LeBron TR1 estarán disponibles en la combinación Dunk Man en unos llamativos tonos charcoal gray y neon green en nike.com y tiendas seleccionadas a partir del 19 de septiembre de 2024. Lanzaremos más combinaciones de colores, como la impresionante Zero Dark 30 monocromática programada para el 10 de octubre de 2024, la acertadamente llamada Purple Rain para el 23 de octubre de 2024 y la Better With Age en naranja suave para el 11 de noviembre de 2024.