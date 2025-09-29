Hyperice y Nike unen fuerzas para crear las Hyperboot

Hyperice, famosa por su innovadora tecnología de recuperación, se ha asociado a Nike para desarrollar diseños tecnológicos y mejorar el proceso de calentamiento y recuperación. Las botas Nike x Hyperice se han diseñado para ayudar a todo tipo de atletas a rendir al máximo durante el entrenamiento y la competición.

El fundador y presidente de Hyperice, Anthony Katz, explica que esta colaboración es la culminación de años de trabajo entre las dos marcas para ofrecer zapatillas y ropa innovadoras con el objetivo de mejorar el rendimiento y la recuperación de los atletas. Y añade que esto es solo el comienzo.

Las botas están diseñadas para favorecer la recuperación y el calentamiento, dos partes del entrenamiento igual de importantes para el bienestar físico y mental. "Las Hyperboot ayudan a preparar el cuerpo para la actividad, tanto para disputar un título deportivo como para trabajar y pasar mucho tiempo de pie", comenta Tobie Hatfield, director sénior de Nike Athlete Innovation.