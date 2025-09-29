Hyperice y Nike unen fuerzas para crear las Hyperboot
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Estas botas con tecnología integrada cambiarán nuestra visión del calentamiento y la recuperación.
- Nike y Hyperice han desarrollado innovadoras prendas con tecnología integrada para facilitar el calentamiento y acelerar la recuperación, además de ofrecer un rendimiento óptimo.
- Las botas Nike x Hyperice son un modelo de perfil alto que proporciona calor y un masaje dinámico compresivo con aire para los pies y tobillos.
Hyperice, famosa por su innovadora tecnología de recuperación, se ha asociado a Nike para desarrollar diseños tecnológicos y mejorar el proceso de calentamiento y recuperación. Las botas Nike x Hyperice se han diseñado para ayudar a todo tipo de atletas a rendir al máximo durante el entrenamiento y la competición.
El fundador y presidente de Hyperice, Anthony Katz, explica que esta colaboración es la culminación de años de trabajo entre las dos marcas para ofrecer zapatillas y ropa innovadoras con el objetivo de mejorar el rendimiento y la recuperación de los atletas. Y añade que esto es solo el comienzo.
Las botas están diseñadas para favorecer la recuperación y el calentamiento, dos partes del entrenamiento igual de importantes para el bienestar físico y mental. "Las Hyperboot ayudan a preparar el cuerpo para la actividad, tanto para disputar un título deportivo como para trabajar y pasar mucho tiempo de pie", comenta Tobie Hatfield, director sénior de Nike Athlete Innovation.
Las botas Nike x Hyperice son un modelo de perfil alto que funciona con pilas y proporciona calor y un masaje dinámico compresivo con aire en pies y tobillos cuando lo necesitas. El sistema de cámaras de aire Normatec duales unidas a elementos calefactores distribuye el calor de manera uniforme por toda la parte superior. Este calor penetra profundamente en el músculo y el tejido de pies y tobillos, lo que prolonga los efectos del calentamiento y la recuperación. El calor y la compresión se pueden ajustar en tres niveles con un botón en las botas.
Las han probado atletas de diferentes deportes, y sus comentarios se han tenido en cuenta para continuar perfeccionando esta innovación.
La atleta Nafi Thiam afirma que las botas Nike x Hyperice son ahora una parte fundamental de su rutina matinal antes de pisar la pista para entrenar. Comenta que le resulta agradable empezar a entrenar sin la rigidez que tiene a veces por la mañana.
Los atletas declaran que cuando llevan puestas las botas notan una gran diferencia y que se sienten como si hubieran terminado de calentar antes de empezar. Hacen hincapié en la gran libertad y ligereza que sienten en los pies y los tobillos tras un solo uso.
El golfista Tom Kim dice que notó la diferencia al instante. Y añade que siente los pies mucho más ligeros después de ponerse las botas Nike x Hyperice por la mañana.
Tanto Nike como Hyperice siguen recopilando comentarios de atletas mientras continúan trabajando en el desarrollo de los diseños. Las botas Nike x Hyperice estarán disponibles en Norteamérica en nike.com y algunas tiendas distribuidoras de Nike a partir del 17 de mayo de 2025, y llegarán a todo el mundo durante la temporada de invierno 2025.