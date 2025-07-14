Nike y The LEGO® Group unen fuerzas para invitarnos a jugar
Novedades sobre productos
Nike y LEGO colaboran para crear un futuro en el que peques de todo el mundo puedan jugar y tener una vida activa.
- Nike y The LEGO Group inician una nueva colaboración de varios años para llevar el deporte y la creatividad a todos los niños y niñas del planeta.
- A partir del verano de 2025, llegan productos, contenidos y experiencias fruto de la colaboración, que fusionan la creatividad de las piezas LEGO con el espíritu "Just Do It" de Nike.
La infancia se debería construir jugando. Desafortunadamente, un tercio de los niños y las niñas de todo el mundo juegan solo 3 horas a la semana, según un estudio reciente de The LEGO Group. Además, según la Organización Mundial de la Salud, solo 1 de cada 5 niños y niñas del mundo hace el deporte necesario para desarrollarse plenamente.
¿La solución? Más tiempo para jugar y hacer deporte, piezas claves para su desarrollo. Por eso, Nike y The LEGO Group han sumado fuerzas para dar forma a esta idea. Comienza una nueva etapa de colaboración entre las marcas para inspirar y motivar a los niños y niñas a moverse, explorar y crear con todo su potencial.
"Nike apuesta por el futuro del deporte juvenil, con la idea de un mundo más activo e inclusivo que inspire a la juventud a jugar y a alcanzar su máximo potencial", explica Vanessa Garcia-Brito, vicepresidenta y responsable de Impacto de NIKE, Inc. "Gracias a los entrenadores y las entrenadoras, podemos volver a hacer del deporte una actividad divertida y abierta a todas las personas jóvenes. Nuestro objetivo es ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de vivir el deporte y el movimiento como parte de sus vidas, y ayudarles a cumplir sus sueños".
El verano de 2025 marca el inicio de una serie de productos y experiencias diseñados para potenciar el desarrollo, la felicidad, el bienestar y la creatividad de los niños y las niñas. El 1 de julio de 2025 llega el primer lanzamiento: el set Nike Dunk x LEGO, de casi 1.200 piezas. Los aficionados de LEGO de 10 años o más podrán construir todas las veces que quieran unas Nike Dunk, un balón de baloncesto giratorio y el icónico eslogan "Dunk", y exponer el set donde prefieran. Inspirado en las icónicas sneakers de baloncesto Nike Dunk, este set rinde homenaje a la pasión por las zapatillas y al espíritu creativo de LEGO, donde se encuentran el juego y el deporte. En septiembre de 2025 llegarán más sets LEGO.
Este agosto llegan zapatillas, ropa y accesorios de la colaboración Nike x LEGO, incluida la colección Nike Air Max Dn x LEGO. Y, el 1 de septiembre de 2025, la colección Nike Dunk Low x LEGO y más sorpresas. Estos productos fusionan el estilo inconfundible de LEGO con la pasión por el deporte y la esencia de Nike. A lo largo del otoño de 2025 se lanzarán más zapatillas y ropa de la colaboración.
Una vez disponibles, las colecciones Nike Dunk Low x LEGO y Nike Air Max Dn x LEGO se pondrán a la venta en los canales de Nike, como nike.com y algunos partners de Retail.
Paso a paso y pieza a pieza, Nike y The LEGO Group se suman con ilusión al reto de inspirar a la futura generación de líderes e innovadores. Una invitación para que los niños y niñas de todo el mundo den rienda suelta a su creatividad.