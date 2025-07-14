Nike y The LEGO® Group unen fuerzas para invitarnos a jugar

La infancia se debería construir jugando. Desafortunadamente, un tercio de los niños y las niñas de todo el mundo juegan solo 3 horas a la semana, según un estudio reciente de The LEGO Group. Además, según la Organización Mundial de la Salud, solo 1 de cada 5 niños y niñas del mundo hace el deporte necesario para desarrollarse plenamente.



¿La solución? Más tiempo para jugar y hacer deporte, piezas claves para su desarrollo. Por eso, Nike y The LEGO Group han sumado fuerzas para dar forma a esta idea. Comienza una nueva etapa de colaboración entre las marcas para inspirar y motivar a los niños y niñas a moverse, explorar y crear con todo su potencial.



"Nike apuesta por el futuro del deporte juvenil, con la idea de un mundo más activo e inclusivo que inspire a la juventud a jugar y a alcanzar su máximo potencial", explica Vanessa Garcia-Brito, vicepresidenta y responsable de Impacto de NIKE, Inc. "Gracias a los entrenadores y las entrenadoras, podemos volver a hacer del deporte una actividad divertida y abierta a todas las personas jóvenes. Nuestro objetivo es ofrecer a las nuevas generaciones la oportunidad de vivir el deporte y el movimiento como parte de sus vidas, y ayudarles a cumplir sus sueños".



El verano de 2025 marca el inicio de una serie de productos y experiencias diseñados para potenciar el desarrollo, la felicidad, el bienestar y la creatividad de los niños y las niñas. El 1 de julio de 2025 llega el primer lanzamiento: el set Nike Dunk x LEGO, de casi 1.200 piezas. Los aficionados de LEGO de 10 años o más podrán construir todas las veces que quieran unas Nike Dunk, un balón de baloncesto giratorio y el icónico eslogan "Dunk", y exponer el set donde prefieran. Inspirado en las icónicas sneakers de baloncesto Nike Dunk, este set rinde homenaje a la pasión por las zapatillas y al espíritu creativo de LEGO, donde se encuentran el juego y el deporte. En septiembre de 2025 llegarán más sets LEGO.

Este agosto llegan zapatillas, ropa y accesorios de la colaboración Nike x LEGO, incluida la colección Nike Air Max Dn x LEGO. Y, el 1 de septiembre de 2025, la colección Nike Dunk Low x LEGO y más sorpresas. Estos productos fusionan el estilo inconfundible de LEGO con la pasión por el deporte y la esencia de Nike. A lo largo del otoño de 2025 se lanzarán más zapatillas y ropa de la colaboración.

Una vez disponibles, las colecciones Nike Dunk Low x LEGO y Nike Air Max Dn x LEGO se pondrán a la venta en los canales de Nike, como nike.com y algunos partners de Retail.

Paso a paso y pieza a pieza, Nike y The LEGO Group se suman con ilusión al reto de inspirar a la futura generación de líderes e innovadores. Una invitación para que los niños y niñas de todo el mundo den rienda suelta a su creatividad.