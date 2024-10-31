Lanzamientos de la colección de ropa y las zapatillas Ja 2, y Bolsters Hoopsters' Style of Play

La colección de ropa y las zapatillas Ja 2 dan paso a la nueva era del estilo para dentro y fuera de la cancha
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Descubre todos los detalles de la presentación de las Ja 2 de Nike.
Ja Morant es dinámico, rápido y explosivo. Es pura evolución en el baloncesto y en la cultura que lo rodea.
El lanzamiento de la colección de ropa y de las zapatillas exclusivas Ja 2 sube el listón de la expresión personal para la comunidad de atletas profesionales y también para quienes juegan de forma más informal y buscan rebote, sujeción y reactividad. Morant, que trasmite una energía y un estilo únicos en la cancha, está dejando huella en la cultura del baloncesto juvenil. Las Ja 2 capturan ese inspirador espíritu y combinan la funcionalidad en la cancha con un estilo que bebe tanto del mundo profesional como de la cultura del baloncesto en general.
El equipo de diseño de Nike ha trabajado con Ja para crear unas zapatillas que se adaptan a su juego y lo ayudan a mejorarlo, y que llegan listas para ayudar también a toda la comunidad del baloncesto. Ser atleta Nike es más que un patrocinio; es una colaboración a través de la que crear en equipo. Morant, como primer atleta destacado de Nike Basketball de la generación Z, lleva un punto de vista único al proceso creativo. Tras el éxito de las primeras zapatillas exclusivas de Morant, las Ja 2 reflejan esta relación crucial e impulsan una cultura de innovación y comunidad en el deporte que brinda a todo el mundo la oportunidad de ganar.
Ja, como base veloz, escurridizo y con movimientos de altos vuelos, necesita unas zapatillas que le den control y lo protejan en todo momento.
"Lo más esencial de las Ja 1 sigue presente en las Ja 2. La ética de trabajo no ha cambiado", nos cuenta Morant. "Este diseño es pura comodidad, ofrece más elasticidad y plantea una línea narrativa diferente que puede que el público no conozca. Hemos utilizado las combinaciones de colores para contar esas historias".
Las Ja 2 se han diseñado para optimizar el impulso, la velocidad y la estabilidad sin dejar de lado el estilo. Para continuar el diseño de las Ja 1, estas zapatillas llevan un acolchado adicional en el tobillo y un forro tipo cascada en la misma zona que aportan un nuevo nivel de comodidad sin renunciar al estilo exclusivo de Ja.
El panel moldeado del mediopié mantiene el pie sujeto durante el movimiento, al tiempo que la mediasuela amortiguada y la unidad Nike Air Zoom del antepié añaden un extra de reactividad en las jugadas rápidas. La tracción adherente de la suela exterior recuerda al patrón de los neumáticos de camiones con los que Ja entrenaba en el jardín de su casa y está pensada para dar rapidez.
El equipo de diseño y Morant aprovecharon el feedback de atletas y las herramientas digitales a los que puede acceder Nike para decidirse por la combinación de una zona del tobillo dinámica y un refuerzo lateral. Su diseño está pensado para ofrecer una protección y estabilidad con las que cambiar de dirección y saltar en la cancha con seguridad. Para proporcionar transpirabilidad, las zapatillas llevan una malla balística en la parte superior.
"En Nike Basketball tenemos la oportunidad de trabajar con atletas de élite y de ayudarles a ser todavía mejores en la cancha creando lienzos en blanco con los que contar sus historias. Tenemos muchas ganas de ver cómo lleva el público las Ja 2 y de seguir inspirándonos en el crecimiento y el estilo de juego de Ja", nos dice Josh Wachtel, vicepresidente y director general de baloncesto global para hombre. "Las Ja 2 ofrecen todo lo que requiere el baloncesto: reactividad, velocidad, estabilidad y un look increíble. Además, están disponibles en tallas para niño/a para ayudar también a la nueva generación".
Morant ha participado activamente en la creación de las Ja 2 a lo largo de todo el proceso de diseño y ha incluido elementos como sus llamativas combinaciones de colores. Las Ja 2 llegan en su lanzamiento inicial en la combinación "Purple Sky", una versión en morado inspirada en la profundidad y el poder del cielo nocturno, que es tan fascinante como los llamativos movimientos de Ja en la cancha. Lanzaremos más combinaciones de colores durante el otoño, todas inspiradas en el juego explosivo de Ja y en su estilo personal. Las Ja 2 incorporan el logotipo exclusivo de Morant en la lengüeta y en la presilla del talón.
Además de las zapatillas actualizadas, la colección de ropa Ja 2 está inspirada en el estilo del atleta fuera de la cancha con unos estampados artísticos y unos gráficos que recuerdan a la estética personal de Ja y a su fuerte conexión con el baloncesto y la cultura juvenil.
La línea de ropa, que incluye una sudadera con capucha, un jogger, un pantalón corto y camisetas de manga corta y larga, combina la funcionalidad de un uniforme para el día de partido con la comodidad de la equipación para el día a día. Los estampados artísticos y los detalles de diseño sutiles, como el detalle de la cinta, la cremallera visible y la atrevida gama de colores, reflejan el estilo expresivo de Ja y su conexión con la cultura juvenil.
Las Ja 2 se lanzaron en SNKRS y en zonas seleccionadas el 26 de septiembre de 2024. Este modelo y la colección de ropa estarán disponibles en nike.com en regiones seleccionadas y en algunas tiendas el 8 de octubre.