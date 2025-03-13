Air Max Dn8: La nueva innovación Dynamic Air de Nike

Air Max Dn8: la última innovación Dynamic Air de Nike
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Las Air Max Dn8 son el nuevo lanzamiento Air Max de Nike. Unas zapatillas que llevan la innovadora tecnología Dynamic Air para ofrecer una amortiguación increíble.
Descubre qué se siente al caminar sobre el aire con las nuevas Nike Air Max Dn8. En todos los diseños de Nike, la piedra angular es la innovación. Por eso, este nuevo experimento con la tecnología Air Max es la última incorporación a una línea de zapatillas icónicas con décadas de historia. Hoy, las Air Max Dn8 representan todo el recorrido de las Air Max con la mirada puesta en el futuro.
"Mientras trabajábamos en las Dn8, pensábamos en qué hacía tan especiales a algunos de los clásicos Air Max más populares. Y es que son superversátiles, para todo lo que te depare el día. Unas zapatillas así no solo tienen éxito: superan todas las expectativas", dice Kosenick, responsable de diseño de Sportswear para hombre en Nike. "Queríamos crear unas zapatillas que siguieran esa línea de 'un diseño para todo'".
Esto requería un nuevo enfoque con respecto a las Air Max clásicas. Por eso, hemos mantenido las tecnologías típicas de los modelos técnicos de élite, pero con una estética adaptada al día a día. Con un diseño sin precedentes, las Air Max Dn8 aprovechan la tecnología Dynamic Air de Nike en toda la longitud del pie, para permitir que el aire circule del talón a la puntera y conseguir una comodidad absoluta.
Este diseño es una evolución respecto al del modelo predecesor, las Air Max Dn. Ahora se incorporan dos unidades Air de presión dual y ocho tubos, que aportan confort al moverse. ¿Cómo funcionan exactamente? Se trata de un flujo dinámico: cuando basculas el peso del talón a la puntera al caminar, el aire pasa por la unidad Air regulándose para ofrecerte amortiguación y sujeción que sientes de forma activa debajo del pie. Al igual que con las zapatillas de running de élite Nike, la propulsión y la comodidad fueron elementos clave durante todo el proceso de diseño y prueba. El resultado es un nivel increíble de amortiguación, Air, sensación y movimiento.
"Queríamos que las Dn8 fueran más bajas, que se notara más el Air y que ofrecieran unas transiciones todavía mejores", comenta Kosenick. "Todos esos objetivos nos llevaron a unas zapatillas con 8 cámaras Air en contacto directo con el suelo. Eso hace que se compriman de manera más efectiva, que sean más flexibles y que, por lo tanto, sean más mucho más reactivas. De este modo, volcamos el enfoque de las zapatillas técnicas de Nike en un diseño que puedes llevar cada día".
La parte superior suave y transpirable complementa la tecnología Dynamic Air representando a la perfección los conceptos de fluidez y movimiento con un look innovador y elegante. Además, los materiales premium ofrecen una sensación de primer nivel y una durabilidad increíble. Todas estas características, combinadas con las unidades Air, crean unas zapatillas que redefinen lo que pueden llegar a ser las Air Max.
Las Air Max Dn8 estarán disponibles en un llamativo tono rosa en SNKRS y tiendas seleccionadas a partir del 6 de febrero de 2025. Un mes más tarde, el 6 de marzo de 2025, el diseño se lanzará a nivel mundial en nike.com y algunas tiendas. Además, en las próximas semanas saldrán a la venta combinaciones de colores adicionales para hombre, mujer y niño/a.