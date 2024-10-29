LeBron TR1: las zapatillas de training definitivas para la nueva generación de atletas

"Las TR1 son para quienes siempre quieren mejorar y trabajan al máximo cada día", comenta LeBron. "Entrenar es una parte muy importante de mi día a día. Por eso, estas zapatillas están diseñadas para que el público las pueda usar en cualquier entrenamiento, momento o lugar".

Las TR1 se han desarrollado contando con la información del Nike Sports Research Lab. Como resultado, ofrecen un elegante estilo urbano con elementos técnicos para el deporte en interiores y versatilidad para salir al exterior. Las TR1 cuentan con un diseño ergonómico y ligero centrado en la estabilidad, y con un antepié altamente flexible para impulsar el rendimiento. Además, no llevan strobel, que es la zona más baja de la parte superior de las zapatillas. Esto permite un mayor contacto con la amortiguación de espuma, lo que da al modelo su característica reactividad.

La suela exterior tipo gofre invertida única de las TR1 proporciona una tracción superior donde más se necesita, al tiempo que la mediasuela añade estabilidad, sujeción y comodidad. Además, tienen una forma ancha y un botín totalmente adaptable que dejan espacio para cuando los pies se hinchan durante el entrenamiento.