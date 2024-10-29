La franquicia Jordan innova con decisiones de diseño estratégico con el lanzamiento de las Tatum 3

Las Jordan Tatum 3 se lanzarán en la combinación de colores Welcome to the Garden. Con un estampado floral que recuerda al jardín que tiene Jayson en su casa, la combinación de colores rinde homenaje al crecimiento que ha experimentado esta estrella del baloncesto, tanto a nivel profesional como familiar.



Lanzaremos más combinaciones de colores llamativas próximamente. La combinación de colores Zero Days Off, en la que predominan el blanco, el sage green y el blush, rinde homenaje a la incansable ética de trabajo de Jayson. Por su parte, la combinación de colores pastel Sidewalk Chalk representa los momentos de diversión al aire libre que el jugador pasa con su hijo. Los relajantes tonos grises de la combinación Zen reflejan la capacidad de Jayson para mantener la calma bajo presión.



Al hablar de sus zapatillas exclusivas, Jayson nos dice que se siente muy agradecido de poder colaborar con la franquicia Jordan y crear unas zapatillas a través de las que conectar con el público. Además, el jugador explica que su elemento favorito de las Tatum 3 son los colores y que espera que inspiremos y animemos a mucha gente a través de las historias que hay detrás de las combinaciones de colores.



Las Jordan Tatum 3, que se presentaron este verano, se lanzarán a nivel global el 10 de octubre de 2024 y estarán disponibles en todo el mundo en jordan.com y en tiendas seleccionadas.