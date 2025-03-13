Air Max Dn8: La nueva innovación Dynamic Air de Nike

Este diseño es una evolución respecto al del modelo predecesor, las Air Max Dn. Ahora se incorporan dos unidades Air de presión dual y ocho tubos, que aportan confort al moverse. ¿Cómo funcionan exactamente? Se trata de un flujo dinámico: cuando basculas el peso del talón a la puntera al caminar, el aire pasa por la unidad Air regulándose para ofrecerte amortiguación y sujeción que sientes de forma activa debajo del pie. Al igual que con las zapatillas de running de élite Nike, la propulsión y la comodidad fueron elementos clave durante todo el proceso de diseño y prueba. El resultado es un nivel increíble de amortiguación, Air, sensación y movimiento.

"Queríamos que las Dn8 fueran más bajas, que se notara más el Air y que ofrecieran unas transiciones todavía mejores", comenta Kosenick. "Todos esos objetivos nos llevaron a unas zapatillas con 8 cámaras Air en contacto directo con el suelo. Eso hace que se compriman de manera más efectiva, que sean más flexibles y que, por lo tanto, sean más mucho más reactivas. De este modo, volcamos el enfoque de las zapatillas técnicas de Nike en un diseño que puedes llevar cada día".