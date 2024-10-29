La franquicia Jordan innova con decisiones de diseño estratégico con el lanzamiento de las Tatum 3
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Las nuevas zapatillas exclusivas de Jayson Tatum cuentan con un ajuste adaptable y personalizable y un look de color y diseño atrevidos.
- Las nuevas zapatillas exclusivas de Jayson Tatum, las Jordan Tatum 3, se adaptan de forma inteligente al pie sin restringirlo ni añadirle presión gracias al innovador diseño de su nueva parte superior.
- Las cuatro nuevas combinaciones de colores rinden homenaje al compromiso del campeón con el deporte y su familia.
- El nuevo diseño estará disponible a nivel mundial en jordan.com y tiendas seleccionadas el 10 de octubre de 2024.
Justo a tiempo para la nueva temporada de la NBA y tras sus victorias en el mayor escenario del mundo, Jayson Tatum regresa con una nueva versión de sus zapatillas Jordan exclusivas: las Jordan Tatum 3. El diseño incluye nuevas y emocionantes características e innovaciones, como su capacidad de adaptarse al pie sin añadir presión ni suponer ninguna restricción, y sigue siendo el más ligero de la colección de baloncesto de la franquicia Jordan.
El equipo de diseño de zapatillas Jordan ha trabajado codo con codo con Jayson para desarrollar un modelo que se adapta al pie de forma rápida y sencilla. A raíz de la información obtenida en el Nike Sport Research Lab, el equipo ha diseñado la nueva y característica parte superior de las Jordan Tatum 3 para ofrecer un ajuste firme y adaptable que no añade rigidez ni volumen.
Además de la estructura firme de la parte superior, el modelo incluye espuma Cushlon 3.0 y una inserción Air Zoom para proporcionar suavidad y seguridad en los movimientos laterales. El patrón de tracción con diseño de espiga garantiza un primer paso superior, además de proporcionar velocidad en cortes y frenadas.
Los elementos de diseño de las Jordan Tatum 3, como por ejemplo sus líneas fluidas, rinden homenaje al impecable rendimiento del jugador que les da nombre, así como a su incansable dedicación a este deporte y al compromiso que tiene con su familia. En el talón se puede ver el número de este campeón de baloncesto: el 0. Las presillas del talón incluyen algunas frases inspiradoras que varían en función de la combinación de colores, como la famosa frase de Jayson "Find A Way" (Encuentra la manera). Además, si ya te gustaban las Tatum 2, observarás un par de similitudes en el interior de la lengüeta de las Tatum 3: el logotipo exclusivo de JT y el nombre de su hijo, Deuce.
Las Jordan Tatum 3 se lanzarán en la combinación de colores Welcome to the Garden. Con un estampado floral que recuerda al jardín que tiene Jayson en su casa, la combinación de colores rinde homenaje al crecimiento que ha experimentado esta estrella del baloncesto, tanto a nivel profesional como familiar.
Lanzaremos más combinaciones de colores llamativas próximamente. La combinación de colores Zero Days Off, en la que predominan el blanco, el sage green y el blush, rinde homenaje a la incansable ética de trabajo de Jayson. Por su parte, la combinación de colores pastel Sidewalk Chalk representa los momentos de diversión al aire libre que el jugador pasa con su hijo. Los relajantes tonos grises de la combinación Zen reflejan la capacidad de Jayson para mantener la calma bajo presión.
Al hablar de sus zapatillas exclusivas, Jayson nos dice que se siente muy agradecido de poder colaborar con la franquicia Jordan y crear unas zapatillas a través de las que conectar con el público. Además, el jugador explica que su elemento favorito de las Tatum 3 son los colores y que espera que inspiremos y animemos a mucha gente a través de las historias que hay detrás de las combinaciones de colores.
Las Jordan Tatum 3, que se presentaron este verano, se lanzarán a nivel global el 10 de octubre de 2024 y estarán disponibles en todo el mundo en jordan.com y en tiendas seleccionadas.