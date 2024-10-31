Lanzamientos de la colección de ropa y las zapatillas Ja 2, y Bolsters Hoopsters' Style of Play

Morant ha participado activamente en la creación de las Ja 2 a lo largo de todo el proceso de diseño y ha incluido elementos como sus llamativas combinaciones de colores. Las Ja 2 llegan en su lanzamiento inicial en la combinación "Purple Sky", una versión en morado inspirada en la profundidad y el poder del cielo nocturno, que es tan fascinante como los llamativos movimientos de Ja en la cancha. Lanzaremos más combinaciones de colores durante el otoño, todas inspiradas en el juego explosivo de Ja y en su estilo personal. Las Ja 2 incorporan el logotipo exclusivo de Morant en la lengüeta y en la presilla del talón.

Además de las zapatillas actualizadas, la colección de ropa Ja 2 está inspirada en el estilo del atleta fuera de la cancha con unos estampados artísticos y unos gráficos que recuerdan a la estética personal de Ja y a su fuerte conexión con el baloncesto y la cultura juvenil.

La línea de ropa, que incluye una sudadera con capucha, un jogger, un pantalón corto y camisetas de manga corta y larga, combina la funcionalidad de un uniforme para el día de partido con la comodidad de la equipación para el día a día. Los estampados artísticos y los detalles de diseño sutiles, como el detalle de la cinta, la cremallera visible y la atrevida gama de colores, reflejan el estilo expresivo de Ja y su conexión con la cultura juvenil.

Las Ja 2 se lanzaron en SNKRS y en zonas seleccionadas el 26 de septiembre de 2024. Este modelo y la colección de ropa estarán disponibles en nike.com en regiones seleccionadas y en algunas tiendas el 8 de octubre.